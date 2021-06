Sp-ordfører knuser drømmen om storkommune i Lofoten

Engangstilskudd gis til kommuner som har vedtatt sammenslåing, som delvis kompensasjon for direkte kostnader ved å gjennomføre sammenslåingen. Tilskuddet gis etter en standardisert modell, og er differensiert ut fra antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen.

En eventuell sammenslåing av Moskenes og Vestvågøy eller Moskenes, Vestvågøy og Flakstad vil gi 25 millioner kroner eller 35 millioner kroner i engangstilskudd.

Regionsentertilskudd er et tilskudd i inntektssystemet, som går til kommuner som slår seg sammen, og som etter sammenslåing får over om lag 8 000 innbyggere.

Tilskuddet blir dels fordelt med en sats per innbygger, og dels med en sats per sammenslåing. I 2021 er satsen per sammenslåing 3,344 millioner kroner, og satsen per innbygger er 70 kroner.

Dersom vi legger innbyggertall per 1. januar 2021 til grunn, vil en eventuell sammenslåing av Moskenes og Vestvågøy eller Moskenes, Vestvågøy og Flakstad kvalifisere for regionssentertilskudd etter sammenslåing.

Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene kompensasjon for reduksjon i basistilskuddet og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunen vil motta inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. Inndelingstilskuddet beregnes på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i kraft.

Kommuner kan få inntil 100 000 kroner hver for å utarbeide informasjon og gjennomføre folkehøring om sammenslåing. Videre kan kommuner få 200 000 kroner i støtte dersom to kommuner ønsker å utrede sammenslåing.

Dersom flere enn to kommuner ønsker å utrede sammenslåing, gis det 50 000 kroner per kommune. Kriteriene for å få utbetalt støtten er at beslutning om utredning er vedtatt politisk i de aktuelle kommunene, og at det foreligger en plan for videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt.