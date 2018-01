– Jeg synes det var godt med ovnsbakt fisk, sier Magnus Lorentsen som går på barneskolen på Vega.

I dag er det pestomarinert laks på skolemenyen. For andre skolebarn i Norge er det brødskive hjemmefra eller kanskje ingenting.

– Jeg synes dette er artig og fint! Men det er litt rart at vi er den eneste skolen. Hvis det blir slutt på dette, så blir jeg sur, advarer Martin fra kantinebordet.

Mindre mobbing og bedre konsentrasjon

I dag sitter elever over hele landet i stor grad på sin egen pult og spiser sin egen medbrakte skolemat. Gjerne med en film slik at elevene holder seg rolig mens de spiser.

Med felles varm skolemat sitter alle i kantina.

– Vi har sett at det er store forskjeller på barnas matpakker. Målet er at alle skal stille likt uansett sosial eller økonomisk bakgrunn, og at maten er gratis, forteller Anders Karlsson som er teknisk sjef i kommunen, og en av pådriverne for gratis skolemat.

– Norge godtar dessverre at vi har elever som møter på skolen uten mat, sier Unn Karin Olsen fra Skolematens venner. Foto: Skolematens venner

Unn Karin Olsen i Stiftelsen Skolematens Venner sier at varme måltid i fellesskap gir økt trivsel, økt inkludering og en reduksjon i mobbing. I tillegg til læregevinst i klasserommet.

– Vi får tilbakemeldinger om at det er mindre uro i klasserommet. Læringsmiljøet blir også bedre etter lunsj og mot slutten av dagen, sier Olsen.

– Dette er en suksesshistorie

Skolen startet med salatbar og gratis melk. Tilbudet ble så godt mottatt, at kommunen valgte å utvide.

– Dette visker ut sosiale forskjeller i tillegg til at det hjelper på integrering for flyktninger. Jeg tror også dette bidrar til bedre læringsmiljø for barna våre, sier ordfører Andre Møller.

Kommunestyret i Vega har vedtatt å bruke cirka en halv million i året på tiltaket.

– Ja, det er klart det koster. Men det handler om prioriteringer, svarer ordføreren,

Kommunen får også drahjelp fra laksefirmaet Vega Sjøfarm som sponser skolen med laksemåltid en gang i uka.

– Vi satte ned en prosjektgruppe og jobbet med det i ett års tid hvor vi også besøkte svenske skoler, forteller ordfører Andre Møller. Foto: NRK

Vil koste rundt 1,7 milliarder i året

Vega er per 01. januar 2018 den eneste kommunen man kjenner til som tilbyr gratis varm måltid hver eneste skoledag. I Snåsa har man ei ordning med varm skolemat men her må foreldrene betale.

Øya fikk ny skole i 2007 som ble bygd med kantine. Men siden matpakka lenge har vært en sterk tradisjon i Norge, er ikke norske skoler bygd med kjøkken for matlaging til hele skolen.

– Ofte mangler både spisearealer og felleskjøkkener. Å bruke et lokalt kjøkken utenom skolen, slik Vega gjør, er en god idé, mener Unn Karin Olsen.

Det er mulig å få til varm lunsj med en matkostnad på cirka 15 kroner hver dag, ifølge Olsen. Det vil bli rundt 1.7 milliarder i året, som kommer i tillegg til kostnadene ved å tilrettelegge skoler for matlaging.

Olsen mener Norge har råd til det og at kostnadene er verdt det.

– Det er mye å spare på helsebudsjettet med at man får friskere og tryggere elever i skolene.