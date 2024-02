Kasper (19) hylles av Ola Lunde etter medaljebonanza i ungdoms-VM

Den lovende skiskytteren har imponert voldsomt under ungdoms-VM i Estland.

Med dagens seier på fellesstarten har ranværingen nå fire medaljer i mesterskapet – to gull og to sølv.

Og særlig gullmedaljene har blitt tatt på overbevisende vis.

Torsdag vant han fellesstarten med 20 treff og 37 sekunders margin ned til andreplassen.

Tidligere i uken vant han sprinten, også det med feilfri skyting.

NRKs mangeårige skiskytterekspert Ola Lunde liker veldig godt det han ser av 19-åringen.

– Det er veldig imponerende. Han vant sprinten klart og vinner også fellesstarten, sier han.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde mener Kasper Kalkenberg kan bli en av de beste skiskytterne i Norge, om han får ut potensialet sitt. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Og det er særlig på standplass at Lunde mener Kalkenberg har tatt store steg.

– Han har alltid gått fort på ski, men har vært litt mer ustabil på standplass. Så det han gjør nå er rett og slett imponerende. Han har tydeligvis hatt en bra utvikling på skytefronten.

Kalkenbergs to individuelle gull i ungdoms-VM gjør at han nå er i godt selskap med andre medaljegrossister, som har markert seg i aldersbestemte klasser.

Johannes Thingnes Bø – tre individuelle gull i junior-VM

Emil Hegle Svendsen – tre individuelle gull i junior-VM

Ole Einar Bjørndalen – to individuelle gull i junior-VM

Tarjei Bø – ett individuelt gull i junior-VM

Både Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Ole Einar Bjørndalen har tatt individuelle gull i junior-VM. Senere ble de for alvor gullgrossister for Norge. Her fra stafettgullet under VM i Oslo i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Selv om Lunde ikke vil si at Kalkenberg kan bli en «ny» Bjørndalen eller Thingnes bø, tror han potensialet til Skonseng UL-løperen er høyt.

– Han kan bli kjempegod og kan absolutt bli en av Norges aller beste. Han har vært veldig god hele veien i junioralder og dominert i Norge. Nå har han levert to superløp i VM. Det er utklassing, sier Lunde og legger til:

– Det viser at gutten har et enormt potensial og at han presterer når det gjelder som mest.

Kalkenberg er i ferd med å bli en skikkelig skiskytter-familie. Her står Kasper sammen med far, Andre Kalkenberg, og mor Trude Ågheim Kalkenberg, etter gullmedaljen i ungdoms-VM torsdag. Foto: Privat

– Det er alltid vanskelig å si at noen blir det neste. Men alt peker veldig i riktig retning for Kasper. Han har virkelig hatt et skikkelig løft.

Kalkenberg har også to sølvmedaljer fra junior-VM i Estland, på henholdsvis miksstafett og individuell 12,5 kilometer.

PS: Kasper er lillebror til Emilie Ågheim Kalkenberg (26), som skulle gå verdenscup i Holmenkollen senere torsdag. Rennet er derimot avlyst grunnet værforholdene.