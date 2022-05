De var først på stedet der 36 personer mistet livet – i dag blir de hedret for innsatsen

6. mai 1988 klokka 20:33 får Lufthavnsjefen ei melding om et savnet fly fra Trondheim.

Noen minutter tidligere har vitner hørt et smell ved Torghatten.

Hele flykroppen ble knust i sammenstøtet med fjellet Alle de 36 om bord omkom EYSTEIN HANSSEN/NTB

Først på stedet var HV-soldater.

De har aldri blitt takket for jobben de gjorde – før nå.

Fredag ettermiddag skal oberstløytnant Bengt Henriksen si unnskyld.

– Tusen takk for formidabel innsats. Unnskyld for at ikke takken har kommet før og unnskyld for at HV14 i alle fall ikke var seg sitt ansvar bevisst den gangen med å sette i verk tiltak i ettertid.

Torghatten-ulykken Den verste flyulykken i nordnorsk flyhistorie. Datoen for ulykken er 6. mai 1988. Smellet Lufthavnsjefen får melding om et savnet fly fra Trondheim. Noen minutter tidligere har vitner hørt et smell ved Torghatten.

Lokalisert Vraket er lokalisert. Det brenner på stedet og redningsarbeidet hindres av eksplosjoner.

Lite håp Politiet mener det er lite håp om å finne overlevende. Redningsaksjonen går over til å bli et åstedsarbeide.

Ingen tegn til overlevende Politimester Olav Sønderland, lederen for Redningssentralen, konstaterer at det ikke er tegn til overlevende i området. NRK har allerede meldt at alle 36 trolig er omkommet. Det var 33 passasjerer om bord, samt tre besetningsmedlemmer. Kripos kommer til Brønnøysund. Flyhavarikommisjonen var da på plass. Det møysommelige arbeidet med å registrere de omkomne og vraket starter. Havarikommisjonen finner ferdskriver og opptak av samtalene mellom pilotenen. Kripos ber etter hvert om hjelp fra Heimevernet til å frakte ned de omkomne fra fjellet.

Konfirmasjonen gjennomføres Konfirmasjonen gjennomføres i Brønnøysund. Flere av de omkomne skulle til Brønnøy nettopp for å feire venner og familie. Kirken her var fullsatt to ganger for årets konfirmanter. På kvelden ankommer fjellklatrere fra Svolvær for å hjelpe til med å hente ned de omkomne. Deretter fraktes levningene til regionsykehuset i Trondheim for identifikasjon.

Minnestund Det holdes en minnegudstjeneste i Brønnøy kirke, der også statsminister Gro Harlem Brundtland deltok. Før minnegudstjenesten gikk biskopen foran i en prosesjon av 500 etterlatte og andre med tilknytning til ulykken.

Heimevernet permitteres Det lokale heimevernsmannskapene permitteres.

Politiet forlater Politiet forlater stedet. De siste vrakrester er hentet ned av blant annet det lokale Røde Kors. Vis mer

Følger soldatene gjennom livet

I overkant av 70 fra Heimevernet deltok i redningsarbeidet.

De yngste var i 20-årene, noen over 50. Noen av de eldste er borte.

De la ned en stor innsats.

De opplevde sterke inntrykk EYSTEIN HANSSEN / SCANPIX

Nå – 34 år etter – skal de hedres med diplomer og medaljer.

Geir Sivert Gregersen var en av mange soldater på stedet. Han sier det skal bli fint å få markert den viktige jobben som ble gjort.

– Det blir veldig godt å få den anerkjennelsen. Jeg har tenkt på at vi burde fått det, sier han til NRK.

Geir Sivert Gregersen var 28 år da ulykken skjedde. Mange år senere tenker han fortsatt på det han og de andre soldatene opplevde. Foto: Privat

I 1988 var Gregersen 28 år. Opplevelsen på Torghatten har satt varige spor i ham.

