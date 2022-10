Bunadsdebatten om hva som er greit og ikke, blusser opp med jevne mellomrom.

Det er uenighet om hva som er riktig tilbehør, om festdrakt er greit. Til og med hvordan bunadsskjorta skal vaskes er vi uenige om.

Mer alvorlig er det med rasisme og hets.

Den siste tiden har Norsk Husflidslag mottatt henvendelser fra navngitte personer som skriver at de synes det er feil at noen av modellene som har på seg bunad, ikke er etnisk norske.

Barbro Tronhuus Storlien mottatt flere negative tilbakemeldinger om Husflidens modellbruk. Til tross for at Norges Husflidslag ikke har noe med Husfliden å gjøre. Foto: PRIVAT

Styreleder Barbro Tronhuus Storlien forteller at hun ble forskrekket da hun leste e-postene.

– Jeg blir sjokkert av at folk har disse holdningene og er i stand til å skrive det de gjør, og underskrive med navn.

Ifølge Storlien er det kommet kritikk fra både privatpersoner og et politisk parti. NRK har bare sett to av disse henvendelsene.

Nasjonalistisk parti avsender

Blant annet skriver en kvinne at «en pakistaner i telemarksbunad blir helt feil».

En av e-postene til Husfliden kommer fra personer i Norsk Folkeparti. På hjemmesiden beskriver de seg som «nasjonalkonservativt» og et parti som jobber for at Norge skal «forbli ekte norsk, både etnisk, religiøst og kulturelt».

Fra: Norsk Folkeparti Til: Norges Husflidslag Sendt: 23.september 2022 Emne: Modeller i markedsføringen I Aftenposten 22. september 2022 har Husfliden en halvsides annonse med en mørkhudet kvinne iført en norsk bunad. Hvem er denne reklamen beregnet på? Er det noen spesiell grunn til at Husfliden driver reklame for innvandring? Ikke glem at forutsetningen for å få opphold i Norge er at man reiser tilbake til det opprinnelige hjemlandet når det er mulig. Vi foreslår at Husfliden i fremtiden bruker etnisk norske kvinner og menn i sin markedsføring i Norge. Med vennlig hilsen Norsk Folkeparti

NRK har snakket med styreleder i Norsk folkeparti, Oddbjørn Olav Jonstad. Han sier at partiet står ved brevet de skrev.

– Jeg synes det er helt uhørt. Det minner litt om Nazi-Tyskland i 1940. Man kan ikke sette folk i bås på den måten, sier Barbro Tronhuus Storlien.

Masse positive reaksjoner

Administrerende direktør Per Willy Næsseth i Norsk Flid Husfliden AS har også fått videresendt tilbakemeldingene fra Norsk Folkeparti.

Men bortsett fra disse har bedriften utelukkende fått ros for modellbruken. Nessæth forklarer at tanken bak bildene er å speile mangfold og Norge i dag.

Administrerende direktør Per Willy Næsseth i Norsk Flid Husfliden AS. Her fra en bunadsmesse på Det Norske Teatret. Foto: Norsk Flid Husfliden AS

– Vi vet at det dessverre er noen slike holdninger i samfunnet, men det kan ikke – og vil ikke bli styrende for oss, sier Per Willy Næsseth i Norsk Flid Husfliden AS.

– Speiler samfunnet

Barbro Tronhuus Storlien i Norsk Husflidslag minner om at Norge er et sammensatt samfunn.

– Veldig mange av oss i Norge er ikke 100 prosent norske. Kongefamilien stammer fra Danmark, Sverige og England. Stortingspresidenten kom til Norge som barn, og selv har jeg svensk oldefar, sier Storlien.

Hun synes det er flott at Husfliden speiler det norske samfunnet, og får støtte fra stortingspresident Masud Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani ga nylig ut boken «Norge i mitt hjerte». Der er han avbildet i Eikerdrakt på Stortingets balkong. Foto: Morten Brakestad / Morten Brakestad

– Jeg er glad for at Norges Husflidslag og Norsk Flid Husfliden bruker bilder som gjenspeiler slik Norge ser ut i dag, og gir dem full støtte i hvor verdifullt det er.

Gharahkhani mener det er viktig å ikke la slike kommentarer skape splid.

– Vi må ikke la aktører som ønsker å skape splid om det som forener oss. Bunaden som symbol, er egnet til å samle oss om et plagg som er felles for alle oss som har hjertet vårt i Norge, sier Gharahkhani.

Selv har han bare fått hyggelige tilbakemeldinger på bruken av bunaden.

Heller ikke i NRK-programleder Christian Strand, har opplevd negative kommentarer når han har bunaden på seg.

Programleder Christian Strand i Oslo-bunad: – Jeg har ikke opplevd noen negative kommentarer. Heller det motsatte. Masse masse flotte reaksjoner fra folk over hele Norge som synes jeg var flott i bunaden. Stortingspresident Masud Gharahkhani i Eikerdrakt: – Hver gang jeg bruker Eikerdrakta på 17. mai, på Slottet eller til høytidelig åpning av Stortinget, er det unisont hyggelige tilbakemeldinger. TV-profil Haddy Njie i Oslo-bunad. Programleder Galvan Mehidi i Aust-Telemarks-bunad. Tinashe Willamson i Oslo-bunad.

Han ble likevel ikke overrasket over at Husfliden har fått negative kommentarer på modellene.

– Jeg tenker at det bare er å normalisere det slik at man etter hvert tenker at en modell i bunad kan komme fra både Pakistan, Indonesia eller Norge.

Stortingspresident Masud Gharahkhani skaffer seg bunad:– Jeg husker første gangen jeg fikk Eikerdrakta, da var det vanskelig å holde tårene tilbake. Du trenger javascript for å se video. Stortingspresident Masud Gharahkhani skaffer seg bunad:– Jeg husker første gangen jeg fikk Eikerdrakta, da var det vanskelig å holde tårene tilbake.

– Silke fra Kina

Nå håper Barbro Tronhuus Storlien at debatten om hvem som skal få lov til å gå med bunad, kan få et endelig punktum.

– Har vi virkelig ikke kommet lenger? Spør hun på bloggen sin.

Og hun påpeker at bunaden ikke er så «norsk» som folk kanskje folk tror.

– Folkedraktene ble inspirert av europeisk mote. Broderiteknikken smøyg finner vi også i landene rundt Sahara og åttebladsrosa er like fin i Mexico som i Selbu. Vi pynter oss med silke fra Kina og bomull fra India, men helheten oppleves som norsk.

LES OGSÅ: