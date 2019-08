Kommune vil ikke sette opp gjerder ved farlig fjell – fordi de da må ta ansvar

Fjellet i Moskenes er kjent for sin fantastiske utsikt og sine luftige utsiktspunkter.

Men fjellet er også krevende, og har over syv år kostet fire mennesker livet.

Dermed så kommunen seg nødt til å stenge fjellet i en periode for å utbedre stien.

I juli, etter tre år og over syv millioner kroner i investeringer på ei sherpatrapp, åpnet kommunen fjellet igjen.

Det førte til en massevandring mot toppen. Enkelte dager har over tusen personer tatt turen, mens det i snitt har vært mellom 800 og 900 besøkende, viser kommunens tall.

Da NRK besøkte fjelltoppen sist uke var det både turister, barn og hunder som hadde begitt seg ut på toppturen.

Men turen er fortsatt langt i fra trygg.

Den bratteste delen er nemlig ikke sikret og på grunn av pengemangel er sherpastien ikke ferdig bygd.

Kommunen ønsker heller ikke å sette opp gjerder som sikkerhetstiltak, fordi det da betyr at de må ta ansvaret dersom noen skader seg i fjellet.

– Det påfører kommunen store forpliktelser hvis man setter opp gjerder. Sikrer man er man ansvarlig dersom noen skader seg i fjellet, sier ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen.

Reinebringen i Lofoten gir en spektakulær utsikt, men er også stupbratt. Foto: Bryden McGrath

– Kan skape falsk trygghet

Det de nå diskuterer er ytteligere sikkerhetstiltak, og hvorvidt de skal gjøre flere endringer.

Hvordan de siste hundre meterne opp mot toppen blir, som altså er den bratteste delen, er ikke sikkert enda, forklarer ordføreren.

– Vi skal få en tilbakemelding på det siste området som står igjen, men vi er ganske sikre på at vi ikke vil sette opp et gjerde, og ta på oss forpliktelsen som kommer med det, sier Rasmussen.

Ordfører i Moskenes Lillian Rasmussen ønsker ikke å sette opp gjerder på Reinebringen Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

– Hvis vi setter opp et gjerde, så tror alle at det er trygt å gå her. Vi ønsker ikke å skape falsk trygghet, derfor er det også viktig at vi sier at alle går på eget ansvar, sier Rasmussen.

– Det er viktig at den siste delen av fjellet gjøres trygg, men vi vil ikke sikre for mye slik at folk tar unødige sjanser. Ramler du ned, så kan det være det siste du gjør, sier ordføreren.

Hun mener at folk må være bevisst på at dette er et bratt fjell, og at de må være forsiktige.

Facebook-gruppa Reinebringen delte i sommer nyheten om at fjelltoppen var åpnet igjen, men advarte samtidig om at ferdsel foregår på eget ansvar. Foto: Reinebringen

Bør informere bedre om turmålet

Tidligere verdensmester i kiting, Kari Kari Schibevaag, som nylig besøkte Reienbringen, er en av dem som mener for mange tar unødige sjanser.

– Jeg så flere som jeg mener ikke burde gått her. Man møter jo på mennesker med dongeribukse, dårlige sko og med plastposer på vei opp her. Folk som kanskje ikke var egnet til å gå turen, sier Schibevaag.

Men fortsatt synes hun ikke at kommunen burde sette opp gjerder:

– Gjerder vil jo ødelegge fjellet, og den fine naturen. Kommunen bør i stede gjøre ferdig utbedringa opp til toppen, og samtidig sørge for god informasjon til de som skal gå turen, sier Schibevaag.

Kari Schibevaag ved foten av Reinebringen Foto: Ole Dalen / NRK

Ifølge Schibevaag kunne bedre informasjon gjort at flere kanskje revurderer å gå turen, eller kler seg bedre.

– Det bør settes opp skilt om at du ferdes på eget ansvar og en plakat som sier noe om hvordan turgåeren bør kle seg, for å gå denne turen, sier Schibevaag.

Hun mener at det er en selvfølge at kommunen legger til rette med sikkerhet, trapp og parkering.

– Kommunen har jo brukt mye penger på trappa, og legger sånn sett til rette for turgåere på Reinebringen. Da er det en selvfølge at kommunen også legger til rette med sikkerhet og informasjon, sier Schibevaag.

Se sendingen NRK hadde på toppen av Reinebringen

Direkte fra Reinebringen i Lofoten😮🇳🇴 Hva syns du om utsikten? Publisert av NRK Nordland Lørdag 3. august 2019