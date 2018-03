– En hypotese er at butikken ble påtent

Se video av brannen nederst i saken.

Politiet i Nordland har ikke utelukket at brannen kan være påsatt. De vil gjennomføre etterforskning på stedet, samt gå gjennom vitneforklaringer for å finne ut hva som skjedde da butikken plutselig tok fyr på Volden i Bodø.

Politiet i Nordland fikk melding om brannen rundt klokken 02:30 natt til lørdag, da stod allerede butikken i full fyr.

Politiets operasjonssentral forteller at de og brannvesenet rykket ut med det mannskapet de hadde da de fikk telefonen.

– Da vi kom til stedet brant det på utsiden av bygget, i tillegg til at flammene hadde startet å spre seg innover i butikken, sier operasjonsleder Fred Leirvik.

Politiet holder vakt på stedet mens de venter på at bygget skal kjøles ned. Foto: Martin Steinholt / NRK

Flere muligheter

Politiet jobber nå med flere muligheter til hvorfor Coop-butikken tok fyr.

– En hypotese går ut på at brannen kan være påsatt, en annen hypotese kan være at det har vært noe teknisk som har tatt fyr, forteller operasjonslederen i Nordland politidistrikt til NRK.

Videre utover dagen skal politiet bruke tid på å sette sammen vitneforklaringer, men operasjonslederen har troen på at de vil finne ut hva som skjedde med butikken.

– Vi må samle sammen alle trådene vi har fått når vi snakket med vitner i natt, og får vi samlet informasjonen i løpet av formiddagen så kommer vi sikkert frem til et svar, sier operasjonslederen.

Unaturlig

Nå venter politiets kriminaltekniker på at butikken skal bli såpass kjølig at det vil være forsvarlig å gå inn for å gjøre nødvendig etterforskning.

– Vi har vakthold på stedet og kriminaltekniker er klar, kulda hjelper jo litt på men vi vet ikke nøyaktig når vi kan starte bevissikring, sier Bernhoft.

Til NTB i natt fortalte operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt at det er unaturlig at det begynner å brenne klokka tre på natten i et næringsbygg.

– Det er noen millioner som går opp i røyk. Det er et næringsbygg og butikk som brenner opp, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Rester etter nattens brannslokking kan du se på veggene til butikken. Foto: Martin Steinholt / NRK