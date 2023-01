Landslagsspiller og bodøværing Fredrik André Bjørkan har landet i Bodø.

Det er ventet at venstrebacken kommer til å signere for moderklubben, etter et heller kort og mislykket opphold i den tyske klubben Hertha Berlin.

Bjørkan var nylig på et utlån til den nederlandske klubben Feyenoord, men fikk kun ett innhopp i klubben til landslagskollega Marcus Holmgren Pedersen.

– Det blir veldig deilig å komme hjem, sier Bjørkan idet han møter pressen på Bodø lufthavn, onsdag.

Patrick Berg og Fredrik Bjørkan feirer foran glimtfansen. Begge to stakk ut i den store verden for å prøve lykken. Men begge har nå returnert til Bodø. Foto: Mats Torbergsen

Terminerte kontrakten

Bjørkan har fått terminert sin kontrakt med Hertha Berlin, og kommer dermed gratis til Glimt.

Dermed blir han den tredje spilleren siden i fjor sommer resignerer for Glimt etter å ha prøvd lykken i utlandet.

29. august 2022. Patrick Berg signerer 5-års kontrakt med Glimt etter å ha blitt kjøpt tilbake fra den franske klubben RC Lens.

31. august 2022. Marius Lode signerer kontrakt med Glimt ut 2025 etter et mislykket opphold i den tyske klubben Schalke 04.

4. januar 2023. Fredrik André Bjørkan lander i Bodø etter mislykkede opphold i tyske Hertha Berlin og et låneopphold nederlandske Feyenoord.

Fredrik André Bjørkan da han signerte for Hertha Berlin etter gullsesongen til Glimt i 2021. Foto: Hertha Berlin

Fellesnevneren er at alle tre ble norske landslagsspillere i Bodø/Glimt, men har fått knapt med spilletid i sine nye utenlandske klubber.

Til sammen 976 minutter på 36 kamper. Det utgjør en halv omgang i snitt per kamp.

Nå er altså alle tre igjen på plass på Aspmyra.

Spilletid Glimt-profiler i utlandet Ekspandér faktaboks Patrick Berg RC Lens: 345 minutter Fredrik André Bjørkan Hertha Berlin: 356 minutter Feyenoord: 69 minutter Marius Lode Schalke 04: 206 minutter Til sammen 976 minutter (på 36 kamper - 27 min i snitt) på tre spillere, eller ca. 10 hele kamper, inkludert tillegg. (kilder Transfermarkt / Jan P Saltvedt)

Saltvedt: – Ikke udelt positivt

Jan Petter Saltvedt er NRKs sportskommentator, og har fulgt Glimt tett de siste årene.

Han sier at det er en påfallende tendens at Glimt tilsynelatende selger spillere med en slags innbytterett når det går dårlig.

– Det er heller ikke udelt positivt for Glimt som en selgende klubb, som de innimellom er avhengige av å være, dels for å motivere spillere med kontinentale ambisjoner om å komme til dem, dels for rett og slett å tjene penger.

Han peker på spillesystemet til Glimt som en sterk faktor til at spillere ikke skinner like sterkt når de kommer utenfor de trygge rammene til trener Kjetil Knutsen.

– Hvis et inntrykk fester seg, vil skepsisen til å handle en del spillere fra Glimt kunne øke ute i Europa, uten at jeg tror faren for det er prekær.

I fjor kom Patrick Berg tilbake på samme måte til Aspmyra. Han er derimot ikke den eneste i Berg-familien som kom tilbake fra utlandet uten voldsom suksess.

– Selv en gigant som Ørjan Berg, Patricks far, fikk jo aldri det internasjonale gjennombruddet mange hadde forventet da han forlot systemet til Nils Arne Eggen i Rosenborg. Etter 66 kamper i tre klubber, vendte han også symbolsk nok tilbake til Bodø og Glimt for å restarte karrieren.

Men når det gjelder den sportslige kvaliteten, så kunne jo ikke Kjetil Knutsen fått bedre forsterkninger, sier Saltvedt.

– Dette er spillere som kjenner system, kultur og forventninger og som kan gå rett inn på laget og forsterke det. Så på kort sikt er dette veldig gode nyheter for Glimt.

Jobber hardt med logistikken

Glimt-trener Kjetil Knutsen har sagt til NRK at de jobber beinhardt med spillerlogistikken.

– Vi har ikke en fulltallig gruppe. Men vi har et mye bedre utgangspunkt i år enn vi hadde i fjor, sier han til NRK.

– Hvor mange vil dere ha inn?

– Jeg er ikke opptatt av antall nye spillere. Jeg er opptatt av kvalitet og typer som passer inn i Glimt og at vi har god dekning på alle plasser.

Og det mangler ikke på rykter: