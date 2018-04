Her er årets søkertall til høyere utdanning

142 004 personer har per 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.l Dette er 6 417 flere førstevalgsøkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 prosent.

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke, sier avd. direktør Grete Christina Lingjærde.

De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. I år er det NTNU og Universitetet i Tromsø som opplever størst vekst i førsteprioritetssøkere.

Laster Highcharts-innhold

Antallet førsteprioritetssøkere for 2018 er totalt 142.004 søkere. 83.286 av søkerne er kvinner, mens antallet mannlige søkere er 58.718. Sammenlignet med 2017, var antallet førsteprioritetssøkere 135.587.

Jubler for rekordøkning

– Her er det jubel. I år har vi fått rekordsøking. Aldri før har så mange ønsket å bli studenter hos oss, sier prorektor utdanning Wenche Jakobsen ved UiT–Norges arktiske universitet.

Økningen fra fjoråret er på 14,32 prosent hos universitetet og de mest populære studieretningene er sykepleie, paramedisin, ledelse, lærerutdanningen, jus, medisin og psykologi.

– Universitetet har jobbet systematisk over mange år. Vi har hatt et høyt fokus på undervisningskvalitet. Vi synes det er ekstra hyggelig at vi befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner i forbindelse med vårt 50-årsjubileum, sier hun.

NTNU: – Kjempegode tall

For Norgest teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har de også all grunn til å være fornøyde med årets søkertall.

24.638 søkere har valgt universitetet i trønderhovedstaden som sitt førstevalg, en økning på 7,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Sett under ett er dette et kjempegodt tall. Vi er veldig godt fornøyd, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.

Det er heller ikke bare universitetets avdelinger i Trondheim som opplever vekst. Universitetet er også representert i både Gjøvik og Ålesund, som begge opplever økning i antall primærsøkere.

Størst økning til tekno-utdanninger og lærer

Fordelt på utdanningsområdene er økningen størst i antall søkere til informasjonsteknologifag. Her har søkertallene økt med 21,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Også for landets lærerutdanninger er det en stor vekst sammenlignet med tidligere år. Her er veksten på 15 prosent, og totalt 1573 søkere ønsker å bli lærer.

Noen av fagene opplever nedgang i søkertall. Utdanningen som opplever størst nedgang er reiselivsutdanningene, hvor d nedgang er på 19,6 prosent i førstevalgssøkere.

Videre opplever reseptar-utdanningene en nedgang på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Like etter følger farmasi-utdanningen som går ned 13 prosent.

Hovedstadsuniversitetet med rekordtall

På Universitetet i Oslo har de aldri tidligere sett søkertall som i år. 19.175 søkere valgte universitetet i hovedstaden som sitt førstevalg.

– Det er svært viktig for UiO at vi fortsetter å tiltrekke oss så mange godt kvalifiserte søkere. På UiO vil studentene møte flere av Europas aller beste forskere i undervisningen. De har mye å glede seg til, sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo

I fjor var det nyopprettede studieprogrammet «Informatikk: Digital økonomi og ledelse» (DigØk) det mest populære studiet i hele Norge. På tross av nye og strengere opptakskrav og dobling i antall studieplasser, er DigØk også i år det teknologistudiet på UiO med flest førstevalgssøkere per plass.

Økt søking til Nord universitet

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017. Hele 5458 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, en økning på fem prosent. I 2017 var det til sammenlikning 5197 førsteprioritetssøkere til Nord universitet.

– Jeg er svært glad for at så mange studenter ønsker seg til Nord universitet, og at vi ser en videre økning etter den store fremgangen i fjor. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier prorektor Hanne Solheim Hansen.

Tidligere denne måneden omtalte NRK utdanningsinstitusjonene som har brukt mest penger på markedsføring. Målt per student, var Nord universitet i toppen på hvor mye penger de brukte på markedsføring.

God økning for Høgskolen i Innlandet

På Høgskolen i Innlandet (HINN) har de en økning på 12,75 prosent sammenlignet med fjoråret. 6932 har satt et av skolen studier øverst på prioriteringslistene i det samordna opptaket.

– Dette er svært gledelige tall, og viser at Høgskolen i Innlandet lykkes i å være synlig og attraktiv i det nye landskapet for høyere utdanning, sier prorektor utdanning ved HINN, Stine Grønvold.

Norges Handelshøyskole

Totalt har 4216 personer søkt seg til NHH. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme tall i fjor. Kvinneandelen holder seg på samme nivå som de foregående årene. 39,8 prosent av alle som søkte seg til NHH er kvinner. I fjor var dette tallet 40,0 prosent.

– Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Søkerrekord blant kvinner som vil bli politi

Søkertallene for Politihøgskolen ble offentliggjort tidligere i år. Totalt 4.706 personer søkte opptak til politiutdanningen i 2018. Det er en mindre nedgang, med 168 færre søkere enn fjoråret.

Nytt av året er at andelen kvinner som ønsker å bli politi har økt. Ifølge Politihøgskolen er kvinneandelen på 48 prosent rekordhøy.

– Tradisjonelt sett har jo politiutdanningen vært mannsdominert, men i løpet av de siste årene har vi sett at politiutdanningen tiltrekker seg stadig flere kvinner, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Politihøgskolen.

Flertallet søker seg til Oslo som studiested. 1653 studenter vil til Oslo, 721 vil til Stavern, 699 vil til Bodø og 325 har søkt seg til Kongsvinger.