I rundt et år har Stian Hole vært savnet. Tre personer er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap.

Overvåkningsbilder fra Joker-butikken på Storjord i Hamarøy 7. juni i fjor er den siste observasjonen av 41-åringen.

To dager senere ble han meldt savnet av familien.

Til tross for et omfattende søk med hunder, droner og frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp over flere måneder er Stian Hole fortsatt ikke funnet.

Nå skal politiet gjøre et nytt forsøk på å finne mannen, og storebror Morten Hole håper at det kan gjøres funn av lillebroren.

– Det kommer til å ta utgangspunkt i huset der han oppholdt seg noen dager før han forsvant. Jeg er positiv til søket, og jeg håper de finner han. Men det kan hende de ikke gjør det, og da vet jeg ikke hva som skjer.

Savnede Stian Hole ble sist sett på Storjord i Hamarøy kommune.

Gode søksforhold

Innsatsleder Rolf Kristian Jensen i politiet:

– Savnede har vært borte siden juni i fjor, og så kom snøen. Det gjør det vanskelig for oss å søke. Vi valgte derfor å vente på våren, sier innsatsleder i politiet, Rolf Kristian Jensen.

Søket begynte lørdag formiddag, og skal holde på utover kvelden.

– Forholdene er fine. Det er lite snø og fint vær, noe som gjør det lettere, sier Jensen, og legger til at det kan være noe krevende terreng i området.

Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp bistår politiet i søket.

– Det er planlagt hovedsakelig å søke ut dagen i dag, til litt sent på kvelden. Så får vi på en måte gjort oss ferdige med de frivillige i dag.

Familien får ikke sørge

Søket etter Stian Hole er et søk etter antatt omkommet.

Tre personer har vært varetektsfengslet en periode i fjor jul, siktet for drap eller medvirkning til drap. Fremdeles er det ikke funnet noe lik, eller drapsvåpen.

Selv om Hole ikke er funnet, er politiets hypotese at han har vært utsatt for noe straffbart eller drept.

Morten Hole forklarer at et funn av Stian kan gjøre at familien kan gå videre med neste kapittel.

– Det vil bety veldig mye. Det betyr at vi kan begynne å få de svarene som vi har lett etter, og vi kan få satt et punktum og gå videre med neste kapittel. Familien har ikke fått startet noen sorgprosess, vi har bare gått i ventemodus.

29. november aksjonerte politiet og pågrep tre personer siktet for drap eller medvirkning til drap på den savnede bodømannen.

Alle de siktede er mellom 30 og 50 år.