Selv om få anmeldere har latt seg begreistre av den nye «Løvenes konge», får Disney skryt for sin naturtro skildring av dyrene.

Men hvor naturtro er det egentlig at syngende dyr samles i en løvedåp utført av en ape?

Vi fikk stille våre spørsmål til zoolog Einar Strømnes ved Naturhistorisk museum.

Uvanlige venner

Kunne egentlig en surikat og et vortesvin vært bestevenner i virkeligheten?

Tja.

Som ville dyr i naturen vil nok ikke det kunne skje, men i fangenskap der intelligente dyr som svin og surikater møtes som unger, kan de muligens bli gode venner.

Noen har spekulert i om Timon og Pumba kan være et homofilt par. Kunne en surikat og et vortesvin hatt et homofilt samliv?

Ja, men...

Det er sjeldent at det forekommer samliv på tvers av arter. Men homofili eller homoseksuell adferd er helt normalt i dyreriket. Andelen homopar varierer en del fra art til art. Hos papegøyearten rosenkakadu, for eksempel, lever rundt halvparten av parene som er registrert i fangenskap i homofile samliv.

Et vortesvin, en surikat og en løve kan tydeligvis ha det skikkelig hyggelig sammen. Foto: Disney

Kun tre hannløver

Løvene Simba, Mufasa og Scar er de eneste hannløvene i filmen. Er det vanlig at noen få heldige hannløver har alle løvinnene for seg selv?

Ja.

Dette er det normale sosiale systemet i en løveflokk. Den stabile kjernen av flokken består av beslektede løvinner og ungene deres, og dette haremet domineres av én eller noen få hanner.

Scar har en mørkere manke enn Mufasa. Vil det si at Mufasa og Scar egentlig ikke er i familie?

Tja.

Det kan tyde på det. Kanskje de bare er halvbrødre. Det er i noen områder, særlig i høyden, at det er vanligere at løvene i flokken kan ha en mørkere manke.

Scar ønsker å ta over makten fra Mufasa og Simba. Er det vanlig med en så spisset maktkamp innad i løveflokken?

Tja.

Litt konkurranse vil det være, særlig når unge dyr skal finne sin plass i flokken. I noen tilfeller er det en tydelig dominant hann, som er mest utpreget blant asiatiske løver. Mens det i andre hanngrupper er mer «flat struktur» i lederskapet.

Scar og Mufasa har åpenbart noen ulike ansiktstrekk. Foto: Disney

Hva skal løven hete...

Alle dyrene blir innkalt i dåpen til Simba i starten av filmen, der apen Rafiki figurerer som en slags prest. Er det vanlig med slike kollektive seremonier blant dyr i Afrika?

Nei.

Man må ha en kjempestor forhjerne for å få behov for å bedrive religiøsitet og andre former for ritualer. Selv ikke sjimpanser eller gorillaer, som vi er genetisk veldig like, har dette.

Hvis en slik seremoni hadde forekommet, hadde det da vært naturlig at en ape var prest?

Ja.

Aper tilhører jordas mest intelligente dyr, de er flinke til å stå på to – som er bra når man skal vise fram ting, slik man gjerne gjør under en seremoni. De har også velkoordinerte fingre som er fordelaktig under et slikt arrangement.

Apen Rafiki løfter Simba under dåpen. Mufasa og Sarabi er stolte foreldre. Foto: Disney

Fæle hyener

Hyenene blir fremstilt som fryktelig slemme. Er hyener såpass usympatiske?

Ja.

Hyenene regnes nok som mindre sympatiske enn løver, blant annet fordi løvene dreper byttet sitt raskt, mens hyenene er kjent for å spise ofrene sine levende.

Hyenene ønsker å ta makten fra løvene (utenom Scar da). Er hyener maktkåte dyr?

Ja.

Flekkhyenene er, som løvene, på toppen av næringskjeden i de områdene der de lever, og konkurrerer derfor direkte med løvene om den samme maten. Denne intense konkurransen gjør at disse to artene har et aggressivt forhold.

Mufasa bruker fuglen Zazu som sin private rådgiver og tjener. Kan løver og fugler i det hele tatt kommunisere?

Nei.

De har i liten grad noen overlappende kommunikasjonssystem. Generelt er fugler i stor grad synsbaserte, mens for pattedyr betyr lukt mye mer.

Scar og masse slemme hyener i 2019-versjonen. Foto: Disney / AP

Dyr som synger

Mange av dyrene i filmen har overraskende fine sangstemmer. Er det noen dyr i Afrika som kan synge?

Tja.

Med unntak av enkeltlyder, slik som flekkhyenenes latter, er det ingen afrikanske dyr med en stemme som kan sammenliknes med mennesket sin. Kommunikasjonen til den etiopiske fjellbavianen gelada er kanskje noe av det nærmeste vi kommer menneskelige lyder. Papegøyer er som kjent flinke til å etterlikne menneskestemmer, men dette forutsetter opplæring.

«Løvenes konge» heter filmen. Er løvene egentlig konger på savannen?

Ja.

Med sine opp til 250 kg for hannløver og over 180 kg for hunnløver, er det ingen som i et én til én forhold er i nærheten av å kunne utfordre en løve.

Apen gelada lager menneskelignende lyder. Foto: SEBASTIAN DERUNGS / REUTERS

Innavl

Er alle løver i samme flokk i familie?

Nja.

I utgangspunktet består en løveflokk av en gruppe løvinner som er i slekt, og ungene deres. Hannløvene er vanligvis ikke i slekt med dem, men det kan forekomme.

Hvis Nala og Simba er i slekt, så er dette et incestuøst forhold. Er det vanlig med incestuøse forhold blant dyr?

Tja.

Incestuøse forhold er kjent fra mange ulike arter, heriblant løver, men det er også gjerne mekanismer mellom individer som hemmer denne type adferd.

Nala og Simba, som kan være i slekt, får et barn sammen på slutten av filmen. Kan løver bære preg av innavl?

Ja.

Men til nå har ikke dette vært et problem, i alle fall ikke i Afrika. For den asiatiske underarten av løve, hvor bestanden begynner å bli veldig liten kan dette begynne å bli et aktuelt spørsmål.