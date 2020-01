Ambra brukes i parfymeindustrien og kunne tidligere gi kjempegevinst for de som tilfeldigvis kom over det. Men ikke alt som glitrer er gull. Flere har blitt skuffet av at det de trodde var ambra, viste seg å være noe helt annet. Havforskningsinstituttet tror derimot at det vi ser på bildet er en ekte klump med ambra.

Foto: Havforskningsinstituttet