– Det var et enormt syn å møte. Det er vanskelig å forklare. Dette er noe som mer eller mindre følger oss gjennom livet

Selv så mange år etter ulykken kommer tankene om det som skjedde opp igjen.

– Det er en del av oss.

Nå gleder han seg til markeringen og til å møte de andre som gjorde en viktig jobb.

Flyet ble fotografert på Namsos, siste stoppested før ulykken. Havarikommisjonen har aldri klart å finne årsaken til at pilotene startet nedstigningen så altfor tidlig. Foto: Arkivfoto

– Det er alltid godt å møtes. Også mener jeg at vi kan være stolt over den jobben som ble gjort.

Markeringa skjer i Brønnøysund. Byen på Helgeland som ble så hardt ramma. Akkurat den dagen ulykka skjedde – 6. mai.

– En formidabel innsats

Siden 2017 har Bengt Henriksen vært sjef for heimevernet på Helgeland og i Salten.

I dag reiser han til Brønnøysund for å gjøre opp den urett han mener har skjedd.

– Hovedbudskapet mitt er egentlig å si takk for den formidable innsatsen de gjorde. Det går ikke an å forestille seg det.

Bengt Henriksen reiser til Brønnøysund for å takke HV-soldatene som bidro i arbeidet etter Torghatten-ulykken. Foto: Frank Nygård / NRK

HV-14 fulgte ikke godt nok opp personellet på den måten det ville blitt gjort i dag, sier han.

– Det som skjedde er helt forferdelig. Det er nok mange som har båret på mye, sier Henriksen og legger til:

– Det er jo enormt sterke inntrykk som har satt dype spor i den enkelte.

Minneplate over de omkomne etter flystyrten på Torghatten 6. mai 1988. Foto: Sigurd Steinum, NRK

Vil gjøre opp for uretten

HV-14-sjefen forteller at han har fanga opp signaler om at det var behov for denne markeringa.

– Jeg har skjønt det på folk i Brønnøysund-traktene at dette fortsatt er et åpent sår. Og jeg håper at denne markeringa oppleves som en liten klapp på skuldra. Kanskje det kan hjelpe på for å rette opp uretten.

Henriksen forteller at pårørende av de som dessverre gikk bort også er invitert – og at mange har satt pris på det.

Med biskop Grønningsæter i spissen er familie, slekt og venner av de omkomne på vei fra minnegudstjenesten i Brønnøysund kirke. Foto: Eystein Hanssen / NTB

Også Henriksen påpeker at det er mange som fortsatt bærer med seg opplevelsene i etterkant av ulykken.

– Jeg skal si unnskyld for at ikke HV-14 og Forsvaret ikke den gangen var sitt ansvar bevisst med tanke på oppfølging og profesjonell hjelp i etterkant.

Takk. Takk for det nettopp du gjorde i forbindelse med ulykken. Unnskyld. Unnskyld for at ikke HV-14 og Forsvaret den gang var sitt ansvar bevisst etter ulykken med tanke på oppfølging og tilbud om hjelp. Utdrag fra Bengt Henriksens tale til soldatene

Bedre nå enn aldri

– Takken og unnskyldninga kommer seint?

– Ja, men det er mye bedre at det kommer nå enn at det aldri kommer. Og vi gjør nå dette for å prøve å lege det såret. Selv om vi aldri greier å få gjort det ordentlig, svarer HV-14-sjefen.

I likhet med Gregersen tror han det blir en følelsesladet stund.

– Jeg gruer og gleder meg. Da jeg så filmen som er laget til seremonien rant det en tåre nedover kinnet mitt.

Torghatten, med sitt kjente hull, ble for 34 år siden åsted for en av Norges verste ulykker. Foto: Harald A. Warholm

I tillegg til takk og unnskyld fra HV-sjefen vil soldatene i dag få utdelt medalje, diplom og coin.

– De får det fineste jeg som HV-14-sjef har. Vår hederscoin. Det har de virkelig fortjent.