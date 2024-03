I dag la regjeringa fram NTP. Det er milliarder som skal fordeles på ulike veiprosjekter.

I vårt langstrakte land, med store avstander, har de fleste av oss et forhold til vei.

Er det noen strekninger du kvier deg for å ferdes på? Eller noen steder du tenker burde ha vært utbedret for lenge siden? Eller synes du kanskje at veien der du bor er helt topp?

Hvor mener du milliardene skal gå?