Mener barnehagene bør tolerere snørr – fargen har ikke noe å si

Tynt, tykt, grønt, gult, rennende.

Nå som mange har begynt på skole og barnehage, så starter også den årlige runden med snufsing og hosting til mange foreldres store frustrasjon.

Men hvor sykt må barnet egentlig være for å holdes hjemme fra barnehage og skole?

Du kan i hvert fall ikke se det på snørret, mener avdelingsoverlege for Øre-nese-hals på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Torgrim Fuhr.

– Folkehelseinstituttet operer ikke med noe skille på snørrfargen når du er forkjølet, og det i seg selv at man er snørrete, er ikke en grunn til at man skal være hjemme eller ikke være i barnehagen.

Myte at du kan skille på farge

Mange har kanskje hørt at gjennomsiktig snørr betyr at man er frisk eller bare har allergi? Og at hvis du har grønt- eller gult snørr, så betyr det at du kanskje bør holde barnet hjemme.

Det er en myte, mener overlegen.

– Du klarer ikke å skille det på utseende til snørret. Du kan ha en stor virusinfeksjon selv om det er helt klart snørr.

Avdelingsoverlege Torgrim Fuhr.

– Men hva er det som gir snørret farge da?

– Du har naturlige bakterier i de fremre delene av nesen, hudbakterier som bor der også, som ikke er sykdomsfremkallende. Hvis du har en økt snørrproduksjon, kan noen av disse bakteriene få økt næringstilgang.

Det vil kunne gi farge på snørret.

Men vanligvis vil tykt og grønt slim kunne indikere at du har en infeksjon av noe slag.

Hvite blodceller som strømmer til for å hjelpe immunforsvaret, kan nemlig også være en del av forklaringen på fargen.

Ikke veldig smittsomt

Viktigere enn fargen, er allmenntilstanden og hoste. For hoste er det som sprer smitte.

– Man skal holde seg hjemme hvis man er syk, eller hvis ungene har nedsatt allmenntilstand og har sovet dårlig på grunn av hoste, eller hvis det renner fra øynene og man har ondt i ørene.

– Men i seg selv at de er litt snørrete, det bør vi tolerere.

Daglig leder i Alsgård FUS barnehage, Kristin Engen, bekrefter at barn som er snørrete, er velkommen i barnehagen.

HVERDAG: Daglig leder i Alsgård FUS barnehage, Kristin Engen, sier at snørr er en del av hverdagen for barnehageansatte. Foto: Tverlandet fotoklubb

– Det er mange barn som er snørrete nå som vi starter et nytt år. Men heldigvis er covid-reglene forsvunnet, sier Engen.

Fuhr mener det er positivt å eksponeres for litt snørr og bakterier, så lenge man er frisk ellers. Ikke er det spesielt smittsomt heller.

– Det kommer an på hvor mye man hoster og dråpesonen på smitte, men generelt bare at man er snørrete, hvis du ikke får denne snørra ut på noen, så smitter du ingen.

Snørr og tårer

Men det er ikke bare allergi og infeksjoner som gjør at vi strekker oss etter kleenexboksen nå som vi går en litt kaldere årstid i møte.

Har du f.eks. merket at du må snyte deg hvis du blir veldig rørt? Eller når du går på skitur og får vind i øynene?

– Veldig mange tenker ikke på at også tårene dine er ganske innholdsrik og en ganske bra mengde i løpet av et døgn.

Og tårene dine går altså inn gjennom ansiktet og kommer ut i nesen, og er en del av det du svelger.

– Så hvis du i en periode opplever at man har økt snørrmengde, kan det faktisk hende at det er tåremengde.

Renate Reinsve måtte tørke en tåre på scenen etter å ha fått Best Actress Prize for «Verdens Verste Menneske». Det er ikke utenkelig at hun måtte ty til snytepapiret også. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Svelger en halvliter snørr

Selv om det av og til føles som det er uendelige mengder snørr som forlater kroppen, så går det meste inn i kroppen.

Du svelger som regel en halvliter snørr i døgnet.

– Så det er ganske store mengder du egentlig produserer. Slimhinnen er laget slik at det er ørsmå flimmerhår som stadig pisker det fra framsiden til baksiden imot svelget. Når det er kommet langt nok bak i svelget så utløser du en svelgerefleks, eller kremting.

Deretter er det magesyren som nøytraliserer snørret.

Å plukke buser er noe som bør gjøres med forsiktighet. Foto: SCANSTOCKPHOTO

Spise buser

Har du hørt at buser kan styrke immunforsvaret? Det er ikke så sikkert.

Siden du allerede svelger en halvliter snørr i døgnet, så er det ikke så mye nytt du kan tilføre ved å spise buser.

– Det eneste du tilfører nytt er dine egne skitne bakterier som du eventuelt har fra andre, som du putter i nesen og deretter i munnen.

Og hvis du i tillegg har dårlige klippete negler, kan du skrape deg selv og lage sår i nesen. Sår kan bli infisert.

– Man trenger kanskje ikke lære ungene at man overhodet ikke skal pille seg i nesen, men man kan lære dem opp til å bruke papir, og vaske hendene først, og kaste det i stedet for å svelge det.

Økt snørrmengde kan komme fra øynene, sier overlege Torgrim Fuhr. Her er Marcus Hellner fra ski-VM i 2011. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Trenger ikke teste barn

Men for å konkludere:

Snørr er ikke noe stress.

– Så lenge allmenntilstanden er god, så kan barna sendes i barnehagen, sier barnehageleder Kristin Engøy.

– Det som er aller viktigst er god kommunikasjon og dialog. Vi ringer hvis vi ser barnet ikke er helt i form, det er viktig med et godt foreldresamarbeid.