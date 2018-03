Har siktet to menn etter butikkbrann

Politiadvokat Øyvind A. Rengård sier i en pressemelding at etterforskning av brannen ble startet umiddelbart. Foto: Frank Nygård

Kort tid etter at politiet fikk melding om brannen rundt klokken 02.30 natt til lørdag, ble to personer pågrepet.

De to mennene på rundt 20 år er siktet for grov skadeverk og å ha satt fyr på bygningen, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Brannmannskapene fikk kontroll på brannen relativt raskt etter at den ble oppdaget. Butikklokalene har imidlertid fått store skader.

Vurderte evakuering

– Da vi kom til stedet brant det på utsiden av bygget, i tillegg til at flammene hadde startet å spre seg innover i butikken, sa operasjonsleder Fred Leirvik til NRK lørdag morgen.

Det ble vurdert om hus i nærheten skulle evakueres.

– På bakgrunn av vindretning, vindstyrke, og innsatsen fra brannmannskapene i slukkearbeidet, ble ikke evakuering påkrevd, sier politiadvokat Øyvind A. Rengård i pressemeldingen.

Butikklokalene har fått store skader etter brannen. Foto: Martin Steinholt / NRK

Startet umiddelbart etterforskning

Det ble startet en relativt bred etterforskning av brannen umiddelbart etter at brannen ble kjent. Lørdag formiddag har politiet satt sammen vitneforklaringer.

I morgentimene ventet kriminalteknikere fra politiet på at lokalene skulle bli kjølige nok til at de kunne ta seg inn og undersøke butikken. Politiet uttalte også til NTB tidligere lørdag at de anså det som unaturlig at det skulle utvikle seg en brann i et næringsbygg midt på natten.

Politiet ber nå publikum om å respektere sperrebåndene som er satt opp rundt branntomta.

De to siktede mennene vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen.