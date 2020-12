Kjøpesenter ber folk pakke gavene hjemme i år – se tipsene for de vanskelige gavene

Har du prøvd å pakke inn en vinflaske, enn bamse, en fotball eller andre gjenstander som er alt annet enn firkanta, så kjenner du nok til frustrasjonen.

For det går jo ikke an å pakke det inn fint.

Og da er du sannsynligvis også en av dem som vil sette maten i halsen når du finner ut at flere butikker ikke pakker inn julegavene dine for deg i år.

Butikksjef på Panduro på City Nord i Bodø, Anneli Nilssen. Foto: Therese Bergersen / NRK

– For å unngå at folk blir værende i butikkene for lenge eller står for nærme hverandre, har vi valgt og ikke pakke inn gaver i år, forteller Anneli Nilssen.

Hun er butikksjef på Panduro på City Nord i Bodø.

I stedet kan kunder få med seg helårspapir, eller kjøpe julepapir i butikken.

Også flere av de andre butikkene NRK er innom dropper gaveinnpakkingen i år. Blant andre XXL, som vanligvis har en egen pakkedisk til kundene sine.

XXL på City Nord i Bodø har stengt av pakkedisken sin i år, som en del av smittevernet. Foto: Therese Bergersen / NRK

Lek deg med innpakkingen

Nilssen har alltid vært glad i å finne kreative løsninger på innpakkingen av julegavene, selv om hun og understreker at det er opptil enhver om man ønsker å bruke tid på innpakkingen.

– Jeg bruker ofte bjeller på pakkene, for det synes ungene er så skøy. At det lager litt lyd.

Også cellofan og paljetter blir ofte suksess.

I år ønsker hun å inspirere andre til å finne den samme gleden.

– Målet er at man skal se på pakkene og glede seg til å åpne dem. Innpakkingen er halve gaven etter min mening, sier hun.

Men gleden hun ønsker å spre kan fort ødelegges av asymmetriske julegaver der både papir og tålmodighet revner.

Heldigvis finnes det råd.

– Spar på esker. Det gjør jobben mye enklere. Eventuelt gaveposer som du stifter sammen. Gaveposer kan man også lage av gavepapiret, forteller Nilssen.

Så til noen av de viktigste rådene hun har:

– Sett av tid, sett på julemusikk, lag deg gjerne gløgg og husk å ha nok teip.

Ikke minst er dette noe alle får til, mener hun, og sier det finnes mye inspirasjon på Instagram og Pinterest.

Anneli Nilssen gir tips til en enkel men søt innpakking av julegaver. Foto: Therese Bergersen / NRK

Virke: – Et godt tiltak

I og med at å kutte innpakkingen er noe butikkene selv har valgt, er det vanskelig å si noe om hvor mange butikker som gjør det slik i år.

Ifølge direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen, jobber butikkene godt med smittevernet i år.

Direktør for handel i Virke, Harald Jachwitz Andersen, sier de har sett en oppgang i handelen i november, men at folk likevel har vært flinke til å holde avstand og følge smittevernreglene. Foto: Virke

– Vi kjenner til flere ulike løsninger for å opprettholde smittevernreglene. Hvis det er fare for opphoping av folk ved pakkedisken kan dette være et godt tiltak, skriver han i en e-post til NRK.

Senterlederen på City Nord, Tor Austad, sier også at han er glad for at folk ser ut til å ta reglene på alvor.

– Folk har vært utrolig flinke til å følge smittevernreglene. Det er artig å se at når det strammes inn, at folk faktisk tar det til seg, sier han.