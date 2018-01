Kan du se ansiktet i nordlyset?

Til daglig er Brekke seniorrådgiver for romforskning ved Norsk romsenter, og på fredag fanget han nordlyset under en middag i Svolvær. Han kjenner også til historien om lysfenomenet.

– Før i tiden trodde man det var refleksjoner fra draktene til døde ånder, og ofte var det veldig knyttet opp mot døden. Senere kom dette med at det kanskje var farlig å gå ut, man tok barna inn når det var kraftig nordlys i Nord-Norge, og man skulle ikke plystre til det eller slike ting, forteller han.

Pål Brekke løp ut for å ta bilde av den spesielle formasjonen. Foto: Norsk Romsenter

– Ikke to like nordlys

Professoren Kristian Birkeland var den første til å forklare dette ordentlig, ifølge Brekke. Lysfenomenet har alltid vært myteomspunnet, men nå vet vi heldigvis hvorfor og hvordan det oppstår.

– Solen dytter hele tiden på jordens magnetfelt, og det får nordlyset til å dannes. Bevegelsene skyldes vindkast fra solvinden, der partiklene styres ned mot polområdene og kolliderer med atmosfæren.

Han sammenligner fenomenet med neon-lys, fordi det får atomer i atmosfæren til å lyse.

– Magnetfeltet blir synliggjort, og mange mener at det ofte ser ut som en gardin. Det er aldri helt likt, og man vil ikke kunne se to identiske nordlys. Derfor vil man heller aldri se de samme formasjonene.

Perspektivet man observerer nordlyset fra har også mye å si, skal vi tro seniorrådgiveren.

– Her har naturen klart å forme et ansikt. Det var i hvert fall det vi så fra Svolvær. Hadde vi sett det fra et annet perspektiv, kunne lyset vist noe helt annet.

Fikk det på film

Brekke var opprinnelig på vei til konferansen i Tromsø, og spiste middag etter en forkonferanse i Svolvær da han oppdaget ansiktet på himmelen.

– Vi satt og spiste middag, og så hadde jeg tilfeldigvis kameraet med meg. Da løp jeg ut for å filme, forteller han.

Men ikke alle kamera får like gode bilder av fenomenet som Brekke gjorde.

– Jeg har et lysfølsomt kamera som kan videofotografere nordlyset. Det er det ikke alle kamera som kan, og da er det flere som heller tar bilder med lang eksponeringstid for deretter å sette sammen til en video.

Se videoen Brekke la ut fra observasjonen her:

– En fantastisk opplevelse

– Stemningen ble ganske god blant de utlendingene vi hadde med oss. Vi var folk fra 15 land her, og flere hadde ikke sett nordlyset før. De fikk seg en fantastisk opplevelse.

Det var også delte meninger om hva formasjonen på himmelen faktisk forestilte.

– Først så det ut som et sint monster, men mange har sagt at det også så litt ut som løven Simba fra Løvenes konge-filmen. Det er ikke godt å si hva det var, ler han.