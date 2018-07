Her feirer meteorologene historisk varmerekord

– Ja, dette er en gledens dag. I dag må vi nok på butikken og kjøpe boller for å feire, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen hos Vervarslinga for Nord-Norge.

I natt var første gang målestasjonen hos Meteorologisk institutt i Tromsø har målt tropenatt, og laveste temperatur i natt var 20,8 grader.

Vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen. Foto: Kamilla Pedersen/MET

– Dette er første registrerte tropenatt her oppe siden vi begynte registreringen i 1920.

Ti tropenetter i nord

Meteorologene var imidlertid ikke de eneste i nord som opplevde den varme natta.

– I natt var det tropenatt tre steder i Troms, fem steder i Nordland og to i Finnmark, forteller Nordhagen.

Tropenatt er netter der temperaturen ikke faller under 20 grader mellom klokken 20 og 08. Tidligere var grensa for minimumstemperaturen 25 grader, men slike tropenetter har bare forekommet to ganger i Norge.

Lofoten bader i sol. Foto: @caroline_krane

– Hva kommer det av?

– Det har vært ei varm natt i Nord-Norge, selv om det har vært mye skyer. Det setter et lokk på strålene, som holder på varmen. Nå har vi hatt varme luftmasser som kommer inn fra sørøst. I tillegg har vi sluppet den kalde pålandsvinden fra havet.

– Er dette utelukkende positivt, eller er det følger av klimaendringene?

– Vi bruker å si at man ikke kan se om det er klimaendringer over så kort tid. Det må man se på over år. I sommer har vi også satt ny nedbørsrekord her i nord, så jeg tror vi har vært heldige med tropenettene.

– Ikke noe å feire

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved CICERO Senter for klimaforskning er også glad i solfylt sommer, men spretter ikke saftflaska som meteorologene i Tromsø.

Bjørn Hallvard Samset ved CICERO Senter for klimaforskning feirer ikke den varme natta. Foto: CICERO / CICERO

– Verden har i gjennomsnitt blitt en grad varmere siden midten av 1800-tallet. Det høres lite ut, men det er 1/4 istid. I løpet av de siste 8-10.000 årene har verden blitt 4,5 grader varmere, og de siste 200 årene er endringene altså 20 ganger raskere, sier klimaforskeren.

Samset forklarer at de har målt at det blir raskere varmt jo lenger nord man kommer.

– Mye av oppvarmingen kommer på vinteren, og det er opplagt at vi også får varmere somre. Den varme lufta flyter nordover, så at steder i nordlige deler av Norge får sine første tropenetter overrasker meg ikke. Årets sommer har vært et eksempel på at klimaet har endret seg. Det er fint for dem som bader, men de er de eneste. Utviklinga er spesielt plagsom for dyrelivet og naturmangfold.

– Må nyte været mens de kan

I Troms og Finnmark vil man de nærmeste dagene få opptil 25–30 grader, forteller meteorolog Ragnhild Nordhagen. Men der stopper det.

– Det begynner sør i Nordland med nedbør fra onsdag, og torsdag kommer det også til de to nordligste fylkene.

Da blir det gradvis kaldere.

– Tåka i nord har vært fraværende, men fra i morgen trekker den inn mot kysten igjen. Inn mot helgen kommer man fort ned mot 15 grader. Da blir det litt mer «normale» sommertemperaturer i nord, ler meteorologen.

NRK har fått følgende oversikt fra meteorologene vedrørende tropenetter i 2018: