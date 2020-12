Smitteutbruddet i Vesteråls-kommunen er ikke under kontroll. I en pressemelding lørdag kveld skriver kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, at situasjonen er alvorlig.

Lørdag ble det bekreftet fem nye smittetilfeller. I løpet av tre dager har totalt ti personer fått påvist smitte i kommunen. Rundt 400 er i karantene.

– Vi har vært forberedt på at noe slikt kunne skje og har foreløpig fortsatt god test- og smittesporingskapasitet, men det er avgjørende at alle bidrar med å holde seg hjemme ved symptomer og få testet seg, holder avstand og begrenser sosial kontakt, sier Bleidvin.

Før helga satte kommunen inn flere tiltak.

Blant annet skal Melbu skole holde stengt hele neste uke. Alle arrangement og organisert aktivitet er også avlyst fram til tirsdag. I tillegg oppfordres det til å ha hjemmekontor.

Det kan også bli innført nye tiltak søndag, basert på testsvarene som er forventet søndag ettermiddag.

Lørdag kveld og søndag fortsetter kommunen å teste nærkontakter og folk med symptomer.

Kommunen har kalt inn til pressekonferanse søndag kl. 18.

Utbruddet knyttes til bedrift

Smitteutbruddet er knytta til bedriften Melbu Systems i Hadsel. De smittede er enten ansatte her eller nærkontakter.

Folk i kommunen bes holde seg mest mulig inne.

– Nå er det viktigere enn noensinne at alle overholder smittevernreglene og har så få sosiale kontakter som mulig utover de de bor sammen med. Det er en vanskelig situasjon vi er i, Melbu-samfunnet er hardt rammet og vi må alle gjøre det vi kan for at ikke denne situasjonen skal bli verre, sier ordfører Lena Arntzen.

Flere smittede i Vesterålen

Lørdag kveld meldte Vestvågøy om at en person har fått påvist covid-19. På kommunen sin hjemmeside sier kommuneoverlegen at smittesporing er igangsatt og nødvendige tiltak vurderes fortløpende.

I Andøy ble det fredag bekreftet to nye tilfeller. Ifølge VG er en ansatt ved Andøya flystasjon smittet.