Gjør alt for å gi sønnen et godt liv – men i møte med systemet blir Gyri utslitt

Klokken er halv syv om morgenen i Kabelvåg. Audun (12) har bestemt seg for å starte dagen, etter fire timer søvn.

Kanskje ikke så uvanlig for småbarnsforeldre, men for mamma Gyri har dette vært hverdagen i 12 år.

– Jeg har mye hodepine og jeg har konsentrasjonsproblemer. Jeg blir sliten av å se på skjerm og faller ofte ut av samtaler. Jeg klarer ikke å fullføre tankerekker. Slik var det ikke før, sier Gyri.

Sønnen Audun Mentzoni fra Kabelvåg i Lofoten er en aktiv og livlig gutt med nesten ustoppelig energi.

Og mange diagnoser.

Audun ble født for tidlig og allerede ved fødselen ble det klart at han hadde flere alvorlige diagnoser. Foto: foto: privat

De tre alvorligste er Downs syndrom, autisme og diabetes. Hver av dem regnes som krevende.

Ifølge mamma Gyri er det ingen andre i Norge som har de tre diagnosene samlet.

Audun er hjelpetrengende 24 timer i døgnet. De fleste timene har mamma Gyri ansvaret, og det starter som regel rundt klokken 06.

Dagen starter tidlig Fire timer søvn Audun leker med den brune gulvmatta på kjøkkengulvet, mens mamma Gyri lager frokost og forbereder dagen. De har allerede vært opp i en time, for natta har ikke vært lang. Insulin-alarmen har gått flere ganger, og i halv to-tiden skiftet Gyri insulinpumpe (bildet). De fikk 4 timers søvn, og det er ganske normalt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Tid for medisin Toalettbesøk, dusj og medisin. Assistenten sitter på badegulvet og holder Audun på fanget mens mamma gir medisinen Audun ikke liker så godt. Audun blir trygg når han blir holdt rundt, og får i seg medisinen uten å søle. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Frokost Maten til Audun må veies for å ha kontroll med blodsukkeret. Mer medisin og vitaminer måles til av mamma. Assistenten hjelper Audun å spise. Overgangene må planlegges for å få Audun til å for eksempel gå på toalettet, kle på seg, og gå ut. Hvis ikke han vet eller forstår hva som skal skje roper han, slår i bordet, eller setter seg ned på gulvet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

På vei til skolen Påkledning før mamma skal sykle Audun til skolen. Men i dag vil han heller sitte på i assistentens bil, så mamma må sykle alene til skolen. Audun går på skole og SFO i Kabelvåg med blant annet svømming og ridning som en del av aktivitetstilbudet fra kommunen. Han har fått innvilget BPA (brukerstyrt personlig assistent) som hjelper til med alle oppgavene, både i og utenfor hjemmet. I tillegg har han vedtak på 86,5 timer hver måned med avlastning i en avlastningsbolig. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Jobbe med språket Audun ankommer skolen og tas imot av vernepleieren som skal gjøre oppgaver med ham i dag. I dag skal han blant annet gjøre øvelser som skal hjelpe ham å få en bedre uttale. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Starter med husarbeidet Gyri kommer hjem. På grunn av Audun må døra til vaskerommet være låst, men nå kan hun låse opp og starte med husarbeidet.

Ut for å handle Gyri må sjekke medisinlager, bleier, og de vanligste matvarene som Audun vil ha. Det er ikke alt han spiser, og Gyri må en tur på butikken. I dag har hun lovet ham pølser og is til middag.

Kontorarbeid Gyri setter opp ukas vaktlister for assistentene og går gjennom planlagte aktiviteter. Hun sjekker mail og korrespondanse med kommunen om hvordan organisere kommende ferieavlastning. Videre er hun i kontakt med avlastningsboligen, og fører diverse bilag for utgifter. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Audun i bassenget Det er langt på dag før Gyri lager frokost eller lunsj som det blir nå. Noen kaffekopper er alt Gyri har fått i seg til nå. Appetitten er ikke på topp. Samtidig drar Audun i svømmebassenget . Foto: Bente H. Johansen / NRK Vis mer

Fra vin til sønn

Gyri Mentzoni er utdannet sommelier, eller vinkelner.

Hun har i flere år ledet en av Vinmonopolets avdelinger i Oslo og har også jobbet på en kjent restaurant i hovedstaden.

Men i de 12 årene etter at Audun kom til verden er det omsorgen for sønnen som har opptatt henne.

Og det er ikke få timer og oppgaver som hører til det. Mest slitsom er kampen for å få den hjelpa som Audun har krav på.

– Det er en endeløs kamp som jeg håper snart kan ta slutt, sukker Gyri.

Lista over instanser Gyri må ha jevnlig kontakte med er lang.

