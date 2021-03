I går kveld fotograferte Avisa Nordland den danske toppscoreren på vei ut av hotellet i Spania med en sekk, en bag og en trillekoffert.

Dansken ville ikke si til avisen hvor han skulle, men han skal ha uttalt «Her kan jeg ikke være mer», før han forlot i en ventende drosje.

Bakgrunnen skal være frustrasjon over at Bodø/Glimt igjen skal ha avslått et bud, denne gangen fra en klubb i Japan.

– Jeg er blitt fortalt at Kasper har forlatt hotellet i Spania. Det er der saken står. Det er både kjedelig og uakseptabelt, sier Glimt-direktør Frode Thomassen til NRK.

Ifølge Nettavisen har Bodø/Glimt mottatt et bud fra en japansk klubb, men det skal ikke dreie seg om Nagoya Grampus, som det tidligere har blitt meldt av ESPN.

Bekrefter bud

Thomassen bekrefter at det kom et bud fra en japansk klubb i helga, men at Bodø/Glimt har sagt nei til salg.

Junker har også fått beskjed om at andre klubber vil få samme svar med mindre «det kommer noe ellevilt».

– Vi hadde ikke hatt mulighet til å finne en fullgod erstatter for Kasper. Seriestarten nærmer seg med stormskritt. Da må klubbhensynet komme først. Dette har ikke først og fremst handlet om penger, men hvor vi er tidsmessig.

Ingen i Glimt-ledelsen som vet hvor Junker hadde tenkt seg etter at han forlot hotellet, hvor Bodø/Glimt-troppen oppholder seg under treningsleiren på Marbella.

Thomassen tar det for gitt at Junker er klar til seriestart.

– Vi forventer at spillerne som er på kontrakt er tilgjengelig for oss når serien starter.

Han kan så langt ikke svare på om saken får noen konsekvenser for Junker, men sier de skal prøve å få kontakt med han.

Danske Kasper Junker satte inn 27 mål for Bodø/Glimt i fjorårets gullsesong og ble toppscorer i Eliteserien. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Vil bort

Dermed kan det altså se ut som stormen i Glimt-leiren har blåst opp igjen.

– Det er fullstendig kaotisk og ute av kontroll, sier fotballekspert Joacim Jonsson i Eurosport til NRK om situasjonen.

Forholdet mellom Kasper Junker og Bodø/Glimt har på ingen måte vært hjertelig i 2021. Dansken, som ble toppscorer i eliteserien i fjor, har kontrakt ut 2022, men vil bort fra Aspmyra allerede nå.

Junker skal derfor ha blitt svært misfornøyd da de helgule først avslo bud fra italienske Crotone i vinter.

Italienerne skal ifølge VG ha lagt 15 millioner på bordet for å sikre seg Junker, uten at Glimt lot seg lokke.

Til VG sa Junker:

– De holder ikke hva de lover. Det gjør meg både skuffet og frustrert.

– Bodø/Glimt har makten

Like før overgangsvinduet stengte trakk de regjerende seriemesterne seg også fra forhandlinger med den tyrkiske klubben Kayserispor.

Ifølge VG skal budet ha vært på 25 millioner kroner, men Glimt mente det var for mye usikkerhet knyttet til pakken

– Dette ekteskapet må avsluttes, så må Bodø/Glimt prøve å presse mest mulig penger ut av avtalen, sier Jonsson i dag til NRK.

Han er tydelig på at Junker sitter med dårlige kort på hånden og omtaler danskens oppførsel som «fullstendig utilgivelig».

– Det er Bodø/Glimt som har avtale med han. Det er de som har makten og rettighetene.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Junkers agent Christian Bysted Christensen uten å lykkes.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt mener oppførselen til Kasper Junker er uakseptabel. Han forventer at Junker er klar til seriestart. Foto: Martin Steinholt / NRK

Trente for seg selv

I flere uker trente Junker for seg selv på styrkerommet på Aspmyra. Han var heller ikke særlig lysten på å prate med media.

18. februar var imidlertid dansken tilbake på treningsfeltet, og ting så ut til å ha roet seg.

Junker har også scoret flere mål under Glimts treningskamper på Marbella.

Joacim Jonsson mener det er Junker selv som er taperen i striden med Glimt. Samtidig ser ikke saken bra ut for den regjerende seriemesteren heller.

– Det var trøbbel da man skulle selge Layouni og det er trøbbel nå. Når Glimt skal selge, så havner de ofte i trasige og kjedelige situasjoner. Det er ikke bra.

– Glimt er en vanskelig klubb å forhandle med og det er ikke alltid de har håndtert disse situasjonene bra. Så ja, det skader også Glimt, men det skader mest Kasper Junker.

Glimt-direktør Frode Thomassen ser annerledes på det.

– Jeg kjenner ikke på det som noen ripe i lakken. Vi gjør våre vurderinger utfra de sakene som er, så må vi ta beslutninger som er fornuftige og gode for fotballklubben Bodø/Glimt.