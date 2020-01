Ukjent gul masse fyller strendene på den svenske vestkysten.

– Det er merkelige greier. Jeg har aldri sett noe sånt og har ingen anelse om hva det kan være. Men det er nok noen kjemiske saker, sier Kjell Holmsten.

Han er ute på tur med hunden Zita for å ta en nærmere kikk på de mystiske klumpene, som først ble oppdaget på en strand ved Edsvik på den svenske vestkysten før helgen.

Kjell Holmsten tok med seg hunden Zita på jakt etter de gule massene. Hunden ble sittende igjen i bilen da Holmsten samlet inn stoffet. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Siden har det kommet rapporter om lignende funn på minst 24 nye strender i området mellom Grebbestad og grensa til Norge utenfor Strömstad.

Både Tanum kommune og beboerne i området lurer nå på hva de gule klumpene kan være.

– Det hadde vært gøy å ta med litt hjem i tilfelle jeg får besøk. Jeg har noen bekjente som er fiskere, og de har kanskje sett dette ute på havet, smiler Holmsten.

Den gule massen ligger på minst 25 strender langs den svenske vestkysten. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Sendt til undersøkelser

I lokalene til Tanum kommune er forundringen over funnet stor. Kontorsjef Ida Aronsson Hammar sier til NRK at mange av innbyggerne er nysgjerrige på klumpene.

– Men vi aner ingenting om hva dette kan være, og vi ber derfor folk om å bruke sunn fornuft, som alltid når det er snakk om ukjente ting. Man bør ikke akkurat gå bort å ta på det og klemme på det.

Ida Aronsson Hammar i Tanum kommune har ingen teorier om hva stoffet kan være. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

På kommunens nettsider oppfordres innbyggerne til å holde barn og husdyr borte fra massene til de har funnet ut av hva det kan være.

– Vi har foreløpig ingen teorier. Men vi har sendt prøver til et laboratorium som skal undersøke dette for oss, sier Hammar.

Også den svenske kystvakta har blitt varslet om funnene.

De små klumpene er på størrelse med maiskorn. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Fant gule klumper på Hvaler

I 2014 ble det funnet store, gule klumper flere steder på Hvaler. I en analyserapport fra Folkehelseinstituttet kom det frem at klumpene inneholdt toluen, benzen og xylen, som alle brukes i løsemiddel og kan være helseskadelige.

Mengdene av de organiske forbindelsene var imidlertid så små at de ikke forventet at Hvaler-befolkningen ville bli eksponert i en slik grad at det kunne føre til helseproblemer.

Klumpene som ble funnet på Hvaler for seks år siden var på størrelse med kokosnøtter. Foto: Anne Marit Kolbeinsen

Klumpene ble sendt til Forsvarets forskningsinstitutt for analyser. De kunne konkludere med at klumpene bestod av nesten ren vegetabilsk olje og at de ikke var farlige.

Massene som nå er funnet på svenske strender er på størrelse med maiskorn, mens klumpene som ble funnet på Hvaler var like store som kokosnøtter.

Tanum kommune regner med å få svar på analysene neste uke.

– Det blir interessant å se om de klarer å finne ut av hva det er, sier Kjell Holmsten, som tok med seg to små hundeposer med gul masse hjem til Grebbestad.