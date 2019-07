Jan Helge ble skutt på åpen gate – reagerer på at gjerningsmannen går løs

Natt til lørdag 10. november i fjor hadde samboerparet Jan Helge Johansen og Elisabeth Sjøvoll vært ute på byen i Svolvær sammen med en venn.

Litt utpå kvelden skulle de gå videre til en ny pub. En strekning på bare noen hundre meter.

Kort tid senere fikk politiet melding om at en person hadde havnet i sjøen etter å ha blitt skutt midt i sentrum av byen.

Det var Jan Helge. Nå forteller han om sin opplevelse, som i åtte måneder har hjemsøkt han.

Gjerningspersonen ble for kort tid siden løslatt under forutsetning av at han ikke kontakter eller nærmer seg paret eller Vågan kommune.

Men hjemme i Svolvær føler paret seg likevel utrygge.

– Vi har ingen garanti for at han ikke skal fullføre ugjerningen.

Skutt i foten

Det har gått åtte måneder siden den natten på kaia i Svolvær.

Johansen har fremdeles den dramatiske kvelden friskt i minne.

– Vi hadde vært hos meg og spist god mat. Vi dro på Styrhuset for å ta en øl, og omtrent klokken halv to fant vi ut at vi skulle gå videre før vi tok kveld, forteller han.

Da paret og kameraten var på vei ned til kaia, støtte de på en person som Johansen forteller hadde et «ondt øye til ham». Han forteller at det oppstod en konfrontasjon før mannen trakk frem et våpen og begynte å gå mot dem.

Så skjærer lyden av et skudd gjennom luften.

– Jeg ble helt nummen i låret og ser blodet sprute ut. Foten ligger i en helt vill vinkel, da forstår jeg at beinet er skutt tvert over, forteller Johansen.

Like etter skyteepisoden i Svolvær i november rykket helsepersonell og væpnet politi ut til havneområdet. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Jan Helge Johansen falt ned på asfalten. Det neste han husker er at gjerningspersonen står over ham:

– Jeg spør om hva det er han finner på, «skal du drepe meg, skyter du meg?», forteller han.

Ifølge Johansen skal han ha svart: «Ja, nå dreper jeg deg».

Han forteller videre at gjerningsmannen forsøkte å fyre av nok et skudd. Men våpenet sa bare klikk.

Den siktedes forsvarer sier hans klient tilbakeviser at han hadde til hensikt å drepe Johansen. Du kan lese intervjuet med forsvareren lenger ned i artikkelen.

– Få meg opp, ellers fryser jeg i hjel

Idet samboeren går mellom de to, ser Johansen sin mulighet rulle over kanten av kaia og ut i det iskalde vannet.

Johansen klamrer seg fast til en stige under kaia i Svolvær sentrum.

– Jeg gjemte meg for at han ikke skulle komme ovenfra og skyte meg. Jeg var redd og oppsatt på å redde livet. Jeg lå kanskje i vannet i 3–4 minutter. Da begynte jeg å bli kald og slapp.

Så ropte kameraten fra oppe på kaia. Deretter klatrer han ned og hjalp vennen opp igjen med et tau rundt livet. To-tre menn hjelper til med å dra ham opp.

– Jeg husker jeg sa; «du må være forsiktig med foten min, for den er skutt av». Han holdt foten min som om det var et lite barn, forteller Johansen.

Jan Helge Johansen viser frem operasjonsarrene han har etter hendelsen. Foto: Ronny Nilsen / Aurora Borealis

Lårbeinet var skutt i fillebiter.

Johansen måtte gjennom to operasjoner for å komme seg ordentlig på bena igjen. Etter å ha fått renset vekk splinter ble han sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø hvor han ble operert.

Det viste seg at han hadde mistet så mye benvev, at resultatet ikke ble helt vellykket. I februar måtte han på nytt legge seg på operasjonsbordet.

Nå begynner det så smått å komme seg, men jeg har fremdeles sterke smerter, forteller han.

