Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Bodø svømmeklubb fryktar for framtida på grunn av eit forslag til pris på bassengleige Bodø Spektrum KF.

Ifølge klubben kan leigekostnadene auke frå 159.000 kroner til 950.000 kroner i året, noko som vil påverke medlemsavgifta stort.

Styreleiar i Bodø svømmeklubb, Ivar Vindvik, uttrykkjer uro for at den auka kostnaden vil føre til fråfall blant barn og unge.

Den auka prisen kan også påverke NM i kortbanesymjing i Bodø neste år, då klubben kan miste medlemmer og dermed frivillige til å arrangere arrangementet.

Dagleg leiar i Bodø Spektrum KF seier det er bystyret i Bodø som bestemmer leigeprisen.

Partia som har fleirtal i bystyret i Bodø ønskjer å gi midlar for å unngå urimeleg kostnadsvekst.

– Idrett i Noreg skal jo vere tilgjengeleg for alle, ikkje berre dei som har mykje pengar. Det blir heilt feil.

Det seier den 17 år gamle symjaren Andreas Eriksen.

Han og resten av Bodø svømmeklubb er fortvila for framtida.

For på nyåret er eit nytt 25-meters konkurransebasseng i Nordlandsbadet i Bodø klart. Det skulle i teorien vere klubben si nye storstove.

Men no gjer eit forslag til pris på bassengleiga frå Bodø Spektrum KF, at dei fryktar dei ikkje kan bruke anlegget i det heile tatt.

– Det var jo meininga at vi skulle starte å trene i bassenget i byen, men vi har fått ein pris som er altfor høg. Så det kjem til å ende med at mange blir kasta ut av idretten fordi at det blir for dyrt, seier Eriksen.

I 2019 vart det vedteke at det skulle byggast eit nytt 25-meters konkurransebasseng i Nordlandsbadet i Bodø. Foto: Bodø svømmeklubb

Ei utrekning symjeklubben har gjort viser at leigekostnadane auka frå 159.000 kroner til 950.000 kroner i året.

Det er ei auke på rundt 800.000 kroner som skal fordelast på utøvarane i symjeklubben.

– Per i dag betalar ein gjennomsnittleg Bodøsymjar rundt 2000 kroner i halleige, men med dei nye prisane er vi oppe i 12.000 kroner. Det er ei formidabel auke, seier styreleiar i Bodø Svømmeklubb, Ivar Vindvik.

– Dramatiske konsekvensar

Ifølge han er auka heilt hårreisande.

– Det gir ikkje meining at idrett for barn og unge skal blø så kraftig for å få tilgang på ein hall, seier han.

Dette er førebels eit forslag frå Bodø Spektrum KF, som skal opp i bystyret i byrjinga av desember. Men om dette går igjennom er styreleiaren redd for at barn og unge sluttar med symjing.

– Konsekvensen vil vere at vi får eit stort fråfall frå klubben.

Styreleiar i Bodø svømmeklubb, Ivar Vindvik vil at symjing skal vere eit tilbod for alle som ønskjer å drive med det, og at det ikkje er berre for dei som er rike. Foto: Bente H Johansen / NRK

Dette kan igjen få konsekvensar for NM i kortbanesymjing i Bodø neste år.

– Vi er i full gang med planlegginga. Det som kan stikke kjeppar i hjula for NM er om vi får medlemsfråfall på grunn av bassengsituasjonen. Då spøkar det for om vi har folk til å arrangere det, seier han og legg til:

– Så dette kan få dramatiske konsekvensar for Bodø svømmeklubb og symjeidretten i Bodø.

Bystyret bestemmer

– Eg skal vere varsam med å uttale meg om talet. Eg kjenner ikkje til den utrekninga dei har gjort. Men det betyr ikkje at dei ikkje kjenner på at det blir dyrare.

Det seier Rune Lund Sommerseth, dagleg leier i Bodø Spektrum KF. Ifølge han er det bystyret i Bodø som avgjer prisen av leiga. Dei kjem berre med eit forslag.

– Vi har lagt til grunn dei vedtekne satsane som bystyret har bestemt, seier Sommerseth.

Rune Lund Sommerseth, dagleg leder i Bodø Spektrum KF. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Dei har då foreslått ein pris til symjeklubben med bakgrunn i allereie vedtekne satsar som Bodø kommune har for andre idrettsanlegg.

Har plan B og C

Styreleiaren i symjeklubben seier dei har både ein plan B og C om det blir for dyrt å bruke det nye bassenget.

– Den mest sannsynlege løysinga vi kan gjere for å unngå det, er at vi vil prøve å flytte treningane til eit anna basseng.

Plan B er Bodin basseng, der har dei vore i 35 år. Det er eit basseng av eldre dato som for tida er tømt for vatn og som har vore stengt sidan påske, medan dei ventar på dei ventar på oppgradering.

– Men der slit vi sjølvsagt òg, fordi den oppgraderinga som skulle starte rett over nytt år, finn ein heller ikkje pengar til. Sånn at per no står vi litt utan ein plan B òg.

Bodin basseng har vore stengt sidan påske. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Plan C, som dei har akkurat no, er at dei trenar saman med Tverlandet idrettslag i bassenget der. Tverlandet ligg ein 20 minutts køyretur ut av Bodø sentrum.

– Det vil jo vere ganske meiningslaust å bruke mykje pengar på å byggje eit nytt og flott anlegg ved Nordlandsbadet. Også skal symjeklubben vere nøydde til å bruke eit heilt anna anlegg.

Han håpar at politikarane finn ei løysing slik at dei kan bruke den prismodellen dei har i dag. Det vil seie at dei kan få tilgang på den bassengkapasiteten som dei har brukt før, utan at dei treng å auke treningsavgifta.

Vil kome dei i møte

Partia som har fleirtal i bystyret i Bodø ønskjer å gi midlar for å unngå urimeleg kostnadsvekst. Det skriv Høgre, Venstre og Frp i ei pressemelding som handlar om deira forslag til felles budsjett og økonomiplan 2024–2027.

– Vi har registrert at symjeklubben får høgare kostnadar og vi ønskjer å kome dei i møte og bidra til at prisane ikkje blir så høge som dei har skildra, seier varaordføraren i Bodø, Ida Gudding Johnsen (V).

Varaordførar i Bodø Ida Gudding Johnsen seier at dei ønskjer å bidra litt slik at det blir overkommeleg å vere symjar i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ho seier til NRK at dei saman med Bodø Spektrum KF må finne ei løysing.

– Vi må setje oss ned og sjå på tala, men vi ønskjer iallfall å kome symjeklubben i møte med bevillingane i det nye budsjettet.

– Men de har ikkje eit konkret beløp som er sett av til dette?

– Nei, men vi tek sikte på å halvere aukinga til symjeklubben.