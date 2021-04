Natt til tirsdag i forrige uke ble Diana Andreassen vekket av en telefon fra vekterselskapet Verisure.

Noen hadde tatt seg inn i butikken hennes Smykkeskrinet på Myre i Vesterålen. Da Andreassen svingte opp til lokalene så hun lamellene fra inne i butikken blafre i vinden gjennom et hull i det ene vinduet.

Slik hadde personen tatt seg inn i butikken.

Vedkommende hadde så gått bort til glassmonteren der alle smykkene av gull lå.

– Vedkommende visste hva de skulle gå etter, forteller Andreassen.

Smykker, ørepynt, slipsnåler og armbånd av gull var borte. Brettet med falske utstillingsvarer lå igjen.

– Så langt har vi regnet ut av verdien på det som ble stjålet ligger på godt over 500.000 kroner, sier Diana Andreassen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Uklare bilder

Butikken var utstyrt med alarmsystem fra selskapet Verisure. Det inkluderte også overvåkningskamera.

– Alarmsystemet fungerte for så vidt som det skal. Alarmen gikk og Verisure tok kontakt med både meg og politiet da de registrerte at noen uvedkommende hadde tatt seg inn i butikken, sier Andreassen.

Men overvåkingsbildet kunne ikke si så veldig mye om hvem personen som stjal smykkene er. Det er dette politiet mener viser personen som tok seg inn i butikken.

– Bildet fra butikken har begrenset verdi for oss. Det er så dårlig. Men det kan gi oss en indikasjon på personen som var i butikken, sier politiinspektør Per Erik Hagen.

Butikkinnehaver Diana Andreassen er også skuffet over overvåkningsbildet. Hun håpet det skulle gi mer hjelp i å oppklare mysteriet.

– Det var en enorm skuffelse. Kvaliteten på bildene var forferdelig dårlig. Vi kunne se at det var noen der, men ikke gjenkjenne dem. Kvaliteten var mye dårligere enn jeg var forespeilet, sier hun.

UVANLIG SAK: Per Erik Hagen i politiet sier at denne type vinningskriminalitet er uvanlig i Vesterålen. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Verisure skal oppdatere

Verisure synes det er trist at Smykkeskrinet ikke er fornøyd med produktet deres.

– Her har det nok dessverre ikke vært samsvar mellom hva kunden har forventet og hva vi faktisk kan levere, skriver PR-ansvarlig i Verisure Glenn Ø. Støldal i en e-post til NRK.

Han understreker at hensikten med kameradetektoren først og fremst er å oppdage bevegelse i lokalet, slik at de kan aksjonere deretter.

– I en del tilfeller har vi opplevd at bildene har blitt brukt av politiet til å identifisere gjerningspersoner, skriver han videre.

De har nå avtalt å oppgradere systemet til Smykkeskrinet gratis. I mellomtiden håper Diana Andreassen på en oppklaring i saken.

Ikke forsikret

Smykkeskrinet har nemlig ikke fulldekkende forsikring. Det ble for dyrt for dem.

– Hvis ikke disse varene kommer tilbake, eller at vi får tilbake noe av det som ble stjålet, er det jo et direkte tap for oss. Så det sier seg selv at det slår oss jo hardt i bakken, sier Diana Andreassen.

De har utlyst en dusør på 40.000 kroner til dem som kan komme med informasjon som bidrar til en oppklaring. I tillegg har politiet bedt om tips i saken gjennom media, deriblant TV 2-programmet «Åsted Norge».

– Vi har fått inn en del tips som vi følger opp. Noen av dem er ganske konkrete, sier Per Erik Hagen i politiet.

Et rustent søkke ble funnet i lokalene til Smykkeskrinet. Det kan ha vært brukt til å knuse vinduet og glassmonteren i butikken.

I tillegg har en video fra området fanget opp bilder av en syklist som var i nærheten av Smykkeskrinet i det aktuelle tidsrommet.

– Vi prøver å identifisere den syklisten, for å kunne sjekke vedkommende inn eller ut av saken, sier Hagen.