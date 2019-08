NRK stilte Forsvarsdepartementet følgende spørsmål til saken:

Hvorfor hindrer en av foreldrenes opphavsland en norskfødt gutt å gjennomføre militærtjeneste?

Hvilken risiko mener myndighetene han utgjør for rikets sikkerhet?

Er det at en forelder kommer fra Kina av så stor risiko at barn med røtter i det landet ikke vil kunne tjenestegjøre for Norge – selv om de er født og oppvokst her og har norsk statsborgerskap?

Dette er svaret vi fikk tilsendt skriftlig:

På generelt grunnlag vises det til at tilknytning til andre stater er et av forholdene som vektlegges ved vurdering av om sikkerhetsklarering kan gis.

I denne type saker balanseres blant annet hovedpersonens tilknytning til en annen stat, hovedpersonens tilknytning til Norge, og den aktuelle statens sikkerhetsmessige betydning overfor Norge.

Det er viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis stilles spørsmålstegn ved personens pålitelighet eller lojalitet overfor Norge. Det er sårbarhet for press som er det avgjørende momentet. Det vises i den sammenheng til PSTs åpne trusselvurdering for beskrivelse av andre lands etterretningsaktivitet og metodebruk overfor Norge og norske interesser.

En sikkerhetsklarering skal baseres på en konkret og individuell helhetsvurdering. Det er derfor ikke mulig å gi absolutte svar på hvilke konsekvenser tilknytning til ulike land kan gi. I den sammenheng kan det opplyses at majoriteten av vernepliktige med tilknytning til andre stater blir sikkerhetsklarert. FSA har de siste tre årene behandlet ca. 3400 saker hvor hovedpersonen har tilknytning til en annen stat. 3000 av disse ble klarert, fordelt på 140 ulike stater. 400 ble ikke klarert. Av disse 400, er ikke tilknytning alene årsak til kjennelsen.

Gjør oppmerksom på at EOS-utvalget kontrollerer FSA årlig.

Forsvaret kommenterer ikke enkeltsaker. Når det gjelder seleksjonsprosessen for å komme inn i førstegangstjenesten, så er den svært omfattende. Kravet om sikkerhetsklarering er således bare ett av nåløyene som må passeres.

Forsvaret har gjennom flere år forbedret måten denne klareringsprosessen foregår, nettopp for å unngå at personell møter til tjeneste for så å oppleve at de må slutte grunnet manglende klarering.

Fortsatt ser vi noen få enkelthendelser der dette dessverre oppstår. Det er svært uheldig for vedkommende soldat som må gjennomgå dette, og det er svært uheldig for Forsvaret som mister viktig kompetanse. Derfor fortsetter Forsvaret forbedringsarbeidet for å forhindre at disse tilfellene oppstår i fremtiden.