I Bodø Spektrum fyker ballen mellom spillerne.

Selv om dette kun er trening, vitner svetten og intensiteten til spillerne om at håndballen er viktig for dem.

Men det er ikke gratis å drive sporten de elsker.

Ifølge Bodø Håndballklubb (BHK) sitt eget regnestykke må foreldrene til ungdommene som spiller på 16-årslag nå ut med opp mot 40.000 kroner i egenandel denne sesongen, per spiller.

Dette mener klubben, foreldrene og ungdommene selv blir for dyrt.

Jenter 16 i BHK på trening i Bodø spektrum i Bodø. For å drive på med idretten de elsker, må både de og foreldrene ut med store summer i reisekostnader. Foto: Matilde Mørk / NRK

– Jeg synes det er veldig dyrt. Barneidretten skal være for alle, og økonomi skal ikke spille noen rolle, sier BHK-spiller Markus Emilian Klyver (15).

Region nord strekker seg fra Ålesund til Alta

Morten Samuelsen er både trener til G16, og foreldre til en av spillerne.

Han sier at treningsavgiften og klubbavgiften ikke er de store summene, men at reisingen er dyrt for laget.

Markus Emilian Klyver sier det er kjipt om noen ikke kan bli med på grunn av familiens økonomi. Foto: Matilde Mørk / NRK

– Vi reiser jo til Oslo, Trondheim og Tromsø. Da blir det veldig dyrt i løpet av en sesong.

For at lagene skal heve seg, er de avhengige av å møte gode motstandere. Da har de ikke noe annet valg enn å reise, forklarer Samuelsen.

– Vi gjør jo dette både for at guttene skal ha det artig, og bli best mulig. Hvis de skal ha den muligheten, må vi ut av byen, sier han.

Som trener prøver han å tilrettelegge til så billige reiser som mulig.

– Vi sover på skoler og tar buss der det er mulig.

– Heldigvis fikk vi ingen kamper i Alta i år, det var vi litt redde for, sier Morten Samuelsen. Foto: Matilde Mørk

Likevel blir reisene lange.

Serien for region nord strekker seg fra Ålesund til Alta.

– Jeg tror rett og slett vi må ha mere støtte fra håndballforbundet. De må ta inn over seg at vi bor her vi bor.

Samuelsen forklarer at i samtale med lag fra andre steder i Norge får han inntrykk av at de ikke har tenkt over de avstandene som er i nord.

– De er vant til å nesten ta tråsykkelen til bortekamp.

– Noe må gjøres. Håndball skal ikke være en rikmannsidrett.

– Bruker konfirmasjonspengene på idretten

– Håndball er en idrett som samler nasjonen, men nå er det kun halve nasjonen som er representert på landslaget.

Det sier Katrin Kummernes, foreldrekontakt for J16 på BHK.

– Jeg har bare en ungdom som driver med handball, men jeg vet jo om foreldre med flere barn som driver med sporten og da blir det dyrt, sier Katrin Kummernes. Foto: Matilde Mørk

Hun mener Norges Håndballforbund må være med på å finne en løsning som kan være god for hele landet, gjerne gjennom subsidier til de nordnorske lagene.

Kummernes forteller om ungdommer som må betale egenandelene selv. I tillegg bidrar foreldre med forskjellige dugnader.

– Jeg har hørt at konfirmasjonspengene har blitt brukt til egenandeler. Jeg har hørt at de jobber på fritiden.

Kummernes er ikke kritisk til at ungdommen bidrar, men ikke hvis det går på bekostning av skole og idretten.

– Det må være muligheter til å drive håndball å følge drømmen sin på samme vilkår som de gjør på Østlandet.

Tror utgifter går hånd i hånd med prestasjoner

Tuva Kummernes Strandem og Markus Emilian Klyver spiller i Bodø Håndballklubb på 16-årslagene.

De er enige om at noe må skje med egenandelene, fordi de går ut over utviklingen til lagene.

– Det er for dyrt. Hvis det hadde vært billigere for ungdommer å drive med idretten de elsker, så hadde det vært flere talenter, sier Strandem.

Klyver sier at det går ut over det sosiale til ungdommene om de må slutte på grunn av kostnader.

– Håndballguttene som vi kaller oss, det er jo de på laget. Det er nok mange som blir holdt utenfor fordi de ikke kan være med, på grunn av dette med økonomi, sier Klyver.

Strandem forteller om ungdomsspillere som har måtte betale mye selv.

– Dette går ut over vår restitusjon og tar av tiden der vi skal slappe av. For nå er det egentlig bare håndball og skole jeg har tid til. Det at folk klarer å presse inn jobb er sykt. Vi har jo bare 24 timer i døgnet, sier Strandem.

Og om det blir for vanskelig å drive på med håndball i nord, kan det gå utover rekrutteringen.

– Hva skjer med spillerne om de underveis mister sine lagkamerater fordi det blir for dyrt, spør Erdahl. Foto: Matilde Mørk / NRK

Det sier Barbro Stavang Erdahl som er styreleder i Bodø Håndballklubb.

Hun kan forstå at foreldre og spillere synes egenandelene er for store.

Ungdommene deltar på dugnadsarbeid, men selv om dette er en del av håndballen og det sosiale, kan det bli for mye, forteller Erdahl.

– Vi har foreldre som sier at det ikke lar seg gjøre.

BHK har nå invitert Norges Håndballforbund til Bodø for å diskutere hva løsningen er for de nordlige klubbene.

– Vi mener Norges Håndballforbund må se på hvordan de organiserer utviklinga av klubber og spilletilbud i egen region.

Rikard Bakke Olsson sier klubben ønsker å bruke mer penger på å utvikle klubben. Foto: BHK Media

Hun får støtte av daglig leder i BHK, Rikard Bakke Olsson, som sier at BHK har hatt nærmere 2 millioner kroner i reiseutgifter i år.

– Man prøver å finne resurser til å utvikle klubben, men akkurat nå bruker vi alle pengene vi finner til reise.

Dilemma hva forbundet skal bruke penger på

Kristian Valstad er seksjonsleder for klubbservice i Håndballforbundet Region Nord.

Han er enig med BHK at egenandelene foreldrene må ut med er store, og sier Region Nord ønsker å være med på løsningene.

Kristian Valstad sier forbundet ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Foto: Svein André Svendsen / Håndballforbundet

Valstad forteller at Region Nord ønsker å ta grep for å øke aktiviteten på tette geografiske områder.

– Så er det sånn at i 16-årsalderen er det flere lag som ønsker å få et bedre sportslig tilbud. Da blir dilemmaet; skal man øke det sportslige tilbudet lokalt, eller skal lagene ut å reise.

Når Håndballforbundet besøker Bodø er de klar til å diskutere løsninger.

Han sier forbundet allerede har en rekke tiltak som skal jevne ut kostnadene mellom klubbene i Nord-Norge.

Blant annet er det slik at i flere av seriene deles utgiftene likt mellom klubbene. Bringserien og regionsserien er lagt opp slik.

– Her ønsker vi å stille opp for å ha et møte med klubben for å høre hvilke utfordringer de har og hva klubbene faktisk ønsker fra oss, sier Velstad.