Helse Nord-styret vil ha to sykehus på Helgeland, men vil bestemme innholdet selv

– Jeg har hele tiden vært opptatt av at Helgeland fortjener å få en avklaring. Denne prosessen har rullet og gått altfor lenge.

Det sa Lind under styremøtet i Helse Nord, som var samlet i Bodø onsdag.

Sykehusdebatten på Helgeland har versert i årtier.

I 2020 besluttet daværende helseminister Bent Høie (H) at det skulle være to akuttsykehus på Helgeland: I Mo i Rana og i Sandnessjøen.

Det var også innstillingen fra administrerende direktør Lind før styremøtet startet.

– Det viktigste for Helgeland er å få en beslutning som kan stå seg. Det betyr at strukturvedtaket fattet for fire år siden er det beste utgangspunktet, sa styreleder Renate Larsen.

Men Lind mener vedtaket fra 2020 er for detaljert, og ønsket myke opp vedtaket.

– Vedtaket gir ikke regionen nødvendig handlingsrom for å kunne sikre bærekraftig drift, sa Lind.

Derfor presenterte hun et nytt forslag for styret, i tråd med innstillingen.

Den eneste justeringen var at også Mosjøen og det distriktsmedisinsk senteret i Brønnøysund ble tatt med i vedtaket.

Styrelder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind småpratet i en av pausene under styremøtet i Bodø. Foto: Marius Guttormsen / NRK

«Funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene på lokalisasjonene i Mosjøen og DMS i Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset.»

– Vi har et godt fagmiljø i Mosjøen på mange områder. Vi skal utrede hvilke somatiske tilbud som skal være i Mosjøen, sa styreleder Larsen.

Styremedlem Kari B. Sandnes stilte Lind et avklarende spørsmål: Så man for seg at det skulle være et tilbud i Mosjøen også i fremtiden?

–Ja, kom det kort og kontant fra Lind.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt av styret.

Vedtaket fra Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Styret i Helse Nord tar administrasjonen oppdatering og vurdering av status for arbeidet med organisering og struktur av Helgelandssykehuset til orientering Styret i Helse Nord viser til foretaksmøte 27. januar (strukturvedtaket). Som følge av den krevende driftssituasjonen i Helgelandssykehuset, og de øvrige endringer som har skjedd lokalt, regionalt og nasjonalt de siste årene, ser styret behov for å be eier om å få justert beslutningen og strukturvedtaket fattet i 2020. Styret i Helse Nord vil anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å teksten i strukturvedtaket fattet i 2020 i sin helhet justeres til følgende: «Tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokalisasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen begge er akuttsykehus. Funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene på lokalisasjonene i Mosjøen og DMS Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset. Det skal være tilstedeværelse fra ledelsen på alle lokalisasjoner.» Uthevet skrift er nytt i forhold til Helse Nord-sjefens opprinnelige innstilling til styret.

Fornøyde i Rana

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage (Ap), og viseordførr Anita Solli (Sp) skriver i en epost til NRK at de er svært fornøyd med Helse Nord-styrets avgjørelse.

– Sykehuset i Rana er en del av løsningen for å sikre økonomisk bærekraft og rekruttering av helsepersonell, skriver de.

Politikerne mener det er åpenbart at sykehuset i Rana består.

– Den ene uavhengige, faglig grundige utredningen som er gjennomført, anbefalte et sykehus, lokalisert til Mo i Rana, av hensyn til rekruttering og at flest mulig skulle nå sykehuset innenfor en time. Likevel har kommunen hele tiden anbefalt to sykehus, eller et sykehus på to lokasjoner. Det trenger Helgeland.

Ett eller to sykehus?

Ikke uventet ble det også et tema om hvor mange sykehus det skal være på Helgeland.

For selv om Helse Nord-sjefen hadde innstilt på en variant av strukturvedtaket fra 2020, med to sykehus, var det en dårlig skjult hemmelighet at Helse Nord-administrasjonen mener ett sykehus er det beste for Helgeland.

Styremedlem Agnete Masternes Hanssen sa det var krevende å skulle gå for to sykehus på Helgeland, når flere faglige anbefalinger har pekt i retning av ett sykehus.

– I Finnmark er avstandsulempene grunnen til to sykehus, selv om befolkningsgrunnlaget knapt ligger til rette for ett sykehus, sa hun.

Hun sa hennes primærstandpunkt var ett sykehus, og mente det kunne skape ro i regionen.

Antydet politisk press

Styrekollega Tone Hauge støttet også synspunktene rundt ett sykehus.

Hun mer enn antydet at det var politisk press som gjorde at Helse Nord-administrasjonen pekte på to sykehus.

– Jeg syns det er ubehagelig at politikken styrer over pasientens beste.

Hun mente maktkampen på Helgeland ville fortsette dersom styret fattet vedtak om to sykehus.

Styremedlemmene Tone Hauge og Agnete Masternes Hanssen ønsket begge ett sykehus på Helgeland, men fikk ikke flertallet i styret med seg. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Hun ville derfor ha inn en formulering i vedtaket om at målet på sikt var ett sykehus.

Styreleder Renate Larsen var derimot skeptisk til å sende motstridende signaler.

– Jeg er redd for å sende et signal om ett sykehus, for det vil skape mer usikkerhet.

Styremedlem Martin Alexander Øien Jenssen var også enig med Hanssen og Hauge, men var opptatt av at styret måtte være pragmatiske.

– Styresaken er tydelig på hva som er faglig best. Likevel er jeg utrolig opptatt av hva som er gjennomførbart, for vi må komme videre.

Ikke i posisjon til å sende lånesøknad

Den relativt dårlige standarden på sykehusbyggene på Helgeland ble også et tema i diskusjonen.

– Jeg syns det er spenstig hvis vi kunne sagt at Helgelandssykehuset skal få nybygg på sikt, sa Hanssen.

Hauge ville vite også om Helse Nord hadde gått bort fra visjonen om et nybygg på Helgeland.

Styrelder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind like før styremøtet begynte onsdag. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Svaret fra Lind var ikke oppløftende.

– Før vi vet hva vi skal gjøre er det vanskelig å ta stilling til nybygg. Men økonomisk er vi ikke i en posisjon til å kunne sende inn en lånesøknad engang.

Hun la til at man måtte ta stilling til et eventuelt nybygg på sikt.

– Men jeg er klar over at mye av bygningsmassen er dårlig og krever investeringsmidler.