Søndag kveld forlot Bodø/Glimts toppscorer Kasper Junker spillerhotellet på Marbella.

– Her kan jeg ikke være mer, sa han til Avisa Nordland på vei ut døra.

Siden den gang har Junkar vært stille, men nå har han brutt tausheten i en tekstmelding til VG.

– Jeg er sikker på at det kommer en større avklaring på sagaen snarest, skriver han.

Bakgrunnen for konflikten er et bud den regjerende seriemesteren fikk på den danske spissen. Ifølge Nettavisen kom budet fra den japanske klubben Urawa Red Diamonds.

Bodø/Glimt bekrefter dette på sine nettsider. De forklarer også hvorfor de ikke aksepterte budet:

– Det er ikke aktuelt å selge Kasper Junker nå i vår. Det er for liten tid til å finne en erstatter, skriver de.

Dette til tross for at Bodø/Glimt har signert to spisser i år. Erik Botheim fra Rosenborg og José «Pernambuco» Vitor Rodrigues da Silva dos Santos på lån fra FC Lviv.

Så nå trener Bodø/Glimt videre uten storscoreren sin. Men har Kasper Junker egentlig en sak?

Nei, mener advokat og nylig avgått sportslig leder i Kristiansund BK, Kenneth A. Leren

– Han har i utgangspunktet en kontrakt med Bodø/Glimt. Den må han forholde seg til. Så rent juridisk har han ikke så mye å fare med, men han legger jo et press på klubben likevel, sier Leren til NRK.

Bodø/Glimt har avslått tre bud

Dette er det tredje budet Glimt har avslått på den danske storscoreren siden sesongslutt. I vinter kom italienske Crotone på banen.

Italienerne skal ifølge VG ha lagt 15 millioner på bordet for å sikre seg Junker, uten at Glimt lot seg lokke.

Like etter skal den tyrkiske Kayserispor ha tilbudt 25 millioner kroner for spissen. Men Bodø/Glimt mente hele tilbudet var for usikkert.

Det endte opp med en offentlig krangel mellom Kasper Junker og Bodø/Glimt. I flere uker trente Junker for seg selv på styrkerommet på Aspmyra.

Dansken mener han har en muntlig avtale med Bodø/Glimt.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg av sted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre, sa Junker til VG i januar.

Ifølge advokat Kenneth A. Leren er slike avtaler en kjent problemstilling i idretten.

VIKTIG SPILLER: Kasper Junker scoret 27 mål for Bodø/Glimt i eliteserien i fjor. Her fra 5-1-seieren mot Rosenborg i november. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Jeg vet ikke konkret hva som er blitt sagt eller avtalt mellom Junker og Bodø/Glimt. Men det som er viktig her er om dette er en intensjon eller en faktisk avtale, sier han.

– En intensjon kan man endre syn på etter hvert. Det blir noe annet dersom det er en konkret avtale.

– Hvilke rettigheter har Bodø/Glimt i denne saken?

– Glimt kan selvfølgelig gi han en bot. Det er en av de vanligste sanksjonsmåtene. I tillegg har de mulighet til å avslutte kontrakten, men det er neppe ønskelig. Da står Junker friere til å gå til en annen klubb.

Bodø/Glimt har foreløpig ikke kommentert hva de gjør i forbindelse med krangelen med Junker. Daglig leder i klubben, Frode Thomassen ønsker ikke å snakke med NRK. Vilde Hiller Rasmussen i kommunikasjonsavdelingen i klubben bekrefter at de er i dialog med Junker, men henviser videre til klubbens nettsider.

Junkers agent Christian Bysted Christensen har heller ikke svart på NRKs henvendelser.

Advokat: – Tror Junker blir solgt

Selv om det ser ut til at frontene er steile i saken nå, tror advokat Kenneth A. Leren at Kasper Junker mest sannsynlig blir solgt snart.

– Jeg tror ikke det finnes noen annen utvei her enn et salg. Mitt tips er at de finne en løsning før overgangsvinduet stenger, sier han.

– INGEN LYKKELIG SKILSMISSE: Advokat Kenneth A. Leren tror ikke på en lykkelig skilsmisse mellom Bodø/Glimt og Kasper Junker. – Men jeg tror de kan være enige om å være uenige, og skilles som venner. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Overgangsvinduet i Japan stenger 1. april. Det samme gjelder vinduet i Norge.

Kenneth A. Leren tror ikke Junker-krangelen vil bli førende for hvordan fotballspillere i Norge vil håndtere uenigheter med klubben i fremtiden.

– Jeg tror spillere flest respekterer klubben de tilhører og kontrakten de har. De fleste nøyer seg med å gi uttrykk for hva de ønsker, og opptrer lojalt mens eventuelle forhandlinger pågår, sier han.

Thomas Kristensen er kommunikasjonsrådgiver i Norges idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO). De sønker ikke å uttale seg konkret om uenigheten mellom Glimt og Junker.

Men heller ikke Thomas Kristensen tror krangelen vil få konsekvenser for kommende uenigheter mellom klubber og spillere i norsk fotball.

– Generelt ser vi at klubber og spillere er flinke til å respektere de avtalene de har, sier Kristensen.

Han tror det ligger lærdom i denne saken.

– Ingen av partene hadde vel ønsket å havne i en slik situasjon. Der må kanskje begge gå i seg selv og se på hva som gikk galt og ta lærdom av det, sier Kristensen.

Den viktigste anbefalingen fra NISO er å få alt inn i den skriftlige avtalen mellom klubb og spiller.

– Muntlige avtaler er ofte vanskelig å vise til i etterkant. I tillegg endrer ting seg fort i idretten. En karriere kan gå opp og ned. Det beste er å ha alt som er mulig å avtalefeste med i en skriftlig kontrakt.