Trege nordmenn kan gå på ny feriesmell: – Begynner å bli rimelig fullt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Endeløse fergekøer, fullbookede rorbuer og parkeringskaos.

Da nordmenn skulle feriere i hjemlandet i fjor, ble det rimelig trangt enkelte steder.

Blant annet i Lofoten og på Helgeland, der folk blant annet måtte overnatte i bilen for å få plass på ferga.

Selv om mye er usikkert når det gjelder neste års sommerferie, er det særlig noen steder som opplever interesse.

– Vi ser at det er en del pågang. Ikke minst mot de mindre og spesielle overnattingsstedene og opplevelsene, sier reiselivssjef Trond Øverås i Nordnordsk Reiseliv.

Også i sommeren som var, var dette vinnerne.

– I sommer var jo interessen stor for å realisere drømmen om Nord-Norge. Mitt tips er å booke nå hvis du vil sikre deg perlene.

– Begynner å bli fullt

Noen av dem som opplever stor pågang, er Risøyhamn Sjøhus i Vesterålen.

– Det begynner å bli rimelig fullt i sommer. I forhold til det vi har budsjettert med ser det veldig bra ut. Vi er godt fornøyd, sier daglig leder Karl Behrens.

De åpnet i fjor, midt under koronaen.

Risøyhamn Sjøhus AS åpnet i fjor, midt under koronaen. Selv om rorbuanlegget ble godt besøkt i løpet av sommeren, håper de på en normal sesong i år. Foto: Risøyhamn Sjøhus AS

– Så lenge vi kan få en tilnærmet normal sesong, så kommer dette til å gå veldig bra.

Også på øya Myken, som under årets sommerferie opplevde at øyas innbyggertall ble

Lill-Harriet Jonassen og Roald Jonassen driver Myken fyr på Helgeland. I år måtte de si nei til mange nordmenn som ville overnatte. Foto: Myken fyr

mangedoblet, merkes det at folk er tidlig ute med å bestille neste års sommerferie.

– Allerede i august kom det inn bestillinger. Det tror jeg har med sommeren i år å gjøre. Det var mange som opplevde at de var for sent ute. Vi måtte avvise mange, fordi vi ble fullbooket ganske raskt, sier Lill-Harriet Jonassen ved Myken Fyr.

Hun sier de at over halvparten av dagene er booket for juni og juli. Det er mer enn det pleier å være på denne tida av året.

– Vi har også fått inn bestillinger for 2022, så jeg tror sommeren som var har gjort at flere har blitt flinkere til å planlegge i god tid.

– Samme nivå som før korona

Daglig leder i reiselivsoperatøren Din Tur, Cecilie Rygg Nordskag, sier de per dags dato ligger på samme nivå som på samme tid i fjor i antall bookinger.

– Vi har relativt fulle ordrebøker for høysesongen i 2021. Det vil si mellom mai og august.

Din Tur retter seg i hovedsak mot utenlandske fisketurister, en gruppe som i fjor uteble.

– Mye av omsetningen kommer av at vi har booket om svært mange reiser som skulle vært gjennomført i 2020, men vi ser at også mange ønsker å booke nye reiser.

Marit Sandvær, reiserådgiver i Berg-Hansen Nord Norge AS, sier søk- og bookingtall de har tilgang på, viser at Nord-Norge igjen ser ut til å bli populært.

– Mange vil til Lofoten og Senja. Vi ser også at folk er inne og ser på turer på Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Lei Norgesferie? Søk- og bookingtall hos Berg Hansen viser at Hellas og Spania er populært blant nordmenn som begynner å bli klare for utenlandsreiser igjen. Her fra Mallorca. Foto: Petter Strøm / NRK

Drøyer med å bestille

Men det er ikke alle som er klare til å bestille.

– Nordmenn er generelt litt tregere med å bestille enn utlendinger. Vi avventer gjerne til litt uttpå våren og er vant med at «det alltid er et ledig hotellrom», sier administrerende direktør Nils Henrik Geitle i «De historiske», som organiserer 66 hoteller i eldre bygninger.

Administrerende direktør Nils Henrik Geitle i «De historiske» sier mange nordmenn er avventende. Foto: De Historiske - hotel & spisesteder

Han sier de opplevde gode besøkstall i fjor og at mange da opplevde å være for sent ute.

– Enn så lenge er det god plass, men det kan være lurt å være litt raskere ute denne gangen.