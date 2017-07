Her reiser Glimt-profilen til Premier League: – Kjempespent

Tirsdag ettermiddag reiste Bodø/Glimt-spiller Mathias Normann fra Svolvær til England. 21-åringen skal på medisinsk sjekk hos Premier League-klubben Brighton, og håper å skrive under for klubben.

– Det aller største med dette er at det er en Premier League-klubb. Jeg er ganske nært å bli en utenlandsproff, sier Mathias Normann. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Bodø/Glimt og Brighton er enige om overgangen. Det som gjenstår nå er forhandlinger om personlige betingelser og en medisinsk test, sier 21-åringen til NRK før han går om bord i flyet til Oslo.

– Kjempespent

Normann har spilt sju seriekamper for Bodø Glimt så langt denne sesongen. Bodøværingene topper 1. divisjon. For tiden er han ute av spill etter å ha gjennomgått en lyskeoperasjon 22. juni.

Midtbanetalentet legger ikke skjul på at han er spent foran møte med Premier League-klubben.

– Jeg gleder meg veldig og er kjempespent. Det som skjer nå er fortsatt litt fjernt. Da jeg kom til Bodø/Glimt i fjor hadde jeg ikke regnet med at jeg skulle være på tur til en Premier League-klubb et år senere. Så dette er stort, sier han til NRK.

Bodø/Glimt og Premier League-klubben Brighton er enige om en overgangssum, men Mathias Normann har med seg både agenten sin og pappa Sten Normann på turen til Brighton. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Premier League er en drøm som går i oppfyllelse.

– Der er jo noe jeg har jobbet for hver dag siden jeg begynte å spille fotball. Det skal bli gøy å se hvordan de store guttene jobber, og om jeg klarer å bryne meg på dem.

Høye forventninger

Mathias Normann blir den andre Premier League-spilleren fra Nordland – den første var Stig Johansen – også han fra Lofoten som spilte for Southampton for 20 år siden. Normann har høye forventninger når han nå starter et nytt kapittel, både sportslig og personlig.

– Jeg tror både klubben, folkene og anlegget deres vil innfri. For min egen del venter knallhard jobbing. Det blir et kvantesprang i forhold til jeg er vant til. Mest sannsynlig kommer jeg til å få sjokk over nivået, tempoet og presisjonen. Samtidig er det noe jeg gleder meg sinnssykt til, sier Mathias Normann.

Milliondryss til Glimt

– Mathias har en ekstrem grunnfysikk og ballbehandling, som gir han gode forutsetninger for å lykkes i Premier League, mener Glimt-trener Aasmund Bjørkan.

Også Glimt-trener Aasmund Bjørkan er spent i dag.

– Først og fremst på vegne av Mathias selv. Men hele klubben synes det er spennende at Bodø/Glimt kan selge en spiller til Premier League. Bodø/Glimt har akseptert et bud, men det gjenstår noen skjær i sjøen før overgangen går i orden.

Hva det budet lød på, vil han ikke ut med. Men etter det Bodø NU kjenner til betaler Brighton 13 millioner kroner for Mathias Normann.

– Han er en flott fyr og en kjempegod spiller. Han er en ung gutt, og har nok noen steg igjen før han er på Premiere League-nivå. Jeg tror han er i stand til å ta de stegene, og kan bli en spiller det blir artig å følge, sier Bjørkan.

Bjørkan håper og tror Bodø/Glimt skal klare seg uten Normann.

– Livet i en fotballklubb er slik at dersom en spiller blir så god at han blir interessant for et lag over norsk eliteserie, så skal ikke vi stå i veien. Vi er kjempestolte, sier Aasmund Bjørkan.