– Det er helt for jævlig. Men vi finner dem i dag. Det er bra sikkert. Hvis vi ikke finner dem i dag, da sliter vi, sier Rune Hansen.

Han er eier av den yngste hunden, Lilo (1) mens dattera Annette Skogheim Hansen eier Crazy (3). Det var på lillejulaften de to engelsk setterne forsvant.

Da skulle Hansen la dem løpe litt i skuterløypa ved et vann utenfor Mo i Rana. Han tror hundene fikk ferten av fugl, siden har han ikke sett noe annet enn spor etter dem. Det var Rana blad som først skrev om saken.

– De ligger et hakk fremfor oss. Det er så mye spor i området, men når de jakter i lag så er det ikke noe som får de til å ville dra hjem igjen. Da er de på tur, de springer og jakter.

Samlet inn nesten 150.000 kroner

Hver våkne time har vært brukt til å søke etter de to hundene. Julefeiring og selskap med familie er avlyst. Både far og datter er overveldet av alle som vil hjelpe dem, for det er kommet inn mange tips. Og støttemeldinger fra hele landet.

Mandag ettermiddag ble det opprettet en Spleis for å samle inn penger, slik at de kunne fortsette søket med helikopter. I løpet av 17 timer var det kommet inn 144.000 kroner, fra over 580 givere.

– Det er helt sykt, jeg er så rørt og takknemlig at jeg har ikke ord. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få takket alle som har bidratt, sier Annette Skogheim Hansen.

Annette Skogheim Hansen og familien har satt julefeiringa på vent for å lete etter fuglehundene Lilo og Crazy. Foto: Privat

Faren anslår at mellom 15–20 skuterkjørere har vært ute, 50 skiløpere, folk har søkt med biler etter veien, hyttefolk har speidet og kommet med tips. Det til tross for temperaturer ned mot – 30 grader.

Eierne av fuglehundene er takknemlig for all hjelp de har fått lokalt og nasjonalt for å søke etter hundene. Rune Hansen håper de to hunden er i god form. Han tror blodsporene i snøen skyldes at de har gnagd på snøen og fått sår på leppene. Det er funnet mange spor ute, som de mener er etter Lilo og Crazy. Hansen tror gropene er etter hundene. De har vært ute i svært lave temperaturer før, og tror de kan ha klart å skaffe seg mat og vann på egen hånd. Rune Hansen sier hundene lever for å jakte fugl. Annette Skogheim Hansen med hunden Crazy.

– Vi har brukt alt av utstyr som går an å få tak i, vi har brukt to dager med vanlig fly, vi har brukt drone med varmesøkende kamera, og militærets spesialkikkerter har folk brukt. Vi, og vi har sittet til langt på natt for å se om det var bevegelse i terrenget. Det er gjort så mye, det er helt ubeskrivelig, sier Rune Hansen.

Får hjelp av reineiere

Av det de har funnet er masse spor. Og groper som hundene har gravd seg ned i og blodspor.

– Sannsynligvis blør dem på leppene, for de har gnagd snø, det er ganske hardt oppi høyfjellet der. Så når de legger seg ned for å sleike labbene ren, så kommer det blod i snøen, sier Hansen.

Tirsdag morgen får de hjelp fra lokale reindriftsutøvere. De kjenner området best og skal være guider når helikopteret søker. Både far og datter er takknemlig for all hjelp de har fått, men i dag oppfordrer de folk til å holde seg unna.

– Jeg tror de nå er så redd folk at selv jeg får problemer med å få tak i dem.

Håpet er å finne de to hundene i god behold, selv om de har gått flere dager uten mat og vann.

– Ei som har sett dem mener de har tatt en hare, og de har gnagd på ei bjørk, så lenge de får i seg vann... De kan jo komme seg til åpne kilder. Men de er nok bra forfrossen på føttene, sier Hansen.