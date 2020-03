Så snart snøen og isen har lagt seg fylles den lille svenske kommunen Arjeplog opp med folk fra den internasjonale bilindustrien.

Innbyggertallet på rundt 2800 fordobles i perioden januar til mars når biltestere fra blant annet Mercedes, BMW, Honda, Fiat, Land Rover, rykker inn.

Bitende kulde og store islagte innsjøer har gjort grensekommunen til Norge til det foretrukne stedet i verden for testing av nye biler på vinterføre.

Kombinasjonen mye skog og liten befolkning, er perfekt for en for en bransje som gjør mye for å hemmeligholde nye bilmodeller før lansering.

Rundt én milliard svenske kroner legges igjen i Arjeplog hvert år. På butikkene kan man høre tysk, italiensk, engelsk og koreansk. For Sveriges fjerde minste kommune er biltesting blitt big business.

I januar flytter rundt 250 familier ut av husene sine, mot gode leieinntekter fra biltestere. Familien Edorsson er intet unntak.

Det blir trangt når familien Edorsson spiser middag. Denne ettermiddagen har de også middagsbesøk. Foto: kari skeie / nrk

Flytter ut i garasjen

– Velkommen inn! Det er litt trangt og kaotisk.

Lemek Edorsson lukker opp døra til den gamle garasjen. Familiefaren og kokken er akkurat hjemme fra jobb. I vinter bor han, kona, fire barn og to hunder på 24 kvadratmeter. Garasjen er gjort om til hybel. Eneboligen leies ut til koreanere og russere. Det er trangt, men verdt pengene de tjener. Leieinntektene spenner fra mellom 60 000–150 000 svenske kroner i året.

Arjeplogerne henter til sammen inn rundt 15 millioner på å leie ut, ifølge tall fra kommunen. Mange bruker pengene på å pusse opp. Hos Edorsson er nytt kjøkken og varmesystem på plass, takket være leieboerne.

Edorsson forteller at husene i Arjeplog holder høy standard. I flere år har folk hatt råd til å investere stort som følge av leieinntektene. Biltesterne krever også høy standard. TV på hvert soverom er et «must».

Men 24 kvadratmeter er lite. For å få plass må de to eldste ungene på 17 og 14 år sove i campingvogna i hagen. Døtrene på fire og seks deler seng.

– Det er en utfordring, men vi lærer å være ydmyke og respektere hverandre. Men dokøen kan bli veldig lang, ler Lemek Edorsson. Vi har det vi trenger. Det går egentlig veldig bra.

Leieinntektene gjør det også mulig for familien å ta en ekstra ferietur, en hockeyhelg i Skellefteå og kjøre litt mer skuter. Gjøre mer av det vi har lyst til, sier Edorsson.

Hver vinter gjøres de frosne innsjøene rundt Arjeplog om til isbaner. Her tester internasjonal bilindustri sine nye modeller på vinterføre. Diameteren på sirkelen er to kilometer. Bildet er av innsjøen Kakel. Foto: Johan Fjellstöm

Tjener penger på det som var den «elendige» vinteren

Bilindustrien oppdaget Arjeplog allerede på 1960-tallet. Sakte, men sikkert har aktiviteten vokst seg stor. En som har fulgt utviklinga, er Britta Flinkfeldt. I dag er hun ordfører. Da hun vokste opp var Arjeplog en gruvekommune. Om sommeren kom turister for å oppleve naturen.

– Hotellene åpnet på sommeren og stengte på høsten. Nå er det omvendt. Det er fantastisk at det vi lever av i dag er kulde, frostrøyk og kaldt klima.

At vinterens «elendighet» skulle bli kommunens hovednæring, var det ingen som så for seg da jeg vokste opp, smiler Flinkfeldt.

Også ordfører i Arjeplog, Britta Flinkfeldt, leier ut huset sitt i vintersesongen. Biltestindustrien har blitt den viktigste i den lille svenske grensekommunen til Norge. Foto: kari skeie / nrk

Når bilindustrien legger igjen rundt én milliard kroner i Arjeplog er det alt fra hotellovernattinger, baneavgifter, restauranter og lokale butikker. Hele 700 lokale årsverk er knytta til aktiviteten.

Biltestingen gjør at det daglig flys stor maskiner mellom flyplassen i nabokommunen og Stockholm. Om vinteren går det også ukentlige charterfly til stor tyske bilbyer som Frankfurt, Hannover og Stuttgart.

Ifølge ordføreren har kommunen det som på engelsk heter USP – unique selling point.

– Det finnes ikke kulde, frostrøyk og «elendighet» på så mange plasser i verden med den infrastrukturen vi har her. Man kan dra til New Zealand, men for tyske bilprodusenter blir det langt og dyrt.

