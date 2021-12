Første by i Norge likestiller samisk og norsk

Samiske språk ligger på UNESCOS liste over truede språk. Nå tar Bodø grep for å berge språket, som landets første bykommune.

Idag vedtok bystyret at kommunen satser på å bli et forvaltningsområde for samiske språk – en samisk språkkommune.

Bodø har i mange år jobbet med det samiske og ønsker nå å strekke seg etter nye mål.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) mener en samisk bykommune har stor betydning for hele regionen. Foto: Mette Ballovara / NRK

Men hva betyr det, egentlig?

Samisk og norsk er likestilte i disse områdene. Det vil si at alle ha rett til å få hjelp på samisk ved kontakt med offentlige etater.

Kommunen er den første i Norge med bystatus som gjør dette.

– Dette betyr mye for alle samiske språk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til vedtaket i bystyret i Bodø.

Med tittelen samisk språkforvaltningskommune kommer også forpliktelser. Dette er noen av de:

Barnehagene for samiske barn skal tilbys og bygge på samisk språk og kultur. Det samiske stedsnavnet skal alltid benyttes og stå øverst ved vegskilting. Den samiske lærerplanen, Kunnskapsløftet - samisk, skal brukes i skolen. Ansatte i offentlige organ har rett til permisjon for å skaffe seg kunnskap i samisk, hvis det finnes et slikt behov der de jobber.

Stor betydning

Muotka er glad for en større bykommune har gjort et slikt vedtak, og at det vil løfte samisk språk i hele regionen.

– Det er viktig at en større by tar ansvaret for å løfte samiske språk slik som Bodø. Og jeg tror dette har stor betydning for samisk språk i hele dette området.

Bodøværingen Marcus Mathisen sier at det var på tide med dette vedtaket og vektlegger gleden over at samisk språk får ta mer plass i hans hverdag.

Marckus Mathisen gleder seg til å få se språket mer synlig i hverdagen fremover. Foto: PRIVAT

– Dette er kjempebra og det er viktig for samisk språk og det skulle bare mangle for Bodø ligger midt i Sábme. Det er en kjempedag. Det skal feries med en god middag.

Sametinget vil følge opp dette, og se til at denne prosessen går så knirkefritt som mulig.

Sametinget er delaktig i den videre prosessen mot en endelig beslutning fra statsråd. Etter det NRK erfarer vil det nok ta ett års tid før søknaden tas til følge.

Samisk smeltedigel

I dag er det kun to med status samisk språkforvaltningskommune i Nordland; Hábmer/Hamarøy og Aarborte/Hattfjelldal. Nå vil Bodø bli den tredje. Med det blir de altså første bykommune.

Ordfører Ida Pinnerød er klar på at i kommunen hennes brukes flere samiske språk.

– Det er viktig å understreke at det er flere samiske språk i Bodø – både lulesamisk og pitesamisk som ligger innenfor våre kommunegrenser, i tillegg til at mange har sørsamisk og nordsamisk. Så vi er en samisk smeltedigel, sier ordføreren.

Og ordføreren har stor tro på at dette ikke bare er til fordel for den samiske befolkningen.

– Jeg tror det kommer til å gjøre Bodø til en enda bedre kommune for den samiske befolkningen vår, men også for hele befolkningen, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Bodø vil bli den fjortende samiske språkkommunen. Trykk på bildet for å zoome ut og se de øvrige kommunene markert i rødt som allerede er samiske språkkommuner.

I faktaboksen nedenfor kan du lese om alle tiltak som følger ved å bli en samisk språkkommune.