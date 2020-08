Nye ører og øyne gir Havforskningsinstituttet bedre muligheter til å lære mer om havets mysterier.

Det nye havobservatoriumet i Bø i Vesterålen til 120 millioner kroner gir forskerne, men også vanlige personer med internett, mulighet til å følge livet i havet helt ned til 1500 meters dyp.

Denne uka åpnet statssekretær Trine Danielsen havobservatoriet LoVe i det gamle fiskeværet Hovden.

Skal lytte

Senteret skal gi helt ny innsikt i de unike havområdene som omkranser Lofoten og Vesterålen.

– Det skal bokstavelig talt se med kameraer, men også lytte.

– Det å lytte under vann er den beste måten å se på, men det er også andre viktige parametere som temperatur, strøm, saltholdighet, klorofyll, som forteller oss noe om hvordan havet beveger seg, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier de kommer til å teste ny teknologi i årene fremover. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Godt utrustet

Prosjektleder Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet kaller senteret unikt i norsk sammenheng. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Noe av det forskerne håper å få svar på er hvorfor de fleste økonomisk viktige fiskebestandene kommer til Lofoten og Vesterålen for å gyte.

– Målet er å få et totalt bilde av hva som styrer dynamikken, sier prosjektleder og forsker Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.

Svarene skal de blant annet få fra ekkolodd, strøm- og temperaturmålere og undervannsmikrofoner.

60 kilometer med kabler samler inn informasjon fra havet via sju observasjonsplattformer. Det gir 100 gigabyte data i døgnet fra et begrenset område.

Kablene kommer i lang i det gamle fiskeværet Hovden i Bø kommune. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

På sikt skal alle kunne få tilgang det som samles inn.

– Vi har mange spørsmål på lista. Med ny informasjonsflyt kan vi se på ting vi ikke har tenkt på engang og få nye ideer.

– De siste dagene har vi hørt lyder fra mikrofonen som står der og spurte oss om det er støy på utstyret. Men viser seg at det er spermhval som passerer i området. Du kan høre de på avstand.

Her kan du selv høre hvordan den høres ut:

Hør de spesielle lydene fra spermhvalen Du trenger javascript for å se video.

Unikt

Det finnes senter i USA som ligner, men det nye observatoriumet er unikt i norsk sammenheng.

– Kombinasjonen gjør at vi kan dekke hele atferden av fisk i havsøyla, forklarer Johnsen

– Stedet hvor dette er lokalisert er veldig spesielt. Vesterålen er et veldig viktig sted økologisk. Spesielt med tanke på skreivandringa og sild som passerer.

Selv om senteret nå har fått sin offisielle åpning, kommer det til å utvikle seg over tid.

– Havobservasjonslaboratoriet er nettopp et laboratorium. Det betyr at vi kommer til å teste ny teknologi. Det kommer hele tiden til å være underveis for å få til enda bedre løsninger, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.