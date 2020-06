Det er riktig at det er flest fødsler i sommermånedene. Sommeren er også den perioden de fleste ansatte på fødeavdelingene ønsker å ha ferie. Helseregionene har ifølge informasjon Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet, jobbet systematisk for å planlegge fødetilbudet i sommer. Helseforetakene utarbeider bemanningsplaner for sommeren som gjør dem i stand til å følge de nasjonale kvalitetskravene. Disse planene inkluderer også bruk av vikarer.



Ifølge informasjon Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt fra de regionale helseforetakene vil fem fødeavdelinger og en fødestue være stengt deler av sommeren 2020.



I Helse Nord er fødeavdelingen i Narvik stengt fra 20. juli til 17. august, fødeavdelingen i Harstad stengt fra 22. juni til 20. juli og fødestuen i Brønnøysund stengt fra 27. juli til 23. august. I Helse Midt-Norge er fødeavdelingene i Molde og Kristiansund stengt i fire uker hver. Molde er stengt fra 22. juni til 20. juli, og Kristiansund fra 20. juli til 17.august.



I Helse Sør-Øst er fødeavdelingen på Gjøvik stengt fra 22. juni til 16. august.



I Helse Nord styrkes følgetjenesten og oppfølgingen av gravide, for eksempel med hensyn til undersøkelse av hvor langt de er kommet i begynnende fødsel og om det er tilstrekkelig tid til å reise i egen bil. I Helse Midt-Norge styrkes jordmorbemanningen på den fødeavdelingen som holder åpent og jordmødre fra sykehus deltar i følgetjeneste, slik at kommunene også kan avvikle ferie. I Helse Sør-Øst samarbeider Gjøvik og Lillehammer for å gi et tilbud i tråd med nasjonale retningslinjer, og følgetjeneste fra Valdres og Gudbrandsdalen opprettholdes.



Mitt inntrykk er at det gjøres et godt arbeid for å opprettholde et trygt fødetilbud i sommermånedene. De ansatte på fødeavdelingene strekker seg langt for å opprettholde et godt tilbud i en periode hvor de fleste også ønsker å ha noen uker ferie.



Enkelte steder er det nødvendig å gjøre midlertidige endringer i tilbudet, men dette er endringer som planlegges i god tid for å skape trygghet hos de gravide.



Det er færre fødeinstitusjoner som holder stengt i år enn i 2019, fordi fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen vil være åpne hele sommeren 2020.