Men det verste er ikke arrene etter operasjonen.

– Bildene fra hendelsen kommer stadig tilbake. Jeg har hatt mange mareritt. Jeg ser øynene hans, hører han si at han skal drepe meg, eller ser bilder av at det spruter blod ut av låret.

Samboerparet føler seg ikke trygge til tross for de strenge vilkårene som er satt for løslatelsen. Foto: Ronny Nilsen / Aurora Borealis

Politiet: – Forsvarlig å løslate

På politistasjonen i Svolvær har de forståelse for utryggheten som paret kjenner på.

Likevel mener politiet at det ikke er grunn til bekymring.

I Norge er drapsforsøk straffbart på linje med drap etter Straffeloven. Hva slags straff man får kommer an på hvordan drapsforsøket ble utført, men i en høyesterettsdom fra fra 2011 ble en person dømt til ni års fengsel.

Den siktede har nå fått et såkalt varetektssurrogati, som betyr at han slippes ut av fengsel på visse vilkår. Blant annet kan han ikke oppsøke hjemkommunen.

– Derfor fant vi det forsvarlig å løslate ham, sier politiadvokat Steffen Ravnåsen og fortsetter:

Politiadvokat Steffen Ravnåsen har forståelse for at paret er redde, men forsikrer at de ikke har noen grunn til bekymring. Foto: Remi Eilertsen / Aurora Borealis

– Systemet i norsk og vestlig rett er at det skal foreligge en dom før du fengsles. Varetekt er et unntak som skal brukes med forsiktighet. Jeg er trygg på at de ikke har noe å bekymre seg for, sier han.

– Er det gjort en vurdering av elektronisk kontroll av den siktede?

– Det er gjort en vurdering av mange ulike alternativer, men ut fra vilkårene har vi kommet frem til at det har vært ansett som tilstrekkelig med varetektssurrogat for å ivareta hensynene som har begrunnet fengsling frem til nå.

– Vi har satt strenge vilkår for denne løslatelsen, og terskelen er lav hvis vilkårene brytes. Da er veien kort inn igjen, forklarer han.

Hadde ikke til hensikt å ta liv

Den siktede opplyser gjennom sin forsvarer at han aldri hadde til hensikt å ta liv. Advokat Jan-Inge Thesen sier han forstår at paret er fortvilet, og omtaler videre saken som en tragedie for alle parter.

– Min klient fastholder at han ikke hadde til hensikt å forsøke å ta liv. Det var snakk om at han ønsket å skremme, men ikke ta liv. Detaljene rundt dette ønsker jeg ikke å gå inn på, men vi har gode holdepunkter for at det var dette som skjedde.

Det var den siktede og hans forsvarer som ba om varetektssurrogati.

– Han har sittet lenge i varetekt og det var på tide at han ble sluppet ut. Ingen skal holdes lengre i varetekt enn nødvendig, forklarer mannens forsvarer

I forkant av siktedes løslatelse den 3. juli ble han vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som har vurdert at det ikke er fare for gjentakelse.

– Han bedyrer også selv at han angrer på det han har gjort. Dette var ikke noe han ønsket, og det kommer ikke til å skje noe lignende igjen, sier Thesen.

Norge har tidligere blitt kritisert for utstrakt bruk av varetekt, som kun skal brukes der det er høyst nødvendig.

– Ser seg over skulderen

Rettssaken er ventet å gå for retten til neste år. For paret er det en fattig trøst.

– Hvorfor han ikke har fått elektronisk overvåkning vet jeg ikke. Dette kverner i hodene våre. Slik jeg ser det er det vi som er utsatt for en frihetsberøvelse, forteller Johansen.

Samboer Elisabeth Sjøvoll sier hun er redd. Paret er uenige i avgjørelsen om å løslate den siktede. De frykter at han skal komme tilbake til tross for avtalen han har bundet seg til.

– Man går og ser seg over skulderen. Vi er redd for at det skal skje igjen.