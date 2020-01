Syv mil lang ispropp løsnet og skadet flere hus: – Skummelt

En usedvanlig våt og vindfull start på året har skapt utfordringer i Nordland.

Mens regnet har bøttet ned på Helgeland, ble innbyggerne i Beiarn bedt om å holde seg innendørs da Beiarelva rant over sine bredder.

En gigantisk ispropp som løsnet førte med seg store masser med is og etterfølgende oversvømmelser.

En postbil ble tatt av elva og postbudet måtte klatre ut av vinduet. En bil ble stående fast og fikk motorstans i vannmassene. Lokalt brannvesen måtte hjelpe sjåfør og passasjerer ut.

Fredag er veien åpnet igjen, postbilen kommet til rette og kommunen er ute på befaring for å se på skadene.

Allerede før dagslyset har kommet, er det tydelig at is og vann har gjort store skader i lokalsamfunnet.

– Jeg står midt på fylkesveien nå. Det er isblokker og isflak rundt meg på veien, sier rådmann Ole Petter Nybakk til NRK fredag morgen.

Slik ser det ut ved barndomshjemmet til Lena Kristensen Hansen i Beiarn kommune, etter at ismasser fløt utover elvens bredder. Foto: Lena Kristensen Hansen / Privat

– Skummelt

Nybakk forteller at kommunen gjerne vil komme i kontakt med innbyggerne som i går ble rammet av været. Samtidig har situasjonen roet seg og elva har sluttet å stige.

– Sånn som situasjonen er nå, er det ikke noen fare for å bli låst inne på veien av ismassene fra begge sider. I går var det jo faktisk det som skjedde.

Flere hus og gårder nært elva skal være skadet.

Bjørn Trones bor i Beiarn og filmet elva da isproppen løsnet.

– Det var skummelt. De lydene må nesten oppleves for å forstå. Det er som et evig tordenskrall av is og trær som knekker.

Han bor syv kilometer fra elva og har sjeldent sett elva like heftig som nå.

– Sist gang var vel i 1981. Heldigvis har ingen personer blitt skadet, men det er trist med de som har fått husene sine ødelagt.

Se videoen. Du trenger javascript for å se video. Se videoen.

Venter full storm

Torsdag fortalte Lena Kristensen Hansen at hun fryktet barndomshjemmet, der foreldrene hennes bor, står i fare for å bli totalskadet.

– To uthus har flyttet på seg, og vi frykter at kjelleren er full av vann. Men vi vet ingenting ennå.

Vanligvis er elven tilfrosset gjennom vinteren og får en sakte opptining om våren.

Men på grunn av mildt vær og mye nedbør de siste dagene har elven steget, og store ismasser fløt ut.

– Det er mildt i hele fylket. Faktisk kan jeg ikke se minusgrader noe sted. Heller ikke der det vanligvis er minusgrader på denne tida av året, sier Sjur Wergeland, vakthavende meteorolog.

Samtidig som været allerede har skapt problemer, er ikke farevarslene over.

Fredag er det ventet at et stormsenter vil treffe land.

– Fra i ettermiddag ligger det an til periodevis full storm fra Bodø og sørover. I kveld dreier vinden til nordvest. Da blir det sannsynligvis mest vind i Lofoten og sørover, der det i perioder kan bli liten storm.