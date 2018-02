Har lokalisert flyvraket på 60 meters dyp

Søndag kveld havarerte et småfly av typen Piper PA-28 utenfor Svolvær lufthavn, kort tid etter at det tok av. Blant vrakrestene fant redningsmannskapet to personer som ble bekreftet omkommet.

Politistasjonssjef ved Svolvær politistasjon, Ketil Finstad-Seira kunne på en pressekonferanse fortelle at flyet er lokalisert omtrent 250–300 meter fra land, på 60 meters dyp.

– Det pågår et søk i området der flyet gikk ned med 21 mann i sving. Vi satser på å fullføre søket før det blir mørkt. Parallelt driver vi med avhør av folk som har opplysninger om flyet som havarerte.

Havarikommisjonen skulle egentlig lande ved Svolvær lufthavn 13:15, men flyet ble kansellert. Finstad-Seira håper møtet likevel kan avholdes i dag.

– Ja, da blir møtet forskyvet, sånn at vi får tatt møtet i løpet av dagen. På denne måten får vi diskutert hvordan vi skal få hevet vraket.

I mellomtiden har det blitt funnet eiendeler og deler av flyet i fjæra i nærheten av krasjstedet.

Politiet i Nordland har nå frigitt navnene på de to omkomne i flyulykken. Det var 79 år gamle Leif Jarle Stamnes fra Tromsø og 63 år gamle Einar Halvorsen fra Langhus som omkom.

Ett minutt etter takeoff

Sjef for Svolvær lufthavn Bjørn Opsahl forklarte tidligere i dag hva de opplevde etter at flyet tok av fra rullebanen.

– Det startet med at flyet tok av på normalt vis, men etter rundt ett minutt havnet det i sjøen. Det ble observert fra tårnet, og vi startet umiddelbart å informere alt tilgjengelig mannskap.

Bjørn Opsahl, sjef for Svolvær lufthavn Foto: John Inge Johansen / NRK

Opsahl forklarer at de to passasjerene i flyet ble funnet av redningsmannskapet etterpå.

– Vi sendte ut vår egen redningsbåt, og kort tid senere var redningsskøyta på plass. Jeg har ikke et nøyaktig tidsbilde på når de to ble tatt opp av vannet, for det har vi ikke rekonstruert enda.

– Hvordan var forholdene på flyplassen?

– Det var moderat vind og god sikt. Det var nærmest sommervær.

Opsahl sier at dette er den fjerde flyulykken som har skjedd i Svolvær. Det er den andre ulykken som har forårsaket dødsfall. Den første ulykken skjedde i 1992, hvor også to personer omkom.