I går omtalte NRK hvordan du bør vaske bunadsskjorta di.

Men ikke alle er enig i rådene.

– Her er det mye som er feil.

Det sier Hilde Marie Løkås til NRK.

Hun er bransjesjef i Norsk Renseri- og vaskeriforening.

Løkås driver sitt eget renseri og har svennebrev og mesterbrev i tekstilrens og har jobbet med dette i 33 år.

Hun mener mange av rådene til Jane Bjørstad på Husfliden i Mosjøen er feil.

– Det virker som mange på Husfliden gir råd basert på synsing og kjerringråd.

Det er de som produserer skjortene som gir råd til Husfliden om vasking av bunadsskjorter.

Derfor er ikke Bjørstad i Husfliden enig i kritikken fra Norsk Renseri- og vaskeriforening.

– Vi sprer ikke ubegrunnede kjerringråd. Vi forholder oss til våre leverandører og det de råder oss til å gjøre, svarer Bjørstad.

Så hvordan skal vi egentlig vaske denne bunadsskjorta, da? Det strides ekspertene om:

Disse har NRK snakket med: Ekspandér faktaboks Hilde Marie Løkås i Norsk Renseri- og vaskeriforening

Tekstilingeniør Frode Svarstad i Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk som produserer linet til skjortene

Leder for Heimen Husflid som produserer skjortene (altså syr dem sammen), Hilde Øya

Kathrine Bringsdal, medlem av Norsk Linforening og over 40 år erfaring med husflid

Kaldt vann rett etter bruk?

Ja. Dette er kanskje det eneste rådet alle er enige om. Det skader i alle fall ikke.

Men Løkås i Renseriforeningen mener det ikke har så mye for seg. Med mindre du har flekker! Da er det nyttig.

– Men hvis du får vaska skjorta i løpet av et par dager, har det ingen ting å si.

Flekken du glemte at du fikk på skjorta 17. mai er kanskje glemt 19. mai, men du bør ta den så raskt som mulig sier ekspertene. Foto: Privat

Det er for øvrig skjorteprodusentene helt uenige i.

– Ta det med en gang, sier Hilde Øya i Heimen Husflid.

– Dagen etter må du gni flekken med såpe, mange ganger av og på med vann.

– Hell kokende vann på hvis flekken er fra saft, ketsjup eller syltetøy, sier Linforeningen.

Altså: De fleste er enige om at det er lurt å legge den i kaldt vann frem til du får vasket skjorta.

Les også: Folk er positive til festdrakter: – Det som er artig, er at det er ingen regler

Vaskemaskin eller for hånd?

Vaskemaskin, sier de fleste.

For hånd, sier andre.

– Hvis det ikke er så nøye for deg å beholde skjorta di lengst mulig, vær så god, vask den i maskinen.

Det sier Kathrine Bringsdal i Linforeningen.

– Men hvis du vil beholde den lengst mulig, vask den for hånd. Da med bunadssåpe eller såpespon. Kok opp en kjele vann, rør rundt og heng den opp.

Men la oss være ærlige: De færreste kommer til å vaske den for hånd.

Ekspertene er enig i at håndvask er aller best, men det er også mulig å vaske i maskin. Foto: Privat

Da er det ull- eller håndvaskprogram som gjelder.

Hvor mange grader?

Her spriker svarene fra 40 grader til kokepunktet.

Lin er et slitesterkt stoff. Men trådene til broderiet sysømmen er ikke nødvendigvis like sterke.

En kort 60-gradersvask med lav sentrifugering, sier Vaskeriforeningen.

Håndvask med varmt eller kokende vann, sier Linforeningen.

40 grader i maskin, sier linprodusenten.

Max 40 grader, sier skjorteprodusenten. Det er på grunn av sytrådene. Selve linstoffet tåler 60 grader, men det gjør ikke sytråden like godt over tid.

Altså: vil du beholde skjorta lengst mulig, vask for hånd eller i håndvaskprogram i maskinen som faktisk er like skånsomt som en håndvask.

Ikke sentrifuger. Eventuelt så få omdreininger som mulig.

Såpa, da?

Renseriforeningen mener Husflidens råd om såpetype også er feil.

De anbefaler vanlig vaskepulver for hvitt tøy.

– Linskjorter er bleket og må holdes hvite med litt blekemidler. Vaskemiddel for hvitt tøy er viktig, sier hun.

Absolutt ikke, mener skjorteprodusentene.

– Bruk en mild såpe beregnet på ull og silke, sier linprodusenten.

Kathrine Bringsdal i Linforeningen peker på at man helst skal benytte bunadssåpe. Disse såpene er plantebasert, mens ullsåpe er beregnet på materiale laget av dyr. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Renseriforeningen mener derimot at det blir feil. Lin og bomull krever mer vaskemidler enn ull for å bli rent, hevder de.

– Bruk i hvert fall ikke vanish, sier Løkås i Renseriforeningen.

Men hvis det er vanskelige flekker på skjorta er hennes råd klart: renseri.

Det er tekstilingeniør Frode Svarstad i Gudbrandsdalen ullvarefabrikk, som leverer lin til bunadsskjorter, enig i.

Altså: Alle er enige om at mildt vaskemiddel, men akkurat hvilket vaskemiddel er det uenighet om.

Noen sier ja til Sunlight, alle sier nei til Vanish og Zalo, og noen mener spesielle bunadssåper er nødvendige.

Ok, så jeg har vaska skjorta – hvordan skal den strykes?

Husflidens råd var å stryke på lav temperatur. Det er helt feil, mener Renseriforeningen.

– Bunadsskjorter er vevd i toskaft, tettvevd lin som skal ha en glans. Den glansen får du kun ved å stryke på høy temperatur, sier Løkås, men påpeker at skjorta da må være fuktig.

Men det krever litt ekstra arbeid sier Svarstad i Gudbrandsdalen ullvarefabrikk:

Hvis du stryker ei våt skjorte på høy temp må den dras ut i alle retninger.

Jane Bjørstad på Husfliden i Mosjøen sier at skjorta bør vaskes med vegetabilsk såpe. Hvis du velger å stryke kan den bli litt gul. Foto: Tone Lynghaug

I tillegg sier Renseriforeningen at du ikke må henge ut skjorta i sollys for å bleke den. Da brytes cellulosefiber og lin ned, og skjorta blir stygg.

Hilde Øya leder i Heimen Husflid mener derimot at man helst skal unngå stryking.

– Når den er våt, strekk den og heng til tørk, sier hun.

Ekspertene strides om skjorta skal være dynket i vann før den strykes på høy temperatur, eller om den skal strykes på lav temperatur. Eller rett og slett henges til tørk. Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

Men hun er enig med Løkås i at den ikke skal henges ut i sola.

Linforeningen stryker nesten ingenting. Da blir det gult, sier leder Bringsdal.

Altså strides ekspertene om stryking. I tillegg til å være smått enig om de andre rådene.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, sier Jane Bjørstad på Husfliden i Mosjøen.

Hun oppsummerer rådene er slik:

– Prøv å unngå mest mulig bruk av kjemikalier for at skjorta skal vare lengst mulig. Hvis du er litt redd for skjorta di, vask den for hånd. Hvis du ikke stryker, blir den mindre gul.