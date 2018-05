Etter at Lufttransport tapte kampen om ny kontrakt fra sommeren 2019 har flere piloter sluttet, og ambulansefly blir stående på bakken. Også foran denne helga har Gilbert advart kraftig.

Leger har frykta at liv kan gå tapt og mange har krevd at helseminister Bent Høie må rydde opp. Denne helga står to av de åtte ambulanseflyene delvis på bakken.

– Vi har en god beredskap nå, men dette kan endre seg fra dag til dag. Og da må jeg forsikre meg om at det er planer for å omdirigere ressurser slik at folk får et godt tilbud, sier Bent Høie.

Forsvarets helikopter kan settes inn

Tidlig lørdag var helseministeren på plass i Bodø for å møte ledelsen i Luftambulansetjenesten, Helse Nord og Nordlandssykehuset om situasjonen.

Kommer du som helseminister til å gjøre noe nå?

Helseminister Bent Høie lytter til legene og direktøren på Universitetssykehuset Nord-Norge om problemene i luftambulansetjenesten. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Nei, jeg opplever at dette håndteres godt. Så har jeg snakka med justisministeren og forsvarsministeren, og i en situasjon der det blir behov for det så har storsamfunnet mye ressurser å spille på. Det kan bli aktuelt å sette inn forsvarets helikopter dersom det trengs.

Sist helg ble det slått alarm ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Flere av ambulanseflyene sto på bakken.

– Dette er en akutt trussel mot liv og helse. Dette er en uholdbar beredskapssituasjon, sa klinikkoverlege Mads Gilbert til NRK. Også foran denne helga har Gilbert advart kraftig.

Er det fare for at liv kan gå tapt slik enkelte leger har advart mot?

– Det er tjenesten sjøl som gjør disse forsvarlighetsvurderingene, sier Høie.

– Beredskapen er ikke på topp

Kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik, sier situasjonen denne helga er at to fly delvis er ute av tjeneste.

– Beredskapen er ikke på topp. Men hvis dette kan true liv og helse, da burde vi fått beskjed om det for lenge siden. For det har skjedd mange ganger tidligere at et fly eller to har vært ute av drift, sier Haarvik.

Han understreker at ambulanseflyene er en nasjonal ressurs som flyr på kryss og tvers i hele landet og at beredskapen er mye mer enn ambulanseflyene.

– Lufttransport jobber nå for harde livet med å sjekke ut nye piloter som kan gå inn i tjenesten fra juni. I mellomtida leier vi inn et ambulansefly fra Sverige som er her på ukedagene, sier Haarvik.

Han reagerer på at det slås alarm om beredskapen foran denne helga.

– Situasjonen denne helga er ikke spesielt krevende. Men vi har stor forståelse for at leger som bærer det medisinske ansvaret synes dette er veldig vanskelig og krevende.

Artikkelen fortsetter under bildet

STÅR PÅ BAKKEN: Beredskapen i nord er svekket. Det skjer etter at Lufttransport tapte kampen om ny kontrakt og det ikke er oppnådd enighet med det nye selskapet om betingelsene til pilotene. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Senere lørdag skal Bent Høie få ei orientering om situasjonen ved Akuttmedisinsk klinikk (AMK) i Tromsø og møte blant andre Lufttransport og Norsk Flygerforbund.

Selskapet Lufttransport har hatt ansvaret for luftambulansetjenesten i mer enn 25 år. Fra 1. juli 2019 skal ambulansetjenesten overtas av svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA).

Babcock og Norsk Flygerforbund har prøvd å komme til enighet om en avtale som sørger for at pilotene fra Lufttransport blir med over i det nye selskapet. Samtalen brøt sammen 27. april, og etter det har flere ambulansefly stått på bakken.