Det var i juli at Hroar-William Wiik Adelsten og Kjetil Malm Hamlandsø opplevde trakassering på åpen gate.

De befant seg på en restaurant i Bodø, sammen med en kompis, da en mann i 50-årene kom og satte seg ned ved samme bord.

Mannen skal ha vært beruset.

– Åpningskommentaren hans var: Er dere homser hele gjengen?

Har Adelsten tidligere fortalt til NRK.

Ifølge kjæresteparet var mannen aggressiv og full. De spurte: «Har det noe å si»?

Da svarte han, ifølge dem:

– Hadde det vært opp til meg, så hadde dere vært skutt.

Mannen ble anmeldt til politiet, både etter denne hendelsen og en hendelse som skjedde tidligere på kvelden.

Da befant mannen innom utestedet En Kopp i Bodø.

Ifølge tiltalten skal han ha sagt til en gjest på utestedet at han så ut som en muslim, og at han var en «jævla muslim» eller liknende.

Dette er mannen tiltalt for: Ekspandér faktaboks Straffeloven § 185 første ledd tredje punktum, jf. annet ledd , for i andres nærvær forsettlig å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring overfor en annen som ble rammet av denne, ved å forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres religion eller livssyn. Grunnlag: Sent fredag kveld 1. juli 2022 på serveringsstedet En Kopp i Sjøgata i Bodø, sa mannen til en gjest at han så ut som en muslim og at han var en jævla muslim eller lignende.

Etter hendelsen ble han gitt pålegg av politiet om å forlate Bodø sentrum fram til neste dag. Han unnlot imidlertid å forholde seg til pålegget, og må derfor også tiltalt for dette forholdet.

– Politiet ser alvorlig på saken. Dette er et prioritet tema saksfelt for politiet. Samfunnet har gitt føringer på at dette er noe vi skal slå ned på. Loven har de vilkårene som er satt, og ut fra disse vilkårene mener påtalemyndigheten at denne straffebestemmelsen er oivertrått, sier politiadvokat Eirik Magnus Blomli.

Politiadvokat Eirik Magnus Blomli sier politiet ser alvorlig på saken. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han vil ikke gå inn på hva mannen har forklart i avhør. Det vil bli gjenstand for bevisførsel i domstolsbehandlingen i tingretten. Rettssaken er berammet 18. januar 2023.

– Mannen har uttalt seg i media, så det er forsåvidt kjent hva han har sagt. Vi har fått videopptaket som også har sirkulert i sosiale medier og mediene. Utover det har vi foretatt flere vitneavhør av de fornærmede, som i stor grad har belyst saken. I tillegg til avhøret av tiltalte, sier Blomli.

Ansatt ved universitetet

Mannen som nå er tiltalt er ansatt ved Nord universitetet i en undervisningsstilling. Kommunikasjonsdirektør Andreas Førde har tidligere opplyst at universitetet er kjent med saken, men at de ikke vil kommentere dialogen med medarbeideren.

HETS: Her ved restauranten Gatsby ble paret hetset på det groveste av mannen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Det jeg sa og gjorde på Gatsby er helt forkastelig og ikke noe jeg står for. Jeg er veldig lei for at jeg har skremt og krenket mange på denne måten. At jeg var beruset er ingen unnskyldning, og får meg til å innse at jeg må jobbe med meg selv.

– Jeg ber alle jeg har krenket og skremt, om tilgivelse, har mannen tidligere uttalt til NRK.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra mannens advokat etter at avgjørelsen fra statsadvokaten ble kjent.