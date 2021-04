Kasper Junker er klar for japansk fotball: – Tidspunktet er ikke optimalt

– Her kan jeg ikke være mer.

Det var alt Kasper Junker hadde å si til Avisa Nordland da han plutselig forlot Bodø/Glimts treningsleir på Marbella.

Ifølge samme avis hadde Glimt valgt å avslå et bud på 2 millioner euro fra den japanske klubben Urawa Red Diamonds. Dette var ikke Junker fornøyd med, som i lang tid har vært åpen om at han ønsker seg vekk fra Bodø og Glimt.

Nå har dansken fått det som han vil. Overgangen til japansk fotball er bekreftet av begge klubbene.

De har ikke bekreftet noen overgangssum, men ifølge den danske avisa bt.dk skal overgangen ha en verdi på rundt 21 millioner kroner.

Ser frem til en ny opplevelse

Junker har nå blitt enige med sin nye klubb om de personlige betingelsene. Til glimt.no sier han at han ser frem mot nye eventyr i Asia.

– De som kjenner meg vet at jeg har hatt et stort ønske om å prøve meg i Asia, og da særlig i Japan. Urawa er en stor klubb og det er et godt neste skritt for meg. Jeg får utfordret meg, kommet meg ut av komfortsonen og utviklet meg enda mer, sier han ifølge Bodø/Glimt sine nettsider.

Gjennomført medisinsk test

Etter å ha forlatt hotellet i Spania reiste dansken videre til Nederland, nærmere bestemt Rotterdam.

Forhandlingene mellom Glimt og Urawa Red Diamonds skal ha blitt gjenåpnet mandag. Den Japanske klubben, som ifølge AN har et samarbeid med nederlandske Feyenoord, skal ha fått Junker til å reise til Nederland for å få gjennomført den medisinske testen.

Overgangsvinduet i Japan stenger 2. april, og det er dette som fremtvinger en kreativ løsning for å få Junker testet så fort som mulig.

I løpet av onsdag ble testen gjennomført og dansken er nå på vei videre til Japan.

– Når alt kommer på avstand kan vi alle sammen se tilbake på det fantastiske året vi hadde i fjor. Jeg og laget var med på å skrive historie. Det er det som betyr noe, sier han ifølge klubben.

Åpen konflikt med klubben

Siden januar har det vært en åpen konflikt mellom Kasper Junker og Bodø/Glimt. Dansken har ønsket seg ut på nye eventyr helt siden han kronet seriegullet som toppscorer i Eliteserien.

Bodø/glimt avviste bud fra italienske Crotone og tyrkiske Kayserispor. Daglig leder i Frode Thomassen uttalte da at de ikke har «tilstrekkelig sikkerhet for at overgangssummen blir betalt».

Det endte med en krangel mellom Glimt og Junker i nasjonale medier. I flere uker trente Junker for seg selv på Aspmyra.

Dansken mente han hadde en muntlig avtale med Bodø/Glimt.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg av sted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre, sa Junker til VG i januar.

Siden da har Junker og hans agent jobbet iherdig for å få igjennom en overgang.

Men Bodø/Glimt har vært tydelig på at de ikke vil selge nå, og at Junker har måttet respektere kontrakten.

– Det er ikke aktuelt å selge Kasper Junker nå i vår. Det er for liten tid til å finne en erstatter, skrev klubben i en pressemelding tidligere denne uken.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen. Foto: Martin Steinholt / NRK

– Tidspunktet er ikke optimalt

Kasper Junker var en sterk bidragsyter til at den nordnorske klubben kunne hente hjem et historisk seriegull. Etter endt sesong sto han igjen med 27 nettkjenninger.

Frode Thomassen, daglig leder i FK Bodø/Glimt har lenge sagt at det vil være umulig å selge Kasper Junker før det kom et skikkelig bud på toppscoreren. Nå er altså budet godtatt, omsider.

– Vi ønsker å takke Kasper for hans bidrag i 2020, og ønsker han lykke til i hans nye klubb. Tidspunktet for overgangen er i utgangspunktet ikke optimal for klubben, men vi vil nå bruke energien på det som ligger foran oss. Vi har tidligere vist at vi kan komme styrket ut av krevende situasjoner, og vi er trygg på at vi skal stå godt rustet til seriestart og en ny sesong. For oss vil det alltid handle om utvikling og de som er i klubben til enhver tid, sier Thomassen.