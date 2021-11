Kuldesjokk for bulgarsk topplag mot Bodø/Glimt: – Leder allerede

Mot Roma var det kuling og to varmegrader i Bodø.

Mer enn kaldt nok for italienske toppspillere som ble sendt hjem til varmen med 6–1 tap.

Nå er det kulde og minusgrader som tar imot de bulgarske spillerne som lander i Bodø i ettermiddag.

I morgen klokken 21.00 spiller Glimt mot CSKA Sofia.

På det tidspunktet varsler YR 6–7 minusgrader.

Ekspert mener kulda kan gi Glimt en fordel, men sier snøvær og vind potensielt kan være en ulempe for de gulkledde.

Onsdag morgen har kulden lagt seg over Aspmyra. Torsdag blir det enda kaldere. Foto: Ola Helness / NRK

Kulde er fordel – vind er ulempe

Bodø/Glimt trener ute på Aspmyra hele året. Kaldt vær er ikke noe nytt.

Men gir det en fordel?

– Sofia er nok ikke like vant til norsk, hard vinter som Bodø/Glimt, sier Carl-Erik Torp, NRKs fotballekspert.

Glimt står med åtte poeng etter fire kamper, Sofia står med fattige ett.

BÅDE OG: Carl-Erik Torp mener kulden kan være fordel Glimt, men at vind og nedbør kan viske ut kvalitetsforskjellen. Foto: NRK

Det poenget kom imidlertid mot Glimt da de to lagene spilte uavgjort på Vasil Levski Stadion i Bulgaria.

– Det var en jevn kamp mot Sofia sist, men jeg ser på Glimt som favoritter, sier Torp og legger til at skikkelig ruskevær ikke nødvendigvis er bare fordelaktig Glimt:

– Glimt vil gjerne ha gode spilleforhold for å holde på den fordelen. De spiller fotball som tjener på at ballen ruller slik den skal, samt at det ikke er for mye vind eller andre faktorer som eventuelt visker ut kvalitetsforskjellen.

Det var kaldt også da José Mourinho og Roma tok turen nordover. Da vant Glimt 6–1.

Leder allerede

Avisa Nordlands fotballekspert, Freddy Toresen, har selv vært på Aspmyra onsdag. Han rapporterer om det han mener er perfekte forhold for hjemmelaget.

– Det er nydelige forhold for et lag fra Bodø. Jeg tror det passer Glimt mye bedre enn Sofia.

Toresen peker på at alle i Bodø ble vitne til at Roma-lag som ikke taklet det kalde været og det uvante kunstgresset. Han tror det samme kan skje torsdag.

KUNSTGRESS: Freddy Toresen, fotballekspert i Avisa Nordland, mener kunstgresset på Aspmyra vil gi Glimt en fordel mot Sofia. Foto: Mats Torbergsen

– Underlaget og været vil være like uvant for dem. De spiller vanligvis hjemme på naturgress, det er ikke mange av Sofia-spillerne som har testet ut dette før.

– I tillegg har glimt momentum med tabelltopp og et flott publikum i ryggen. Sofia har et poeng og er hengt av.

Totalt gjør dette at Toresen går langt i å forskuttere en hjemmeseier.

– I utgangspunktet leder Bodø/Glimt allerede.

Erik Botheim satt inn 0–1 mot CSKA Sofia forrige gang de to lagene møttes. Målet ble, dessverre for Glimt, annullert. Foto: SPASIYANA SERGIEVA / Reuters

Gode muligheter

Glimt leder gruppespillet før de to siste kampene. Italienske Roma ligger et poeng bak. På tredjeplass står ukrainske FC Zorya Luhansk med seks poeng.

Dersom Glimt vinner og Roma slår Zorya Luhansk er de gulkledde garantert avansement før siste runde. Torp tror sjansene for det er gode.

Mot Lillestrøm søndag snødde det kraftig. Slike forhold mener Torp vil være en ulempe for Glimt mot Sofia. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Glimt ser veldig bra ut og har satt seg selv i en god posisjon. Med seier i morgen er de garantert videre som enten nummer en eller nummer to. Det vil være en kjempesuksess for Glimt.

– Tror du Roma kan gå på en blemme mot Luhansk og spille seg selv ut av kampen om førsteplass?

– Det er aldri lett å si med dette Roma-laget. Men jeg tror de har lært litt av det som har skjedd tidligere i gruppespillet. Jobben vil nok bli gjort i den matchen, svarer Torp og legger til:

– Derfor er det opp til Glimt å gjøre jobben selv i sine to matcher, men det ser lovende ut nå.