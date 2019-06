Brannen ble meldt til politiet like før klokka 11.00 i formiddag. Brannvesenet var raskt på stedet, med politiet like etter. Det var to personer i bygget da brannen brøt ut, men begge kom seg ut i god behold.

– Bygningen har nå brent helt ned. Brannmannskap vil foreta etterslokking på stedet. Vi vil starte etterforskning og gjør kriminaltekniske undersøkelser for å forsøke å finne brannårsaken, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer til NRK.

Det ble raskt opplyst om at bygget var overtent.

– Det pågår slukkingsarbeid på stedet for å begrense brannen, men bygget er overtent og må ansees som tapt, sa Hammer tidligere mandag.

E6 ble i en periode stengt i begge retninger forbi stedet.

– Vi har nå åpnet ett felt med manuell dirigering av trafikken, forteller operasjonslederen.

Trevarebygget ligger langs E6 ved Fellingforsen, cirka fem kilometer nord for kommunesenteret Trofors.