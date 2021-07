Fikk lagt hånden på verdens nest største hai: – En heftig opplevelse

– Jeg har sett brugde før, men aldri vært så nær!

Brynjar Mosseng (22) fikk seg nylig en opplevelse han nok sent vil glemme.

Han jobber til daglig på et oppdrettsanlegg i Mortsund i Lofoten, og forteller begeistret om haien som plutselig dukket opp, helt inntil anlegget.

Så nært kom den, at han kunne legge hånda si oppå den.

– Det var en heftig opplevelse, sier 22-åringen til NRK.

– Haien var helt rolig.

En opplevelse for livet

Tilfeldighetene skulle ha det til at han hadde med seg en GoPro da haien kom på besøk.

Den hadde han brukt under en vannski-tur dagen før.

Med kameraet festet på en håv fikk han unike bilder av verdens nest største fisk.

Resultatet ser du øverst i denne saken.

Selv om Mosseng er på havet nesten hver dag, har han selv kun sett brugden to ganger. Sist for fem år siden.

– Det var kult å få fysisk kontakt med den. Det er rett og slett en opplevelse for livet.

Å få nærkontakt med noe slikt er få forunt. Foto: Brynjar Mosseng

Forskere vet ikke hvor stor bestanden er

Claudia Junge er forsker ved Havforskningsinstituttet. Å komme så nært innpå en brugde, sier hun er unikt.

– Den er ganske sjelden langs norskekysten. Det å komme så veldig nær er helt spesielt.

Claudia Junge er forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

Fordi den er så uvanlig å få øye på, vet ikke forskerne så mye om hvor stor bestanden er. Derfor er de avhengig av tips fra folk som observerer brugde.

Et nytt forskningsprosjekt skal nå også skaffe til veie ny viten om brugde, samt pigghå og håbrann. Dette har Forskningsrådet gitt 12 millioner til.

– Det er et prosjekt over fire år som starter til høsten. Blant annet skal en håbrann satellittmerkes for første gang, forteller Junge.

Ved hjelp av sporing og modeller, skal forskerne blant annet undersøke hvordan haiene blir påvirket av klimaendringer og menneskelig aktivitet som fiskeri og oppdrett, kan vi lese på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hai-observasjoner kan du for øvrig melde inn via nettsiden «Dugnad for havet», eller rett og slett på e-post til Junge.