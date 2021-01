Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smittesporing må være enkelt. Tid er penger.

Ingebjørn Bleidvin er egentlig en vanlig kommunelege i Hadsel kommune i Vesterålen.

Men under pandemien har han blitt en slags Petter Smart for Kommune-Norge.

Sammen med noen IT-kompiser har han utviklet en programvare for smittesporing, som nå er tatt i bruk av 200 norske kommuner.

Var tidlig ute

Det hele startet da de første smittetilfellene dukket opp i Vesterålen i starten av mars.

– Da smitten kom til min kommune i vår, fantes det ikke et godt system for smittesporing i Norge.

– Vi oppdaget raskt at smittesporing er både tids- og arbeidskrevende. Det er ofte kaotisk og det haster å få svar, sier Bleidvin.

Å skulle ansette 50 smittesporere er dyrt, og det å spare tid og penger ble plutselig en nøkkelfaktor.

Det var helt håpløst å løse smittesporting-oppgaven i Word eller Excel.

Bleidvin, som er over gjennomsnittet teknisk interessert, bestemte seg da for å utvikle et webbasert smittesporingssystem, som enkelt og billig kunne registrere smittede og nærkontakter.

ENKELT Å BRUKE: Kommuneoverlege i Hadsel kommune, Ingebjørn Bleidvin sier han synes det er viktig at et IT-system er intuitivt og enkelt å bruke. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Systemet skulle også kunne brukes av publikum, og informasjonen enkelt deles mellom kommuner.

Han kontaktet noen kompiser med IT-kompetanse i Oslo og Bergen.

Tre uker senere startet de programvareselskapet Remin. I mai var den første versjonen klar for bruk.

Dette er ReMin

Systemet ble etablert som følge av koronakrisen i 2020, og skal gjøre det enklere for helsepersonell og spore smitte.

I dag brukes systemet av 200 norske kommuner.

Smittesporingsteamene i kommunene logger seg inn med bruk av BankID.

Kommunene som benytter seg av den nettbaserte løsningen betaler en lisens.

DIPS, som er Norges ledene leverandør av e-helsetjenester i Norge har kjøpt seg inn i systemet.

Nå har gjengen bak ReMin også lagd et system for covid-19-vaksinasjon.

– Har vært til stor hjelp

Det tok ikke lang tid før andre kommuner begynte se nordover mot Hadsel.

For her gikk smittesporingsarbeidet unna.

I dag er det 200 kommuner som har tatt systemet i bruk, blant dem er Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

En av dem som nå har fått en litt enklere arbeidshverdag takket være systemet er helsesykepleier i Trondheim kommune, Sara Lyngaas Jensen.

– Dette har hjulpet oss veldig mye. Det er klart at når en person har 70 nærkontakter, og da skulle sitte å skrive ned navn og personalia på alle tar veldig lang tid.

STOR HJELP: Helsesykepleier i Trondheim kommune, Sara Lyngaas Jensen sier systemet har vært til stor hjelp. Foto: Erland Knutsen / NRK

Nå får Jensen og andre smittesporere i Norge god hjelp fra systemet, som blant annet henter inn informasjon fra folkeregisteret elektronisk.

– For å stoppe denne pandemien så er smittesporing første ledd. Klarer vi å spore smitten, og stoppe smittespredningen vil det føre til færre sykehusinnleggelser og færre døde.

– Det er en enorm gevinst for hele samfunnet at vi får gjort jobben så raskt og effektivt som mulig, sier Jensen.

Fikk testet ut systemet selv

Like før jul kom det et smitteutbrudd i Bleidvins egen kommune med rundt 20 smittetilfeller. Da først fikk han satt sitt eget system ordentlig på prøve.

– Det var veldig godt å se at systemet gjorde jobben det skulle.

Prosessen med systemet har vært både hektisk og spennende.

Kommuneoverlegen er likevel tydelig på at pasientene hans kommer først.

Under pandemien har han og kompisene jobbet døgnet rundt med utvikling av systemet.

Og det har lønnet seg.

– I starten var det mest morsomt. Men men utover sommeren var det over en million mennesker registrert. Da gikk det over til å bli et samfunnskritisk system, med døgnkontinuerlig drift.

Tross for hard jobbing synes både Bleidvin og kollegene at det har vært verdt slitet.

I gang med nytt prosjekt

En av de store fordelene er at pasientene selv kan bruke systemet.

Alle kan gå inn i systemet og legge inn sine egne nærkontakter. Erfaringene viser at folk faktisk gjør dette, forteller legen.

– Ja, overraskende nok. Folk er veldig ivrige og vil bidra. Det gjør at teamene sparer masse tid. Bare det å spare en halv time per pasient, sparer store utgifter.

Petter Smart og kompisgjengen er langt ifra klare for å legge prosjektet på hylla.

Nå har de også funnet opp et system for vaksinering.

KOMPISER: I alt fem personer har nå Remin som sin hovedbeskjeftigelse. Håkon Lorentsen, Morten Moe Gjendemsjø, Lars Aga Reisæter, Asbjørn Aandstad og Ingebjørn Bleidvin. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er et todelt system, hvor den ene delen er et slags bookingsystem hvor publikum kan bestille vaksinen. Systemet gjør også slik at kommunen holder oversikt.

DIPS, som er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus, har kjøpt seg inn i systemet. DIPS er i dag majoritetseier, sammen med de fem kompisene.

– De kjøpte seg inn fordi de mente at både smittesporingsløsningen og vaksineløsningen visste at vi kunne lage enkle, gode IT-systemer som folk kunne bruker, forteller Bleidvin.

Inntektene som systemet har gitt har Bleidvin og gjengen brukt til å videreutvikle ReMin.