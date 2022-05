Hege Annie Nordlund Hagen og sønnens feiring av nasjonaldagen ble ikke slik de hadde tenkt.

17. mai fortalte hun NRK at voksne menn skal ha sagt «æsj» da fem år gamle Magnus gikk i barnetoget i Bodø iført samekofta si.

En annen mann skal ha sagt at gutten ikke kunne bruke det samiske flagget i toget.

Godt voksne damer skal ifølge Hege Annie ha pekt på sønnens kofte og diskutert den høylytt. Det var ikke på en positiv måte.

Forteller om liknende opplevelser

I etterkant valgte hun å dele opplevelsen på Facebook. Der har kommentarene rent inn.

– Jeg har fått utrolig mange fine meldinger og har ikke rukket å lese gjennom halvparten engang. Folk har ringt også. Det er så fint å se at folk bryr seg. Jeg er svært takknemlig, forteller hun til NRK.

Hege Annie Nordlund Hagen forteller om enorm respons etter at hun fortalte om det sønnen ble utsatt for. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Mange av dem som har tatt kontakt har fortalt om liknende opplevelser.

– Det har vært fra hele landet. Folk fra Oslo til Tromsø skriver om hets de også har opplevd.

Må øve på å møtes igjen

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) beskriver hendelsen som helt forferdelig.

– Jeg er oppriktig lei med for at folk skal oppleve det, men at en femåring utsettes for det som egentlig er rasisme, er ikke greit i det hele tatt.

Ordføreren har i dag selv kontaktet samiske venner og bekjente for å få en oversikt over hvordan de ser på dette.

– De bekrefter at det har blitt et hardere og tøffere klima. Også barn og unge utsettes for denne type hets. Kanskje som en følge av at mange de siste to årene har sittet mye inne.

Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød (Ap), mener vi må øve på å møtes igjen etter to år med pandemi. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Ordføreren sier vi må øve på å møtes igjen og er overrasket over at hets og rasistiske holdninger er såpass utbredt.

– Dette er vi nødt å ta tak i. Vi må skaffe oss en oversikt over hvor utbredt det er, hva som er årsakene og hvordan vi kan jobbe med det. Her er skolene og barnehagene kjempeviktige.

– Så må vi gjøre en samfunnsjobb. Den handler om hvordan vi forholder oss til hverandre som mennesker, avslutter Bodø-ordføreren.

Ikke lett å nå de eldre

Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at hun er stolt av Magnus, og håper han fortsetter å bruke kofta si.

– Det her er en enkelthendelse som bare bekrefter et bilde om at vi fortsatt har problemer med hatytringer og nedsettende kommentarer etter fornorskingen, forteller Muotka.

Hun ble svært lei seg da hun leste om Magnus sine opplevelser på nasjonaldagen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka håper det blir lettere å ta debatten om hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK

– Jeg tenker mange blir sjokkert over det, for de tenker at det her ikke eksisterer lenger. Og på en måte blir jeg glad for at noen blir sjokkert over det, for det betyr at for de aller fleste så er dette grenseoverskridende adferd som ikke er akseptabel.

Sametingspresidenten forteller at det må jobbes med konkrete og systematiske tiltak. Likevel innrømmer hun at den eldre generasjonen ikke er lett å nå frem til.

– Men nettopp det at det blir oppslag i media, og at vi har disse samtalene, bidrar til bevisstgjøring.

– Jeg synes også den yngre generasjonen har styrke til å fortelle om det, også skal vi alle sammen tørre å ta debatten om nettopp det som er akseptabelt og hva som ikke er det.

«Feil flagg»

Hagen er glad for at sønnen bare fikk med seg en brøkdel av det som skjedde på 17. mai.

– Da jeg spurte på kvelden om at han hadde hatt en fin 17. mai, så var svaret ja. Men han var litt trist for at så mange hadde sagt at han hadde feil flagg.

Men Hagen forteller at sønnen alt i alt hadde hatt en kjempedag, med pølse og is og hele pakken.