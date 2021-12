Glimt-spiss måtte overnatte på flyplassen i Ukraina

I Ukraina er Bodø/Glimt i full gang med forberedelsene foran morgendagens møte mot Zorya Luhansk i den europeiske Serieligaen.

Men det er en spiller som mangler i Zaporizhzhia, byen hvor Zorya må spille hjemmekampene sine på grunn av konflikten i Øst-Ukraina.

Victor Boniface kom seg rett og slett ikke lenger enn flyplassen.

Ifølge Avisa Nordland hadde ikke Bodø/Glimt sørget for at nigerianeren var utstyrt med de riktige dokumentene da han forsøkte å komme seg inn i Ukraina.

Dermed måtte spissen overnatte på flyplassen i Zaporizhzhia.

– Det er bare å beklage. Dette burde ikke skjedd. Det er en glipp fra vår side, erkjenner daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Jobber på spreng

Ifølge NRKs reporter i Ukraina, Sondre Skjelvik, jobber Glimt nå på spreng for å finne ut om de klarer å få Boniface inn i landet.

Alternativet er å sende kraftspissen tilbake til Bodø.

Frode Thomassen forteller til AN at Glimt er i dialog med UEFA, med ukrainske myndigheter, norske myndigheter og det norske fotballforbundet.

Rent sportslig er det nok ikke noen stor utfordring for Glimt om ikke Boniface får være med torsdag.

Nigerianeren røk korsbåndet for et snaut år siden og har ikke vært spilleklar før nylig.

Victor Boniface hadde sitt store gjennombrudd i 2020-sesongen med seks mål. Denne sesongen har han stort sett vært på sidelinjen med en korsbåndsskade. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Har med seg mentaltrener

Kjetil Knutsen og Glimt har hatt mye fokus på mental styrke før møtet med Zorya Luhansk. Glimt fikk seg en liten trøkk da Brann utlignet på overtid på Aspmyra på søndag.

De to kampene som kommer nå, vil definere hele Glimts sesong. Derfor er det viktig at spillerne og trenerteamet klarer å holde fokus. De har også med seg mentaltrener Bjørn Mannsverk til Ukraina.

Kjetil Knutsen ser ikke på Brann-kampen som noe svakhetstegn før innspurten. Snarere tvert imot.

– Først og fremst avhenger det hvordan du ser på verden. Når vi i etterkant evaluerer kampen, så spiller vi en veldig god kamp i 80 minutter. Vi går inn i en uke hvor vi har alle muligheter.

Pressekonferanse foran Bodø/Glimt – Zorya Luhansk. Du trenger javascript for å se video. Pressekonferanse foran Bodø/Glimt – Zorya Luhansk.

Nå kommer det to svært viktige kamper, som på mange måter vil definere hele sesongen til laget fra Bodø.

– Vi har spurten igjen på en maraton og vi ligger veldig godt an. Det antiklimakset mot Brann varte noen få minutter for min del, så vi har pratet oss igjennom det og vi er klar for det som kommer i morgen.

Vinner Glimt kampen i morgen, er de garantert å vinne gruppen sin, med Roma hakk i hæl. Da slipper de å spille playoff, og går rett inn i åttendedelsfinalen i turneringen.