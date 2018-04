Bruker millioner på å lokke studenter nordover

Bare dager før fristen for samordna opptak 15. april jobber Nord Universitet på spreng for oppmerksomheten til flere tusen potensielle studenter som skal søke høyere utdanning for første gang.

– Vi har en stor utfordring i Nordland i at det er altfor få som tar utdanning og at vi har mangel på arbeidskraft. Det å rekruttere gode studenter er derfor en av våre aller viktigste oppgaver, sier kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen ved Nord Universitet

Betaler for å være synlig

Det å jobbe godt digitalt og annonsere på Facebook, Google og andre digitale kanaler er dermed blitt et svært viktig virkemiddel for å nå studentene. Når du søker på "Universitet" på Google kommer Nord Universitet opp som første valg. Det er ikke tilfeldig.

–Vi betaler for plassen for å være synlig på nett og for å være synlig digitalt, sier digital rådgiver Stine Mariell Hansen.

NRK har bedt alle universitetene oppgi hva de bruker i kroner på annonsering og andre markedsføringstiltak, inkludert arbeid med studentambassadører. Disse tallene viser at Nord Universitet bruker 250 kr pr student, mens Universitet i Agder for eksempel bare bruker 115 kr pr student.

Dette bruker Universitetene på markedsføring og rekruttering Ekspandér faktaboks NRK har hentet inn hva universitetene bruker på markedsføring og rekruttering. I dette tallet har vi bedt om tall på annonsering og andre markedsføringstiltak slik som arbeid med studentambassadører. Nord Universitet: 250 kr pr student (3 millioner kr på 12 000 studenter)

Universitetet i Oslo: 214 kr pr student (6 millioner kr på 28 000 studenter)

Universitet i Tromsø: 175 kr pr student (2,8 millioner kr på 16 000 studenter)

Universitetet i Bergen: 172 kr pr student (3 millioner kr på 17 470 studenter)

Universitetet i Agder: 115 kr pr student (1,5 millioner kroner på 13 000 studenter) Universitetet i Stavanger hadde ikke mulighet til å besvare NRKs henvendelse.

Og når Nord Universitet først har fått oppmerksomheten til potensielle studenter så kan de spore hva de potensielle studentene gjør videre.

– Vi kan se om de har trykket på "søk opptak"-knappen hos oss og dermed måle om annonsen har fungert, sier digital rådgiver Stine Mariell Hansen ved Nord Universitet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ingen bevisst strategi

Universitet i Agder er det universitetet som i følge NRKs oversikt bruker minst penger på markesdføring og rekruttering. Men det betyr ikke at de ikke ser verdien av digital markedsføring.

– Vi har ingen policy på å bruke minst mulig penger på dette. Jeg tror den konkurransen som er mellom universitetene virker skjerpende på kvaliteten hos alle universitetene, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ved Universitet i Agder.

Professor Lars Olsen på Institutt for markedsføring på BI advarer mot å tillegge sporingen av den digitale markedsføringen altfor stor effekt.

– Selv med en god digital sporing hvor alt tyder på at en annonser har ført til en søknad vet man likevel ikke hva som var den faktoren som fikk noen til å søke. Det er så mange utrolig andre faktorer som påvirker et slikt valg, sier Lars Olsen.

Nord Universitet gjennomfører brukerundersøkelser for å kartlegge slike faktorer. Tallene deres viser at rett faglig tilbud og nærhet til hjemmet er de to viktigste faktorene som styrer de valget de tar.