Dette er instansene Gyri må ha kontakt med Ekspandér faktaboks Ansvarsgruppemøte

Møter med på habiliteringen ved Nordlandssykehuset

Avlastningsbolig

Skole

Koordinator

Statsped

Autismeteam ved behov

Samarbeidsmøter

Kommunikasjonsmøter med flere aktører

I tillegg skal hun være mor og omsorgsperson for Audun. I mai skrev NRK om at Gyri hadde et behov for ferie, men at det var vanskelig for kommunen å legge til rette for det.

Og hun er ikke aleine.

– Jeg har blitt kontaktet av folk fra hele landet, foreldre med barn med så store behov at de står i spagat for å få dette til, sier Gyri.

Feilslått reform?

For 30 år siden ble HVPU-reformen innført, og den plasserte ansvaret for mennesker med utviklingshemming hos kommunene.

Men i dag er det mange som mener at den har spilt fallitt. Og at kommunene ikke klarer å oppfylle sine lovpålagte oppgaver.

En av dem er Auduns mamma.

Gyri med kaffekoppen i en av få pauser i løpet at dagen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Auduns mamma har mer enn fulltidsjobb med å administrere livet til sin sterkt hjelpetrengende sønn. Hun har jobbet deltid i en kommunal avdeling.

Fra høsten av skal hun lønnes av kommunen som Auduns assistent.

– Jeg har ikke mulighet til å ha en vanlig type jobb. Men jeg vil bli respektert for den innsatsen jeg gjør for Audun. For det sies jo at alle skal inkluderes, og det skal være et samfunn for alle. Men hva betyr det egentlig?, lurer Gyri på.

En hektisk ettermiddag En sjekk på sosiale medier Gyri har kontakt med andre i tilsvarende situasjon som henne flere steder i landet. De utveksler erfaringer, og nyttige råd og ikke minst støtte. Hun sjekker mail og sosiale medier. Hun planlegger et personalmøte til neste uke. Foto: Bente H. Johansen / NRK

En liten hvil Dagens første pust i bakken. Gyri tar på kjole og slapper av en times tid i sola før hun skal hente Audun. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Geiter på hjemveien Gyri drar til skolen for å sykle med Audun hjem. Et kjært rituale for dem begge, der de ofte stopper på turen for å se på spennende ting. I dag er det naboens geiter som får oppmerksomhet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Middag og trampoline Gyri starter med å lage middag til Audun, mens assistenten tar med Audun ut på trampolina. Auduns aktivitetsnivå tilsvarer et barn med ADHD så flere forskjellige aktiviteter planlegger hver dag. Audun får velge hvilke aktiviteter han vil gjøre. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Middag Gyri roper Audun inn til middag. Han liker ikke å vente på maten. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Audun surrer litt rundt Middagen er spist ferdig, Audun hører på musikk mens han går rundt spisebordet og spinner en tråd rundt og rundt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Mer medisin Gyri forbereder Audun på at de skal skifte den automatiske insulinpumpa og sensoren, som han har på armene. Alt som skal skje må Audun være forberedt på. Gyri drar opp en viss mengde insulin med ei sprøyte og setter det inn i pumpa. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Puster lettet ut Insulinpumpa og sensoren er skiftet, den er testet og Gyri og assistenten følger nøye med på måleren som viser nivået på blodsukkeret. Alle puster lettet ut - den første fungerte ikke og måtte skiftes ut.

Tid for å leke Audun og assistenten går ned i leke/aktivitetsrommet. Her kan de klatre i klatreveggen, hoppe på ei lita trampoline, leke med diverse eller bare slappe av med musikk på senga. Foto: Bente H. Johansen / NRK Vis mer

– Men har du ingen forståelse for at kommunene må gjøre vanskelige prioriteringer, ofte med dårlige budsjetter?

– Nei, jeg har ikke det. For til syvende og sist så blir det jo mye billigere for kommunen at foreldrene klarer å ta seg av barna sine. For Auduns tilfelle, dersom han skulle vært i en avlastningsbolig hele tiden. Da ville prislappen blitt en helt annen enn den er nå, sier Gyri.

Gyri har laget mange bildebøker for at Audun skal huske og mimre om ting som har skjedd. I tillegg må hun lage stadig nye lapper med bilder til bruk i hverdagen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Egentlig er det jo en gavepakke til kommunen at foreldre vil ta seg av sitt pleietrengende barn med så store behov som han har.

– Flere, også fagfolk, har sagt at Audun har så stort hjelpebehov at det å ta seg av ham er en umulig oppgave. Hvorfor vil du ta på deg en umulig oppgave?

– Audun er jo sønnen min, det er jo ikke en umulig oppgave, svarer en gråtkvalt mamma.

Og siden kommunen har problemer med å skaffe nok assistenter skal også Gyris tidligere samboer trå til.

Han tar i høst et års vikariat for å være Auduns assistent. Det er viktig at Audun har folk rundt seg som han kjenner og stoler på.

Siste innspurt før leggetid Tid for kveldsmat Gyri har gjort runde to med husarbeid i dag, nå forbereder hun kveldsmat for Audun og kveldsstell. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Urolig for insulinnivået Audun har lagt seg i spesialsenga si. Han trenger rammer, og senga kan lukkes igjen. Noe den sjelden blir. Gyri følger med insulinnivået til sønnen på monitoren. Hun er litt urolig - det er litt høyt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Fikser sykkelen Auduns reservepappa og Gyris eksmann kommer på besøk for å reparere den ene fothvileren på sykkelen til Audun.

På tide å legge seg Gyri kryper til køys. Kanskje Audun sover til klokken 0630 - ofte er han oppe klokken 0530. Vis mer

Klarer ikke å ivareta alle

Mette Nygård, helse og omsorgssjef i Vågan, vil ikke kommentere denne familien sin sak.

Men på generelt grunnlag snakker hun om HVPU-reformen og konsekvensene for kommunen.

– I 1991 var det ekstra penger, men som med alle reformer går det etter hvert inn i rammetilskuddet. Og på 30 år har brukerne blitt langt dårligere.

Mette Nygård -kommunalsjef helse og omsorg, Vågan kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Medisinske fremskritt gjør at vi berger flere. Det er fantastisk av vi kan det, men det får jo noen konsekvenser dessverre. De har ofte komplikasjoner som gjør at kommunene ikke alltid er i stand til å ivareta dem.

– Klarer dere å ivareta alle med ekstra hjelpebehov i dag?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi mangler tilstrekkelig med arbeidsplasser og aktivitetstiltak. Men dette tror jeg er en landsomfattende utfordring.

Nygård innrømmer videre at kommunen sliter med å skaffe BPA (brukerstyrt personlig assistent) og støttekontakter.

Særlig til brukere med et komplisert sykdomsbilde er det en utfordring.

– Kanskje ikke alle føler det er like trygt å jobbe med dette, sier hun.

To sannheter

Helge Eide er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, kommunesektorens organisasjon. Han mener at kommunene har gjort en god jobb.

– Hvis vi sammenligner situasjon i dag og for 30 år siden, er det generelle bildet at denne gruppen har bedre levekår og bedre tjenester. Innenfor rammene har kommunene gjort et betydelig arbeide for å gi bedre tjenester.

Men det er likevel ikke godt nok.

– En annen del av bildet er like sannferdig og det er at det finnes foreldre og pårørende som har en veldig krevende hverdag. Og som på ingen måte kan sies å ha et offentlig apparat som er godt nok.

Audun og assistenten har det morsomt på trampolinen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Viktig å støtte familiene

Eide får støtte fra leder i NAKU, nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, Karl Elling Ellingsen.

Han tror at pårørende har fått ansvar langt ut over det som er vanlig i andre familier.

– Men for at familien skal klare å ta på seg ansvaret og gjennomføre det så er de avhengige av støtte fra det offentlige.

Karl Elling Ellingsen, professor og leder av NAKU, nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. Foto: foto: NAKU

Får ikke det de har krav på

Pårørende har rettigheter basert på en rekke lover. Dersom de ikke får disse rettighetene er det et rettssikkerhetsproblem.

Ellingsen forteller at mange familier først må kjempe for å stadfeste retten. Så må de kjempe for å få tjenesten når de har fått retten til den.

– Så her er det mange kommuner som må rydde opp og sikre at de har en forvaltningspraksis som er i tråd med regelverket.

Ellingsen mener praksisen er forskjellig rundt om i kommunene.

– Dette er noe som kommunene skal løse og det er nødvendig å sørge for at de gjør det. For slik det er nå er det personer som blir utsatt for regelrett lovbrudd fordi de ikke får det de har rett på.

– Og det er viktig å støtte opp om de familiene, de gjør en viktig jobb for barna sine, men også for samfunnet.

Gyri i dyp konsentrasjon når hun måler opp insulin. Det er et stort ansvar å være medisinansvarlig uten å ha utdannelse i faget. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Gyris kamp for Audun

Hjemme hos Gyri og Audun i Kabelvåg er det blitt kveld. Tidligere på ettermiddagen har de skiftet insulinpumpe og sensor på armene til Audun.

Dette må gjøres regelmessig og når det blir problemer med utstyret. Skiftet kan være vanskelig og det må forberedes.

– Jeg har jo ikke noe valg. Audun fortjener en mamma som både er til stede og gjør det beste for ham.

Audun vil gjerne være med å hjelpe til når insulinpumpe og sensor skal skiftes. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Men å gi Audun det beste livet hun kan er vanskelig. Han har ikke noe språk. Det å forstå ham er vanskelig.

Han gir ingen signaler om han har vondt, eller om det er noe som plager ham. Mamma Gyri er blitt ekspert på akkurat det.

Selv om det av og til kan det være utfordrende.

– Audun kan jo ikke for noe av dette. Han er en fantastisk gutt som gir meg utrolig mye glede, jeg er så stolt av han. Det er ikke hans feil at jeg blir sliten, det har med systemet rundt. Han gir meg energi.

– Og systemet rundt – hvordan fungerer det?

– Det er utmattende – det er bare én ting å si om det.

Audun hjelper til med å ha insulin i pumpa. Foto: Bente H. Johansen / NRK