Også ordføreren flytter ut av huset sitt om vinteren. Mens biltestere flytter inn, bor hun og samboeren på hytta, fem kilometer fra sentrum. At folk tjener gode penger, gjør at innbyggerne generelt er positive, sier Flinkfeldt.

Men aktivitetene på isbanene medfører støy. Tidligere i vinter skrev SVT at biltestingen på en av innsjøene fører med seg så mye bråk at folk holder seg innendørs.

– Det er ikke uproblematisk. Hvis du har en høylydsindustri på stranden foran deg der du vil bo i fred og ro, blir det problematisk. Biltestindustrien beslaglegger veldig store områder, men kommunen er like stor som halve Belgia. Innbyggerne har også vendt seg til at på den og den innsjøen pågår det biltestvirksomhet, sier ordføreren.

Anna Nordqvist preparerer isbaner Foto: kari skeie / nrk

Vokst opp med biltesting

På den frosne innsjøen Uddjaur skinner morgensola. To traktorer kjører opp kilometervis med isbaner.

Anna Nordqvist tar siste runde med plogbilen. Isbanene skal være perfekte før biltestere fra tre utenlandske selskaper er på plass rundt klokka åtte. Målet er å få til ulike underlag som gir ulik friksjon.

Temperaturen viser minus 17,5. En perfekt dag.

Nordqvist jobber i familieselskapet Cartest Arjeplog med rundt 15 ansatte. Her har 34-åringen vært siden videregående. Faren Alf Sundstrøm startet selskapet for 30 år siden. I tillegg er både søster, mann og svoger, blant kollegene.

Nordqvist jobber med regnskap, møter kunder, men best av alt liker hun å preparere isbanene.

Denne dagen starta med at hun måtte tine opp det ene hjulet på plogbilen.

Ingen uvedkommende slipper inn på områdene der internasjonal bilindustri tester sine nyvinninger. Foto: Kari skeie / nrk

– I dag skal blankisen være hålkete. Kunden vil at den skal være snøfri. Vi må vanne og polere, sier Nordqvist.

Anlegget til bedriften ligger anonymt til litt utenfor sentrum. Adkomstområdet er inngjerdet og vegen stengt med en bom. Et stort skilt forteller at det er forbudt å fotografere.

Nordqvist forteller at folk som kommer på besøk må skrive under på taushetserklæringer. I tillegg til å levere isbaner i topp klasse, er de helt avhengig av at kundene kan stole på dem. Forretningshemmelighetene som testes på banene, skal ikke komme ut.

På 1990-tallet var bilspionasje et stort problem i Arjeplog. Nå er det mindre, men oppdages en drone, går alarmen.

Anna Nordqvist i selskapet Cartest Arjeplog preparerer isbaner på innsjøen Uddjaur. Familieselskapet har i over 30 år levd av å ta imot utenlandske testkjørere. Foto: kari skeie / nrk

Biltesterne

På spisestedet Leon's er det stappfullt ved lunsjtider. Ved et av bordene sitter italienerne Andrea Vizzini, Federico Brocchetta og Paolo Bertolotti fra bilkonsernet Fiat Chrysler Automobiles (FCA) i Torino.

Lunsjpause: Andrea Vizzini, Federico Brocchetta og Paolo Bertolotti jobber for Fiat Chrysler Automobiles i Torino. Italienerne tester nye bilmodeller på islagte innsjøer i den svenske kommunen Arjeplog, som grenser mot Norge. Foto: kari skeie / nrk

Fra morgen til kveld i snart tre uker har de brukt dagene på å teste konsernets nye biler i kulde og på glatt vinterføre. Vizzini er testkjører. Andre kolleger er i Arjeplog for å utvikle bremse- og styringssystemer, sikkerhet og klimaanlegg.

Noen detaljer fra biltestingen vil ikke Vizzini ut med. Bilene de har fraktet til Sverige er ikke ferdige. Enkelte av modellene skal lanseres seinere i år. Det er knyttet stor spenning og mye hemmelighold til nye modeller, og det er uheldig hvis nyheter lekker ut, sier Vizzini. I Arjeplog kan de jobbe uforstyrret.

– Å være her er som å være i en annen verden. Snø og kaldt, det er som en julelandsby. Vi føler at vi er velkomne. Folk er hyggelige og hjelpsomme.

For en italiener kan likevel ukene langt nord være tøffe. Det hjelper å like jobben sin.

– Hvordan det er å være testkjører, spør du? Alle vi tre er lidenskapelig opptatt av biler. Vi elsker å kjøre bil!