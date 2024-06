– Vurderer Byrådsavdelinga det at Maren Bull-Tornøe Aldal har ein epilepsi-diagnose som tilstrekkeleg informasjonsgrunnlag for å vurdere om ho treng helsepersonell til stades?

– Dette er ei helsefagleg vurdering som blir gjort av helsepersonell. Det ville vore uansvarleg om eg skulle gå inn i vurderingar som krev helsefagleg kompetanse.

– Kvar einaste søkjar er vurdert med omsyn til om vedkommande har ei helsesituasjon som medfører at den tilfredsstiller kriteria for å delta på ferietilbodet. Eg meiner vi har gjort grundige vurderingar av alle søknadar og klager. Søknadane er vurdert av helsepersonell som kjenner aktuelle søkjarar svært godt, og deretter er søknadane sendt til fagseksjonen i byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg for avgjerd. Fagseksjonen kvalitetssikra søknadane i dialog med helsepersonell i etaten og kommuneoverlege. Fagseksjonen fatta deretter enkeltvedtak for kvar søkjar med grunngjeving og informasjon om klagerett.

– Maren Bull-Tornøe Aldal fekk først avslag etter å ha delteke i fleire år. Når ho no får dra er det fordi det vil vere helsepersonell til stades. Kvifor vurderer de det no slik at desse treng helsepersonell til stades?

– Feriereisene må vere trygge for deltakarane. Det er etatsdirektør i Etat for tenester for utviklingshemma som har godkjent den faglege rettleiaren, blant anna basert på innspel frå kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har svara følgande på dette til BA tidlegare:

«Kriteria har heile tida vore at dei ikkje skal ha behov for helsepersonell eller vaken nattevakt. Personar med epilepsi vil alltid ha ein viss risiko for nye epileptiske anfall. Ved langvarig anfallsfridom vil risikoen for nye anfall avta, men aldri opphøyre heilt. Risikoen vil auke ved endringar i døgnrytme eller andre avvik frå daglege rutiner. Epileptiske anfall som ikkje får rask og riktig medisinsk behandling, er potensielt døydeleg. Tilgang på helsepersonell vil då vere avgjerande.»

– Som byråd har eg bedt om at det blir vurdert om det kan settast inn tiltak slik at fleire likevel kan reise. Det er mangel på helsepersonell i alle tenester, men vi snur no kvar einaste stein for å finne faglærte som kan vere tilstede under opphaldet på Bømlo.

– Kva tenkjer de om at Dag Arthur Aldal beskriv dette som ei vond oppleving?

– Både eg og tilsette i avdelinga ønskjer å gjere det vi kan for at så mange som mogleg skal få gode tenester frå kommunen. Ferietilbodet til utviklingshemma er ikkje ein lovpålagt teneste, men vi strekkjer oss langt for å få dette til.

– Kor mange fleire enn Maren Bull-Tornøe Aldal er det som har fått gjort om på avslag til sommarleiren?

Det kan vi opplyse om på mandag.